Γιώργος Λιάγκας: Κάνει βουτιές στην Τήνο - «Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα»

Στο αγαπημένο του νησί, την Τήνο, βρίσκεται για το Πάσχα ο Γιώργος Λιάγκας. Ο γνωστός παρουσιαστής του ANT1 διαθέτει και εξοχική κατοικία εκεί και όποτε βρίσκει την ευκαιρία, κάνει μια επίσκεψη για ξεκούραση και χαλάρωση. Αυτή τη φορά, μαζί του είναι και η σύντροφός του, Μαρία Αντωνά.

Το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής, ο Γιώργος Λιάγκας μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram μια φωτογραφία όπου ποζάρει έτοιμος για βουτιά. «Ώρα για βουτιά», γράφει.

Μάλιστα, σε βίντεο που ανέβασε λίγο πριν βουτήξει στα παγωμένα νερά, σχολίασε -φυσικά, για πλάκα- πως «δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα». Παρ' όλα αυτά φάνηκε πως απολαμβάνει στο έπακρο τις βουτιές του.



Λίγο πριν βουτήξει στα καταγάλανα νερά, ο Γιώργος Λιάγκας ευχήθηκε στους διαδικτυακούς φίλους του «Καλό Πάσχα».