Λιάγκας - Αντωνά: Απόδραση στην ορεινή Αρκαδία για την 25η Μαρτίου

Το βίντεο που δημοσίευσε ο Γιώργος Λιάγκας από την απόδραση στην ορεινή Αρκαδία για την 25η Μαρτίου, με τη Μαρία Αντωνά

Μια απόδραση στην ορεινή Αρκαδία έκανε ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά, με αφορμή την εθνική γιορτή και αργία της 25ης Μαρτίου. Οι δυο τους δημοσίευσαν στιγμιότυπα από την εκδρομή τους, χωρίς να δημοσιοποιήσουν κοινή τους φωτογραφία.

To instastory της Μαρίας Αντωνά από την ορεινή Αρκαδία

O παρουσιαστής της πρωινής εκπομπής του Ant1 δημοσίευσε ένα βίντεο στο instagram από την πλατεία του χωριού Λάστα. «Αυτή είναι η ωραία Ελλάδα μας», έγραψε.

Στη συνέχεια, ανέβασε μια φωτογραφία από το χωριό Μαγουλιανά κι έγραψε για «Ποιον χτυπάει η καμπάνα».

To instastory του Γιώργου από την ορεινή Αρκαδία

Η Μαρία Αντωνά δημοσίευσε ένα carousel φωτογραφιών από την Αρκαδία, τις βόλτες στη φύση και το εσωτερικό του ξενοδοχείου που διέμενε το ζευγάρι. Σε κάποια στιγμιότυπα ποζάρει με την πλάτη πάνω στο κρεβάτι. «Αυτές οι στιγμές», έγραψε, προσθέτοντας μια μαύρη καρδιά.

Σε ένα βίντεο που προφανώς βιντεοσκοπεί ο σύντροφός της φαίνεται η ίδια να περπατά σε ένα χωμάτινο μονοπάτι και στο πλάι να την ακολουθεί το σκυλάκι του παρουσιαστή, η Φούσκα.

Η Μαρία Αντωνά στην ορεινή Αρκαδία, μαζί με το σκυλάκι του Γιώργου Λιάγκα

Η selfie της Μαρία Αντωνά από το ξενοοδοχείο που διέμεναν στην ορεινή Αρκαδία

Η Μαρία Αντωνά στην ορεινή Αρκαδία

Η σχέση του ζευγαριού μετρά περίπου ενάμιση χρόνο. Οι πρώτες φήμες ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2024, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2025 φωτογραφήθηκαν για πρώτη φορά μαζί.

Πλέον δεν κρύβουν τη σχέση τους και χωρίς να τη διαφημίζουν αναφέρονται δημόσια στους συντρόφους τους.