Εριέττα Κούρκουλου - Βύρων Βασιλειάδης: Οικογενειακή εκδρομή στη Μάνη

Απόλαυσαν τη φύση και τη θάλασσα στη μαγευτική Καρδαμύλη

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε απόσπασμα από τη συνέντευξη της Εριέττας Κούρκουλου στην εκπομπή «Μαμά-δες» / Πηγή: Alpha
Στη Μάνη και συγκεκρμένα στην Καρδαμύλη ταξίδεψαν η Εριέττα Κούρκουλου κι ο Βύρων Βασιλειάδης μαζί με τους γιους τους, Λέοντα και Νικόλα.

Κούρκουλου: Οι δυσκολίες μετά την αποβολή κι ο θαυμασμός για τον σύζυγό της

Στη νέα τους οικογενειακή απόδραση το ερωτευμένο ζευγάρι ήρθε σε επαφή με τη φύση και τη θάλασσα, απολαμβάνοντας τις πρώτες στιγμές του φθινοπώρου. 

Εριέττα Κούρκουλου Λάτση: Φωτογραφίες από τη βάπτιση του γιου της Λέοντα

Ο παραθαλάσσιος οικισμός της Μεσσηνίας άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις στην Εριέττα Κούρκουλου, η οποία έγραψε στην ανάρτησή της στο Instagram: «Σε ένα μαγικό μέρος με μοναδικούς ανθρώπους! Σας ευχαριστούμε όχι μόνο για το πραγματικά συγκλονιστικό φαγητό, αλλά και που μας υπενθυμίσατε τι θα πει φιλοξενία, αληθινό χαμόγελο και ανθρωπιά». 

«Ως μητέρα δεν έχει αλλάξει κάτι στη ζωή μου. Εγώ πιστεύω ότι δεν αλλάζει βάση του ανθρώπου όταν γίνεται γονιός.Το δεύτερο παιδί ήταν πολύ πιο εύκολο από το πρώτο. Ο Νίκος μου είναι ένα αρκετά έντονο παιδί, οπότε μας τέσταρε αρκετά, μας Έδωσε πολλά μαθήματα. Ο δεύτερος είναι πιο ηπίων τόνων, είναι γλυκούλης», είχε εξομολογηθεί η τρυφερή μανούλα στην εκπομπή «Μαμά-δες» σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση. 

ΕΡΙΕΤΤΑ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΥ
 |
ΒΥΡΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
