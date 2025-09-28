Εριέττα Κούρκουλου - Βύρων Βασιλειάδης: Οικογενειακή εκδρομή στη Μάνη

Στη Μάνη και συγκεκρμένα στην Καρδαμύλη ταξίδεψαν η Εριέττα Κούρκουλου κι ο Βύρων Βασιλειάδης μαζί με τους γιους τους, Λέοντα και Νικόλα.

Στη νέα τους οικογενειακή απόδραση το ερωτευμένο ζευγάρι ήρθε σε επαφή με τη φύση και τη θάλασσα, απολαμβάνοντας τις πρώτες στιγμές του φθινοπώρου.

Ο παραθαλάσσιος οικισμός της Μεσσηνίας άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις στην Εριέττα Κούρκουλου, η οποία έγραψε στην ανάρτησή της στο Instagram: «Σε ένα μαγικό μέρος με μοναδικούς ανθρώπους! Σας ευχαριστούμε όχι μόνο για το πραγματικά συγκλονιστικό φαγητό, αλλά και που μας υπενθυμίσατε τι θα πει φιλοξενία, αληθινό χαμόγελο και ανθρωπιά».

«Ως μητέρα δεν έχει αλλάξει κάτι στη ζωή μου. Εγώ πιστεύω ότι δεν αλλάζει βάση του ανθρώπου όταν γίνεται γονιός.Το δεύτερο παιδί ήταν πολύ πιο εύκολο από το πρώτο. Ο Νίκος μου είναι ένα αρκετά έντονο παιδί, οπότε μας τέσταρε αρκετά, μας Έδωσε πολλά μαθήματα. Ο δεύτερος είναι πιο ηπίων τόνων, είναι γλυκούλης», είχε εξομολογηθεί η τρυφερή μανούλα στην εκπομπή «Μαμά-δες» σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση.