Κούρκουλου: Οι δυσκολίες μετά την αποβολή κι ο θαυμασμός για τον σύζυγό της

Όσα αποκάλυψε σε Q&A στο Instagram

Η Εριέττα Κούρκουλου είναι ιδιαίτερη ενεργή στα social media, όπου μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της, καθώς και διάφορους προβληματισμούς της.

Οι αναρτήσεις της σχετίζονται με τη μητρότητα, τον βιγκανισμό και πολλές φορές την προσωπική της ζωή. Το μεσημέρι της Τετάρτης 17/9 η ιδρύτρια της Save a Greek Stray έκανε ένα Q&A με τους διαδικτυακούς της φίλους, απαντώντας σε διάφορες ερωτήσεις τους. Ανάμεσα σε άλλα ρωτήθηκε για τις εγκυμοσύνες της, αλλά και τη σχέση της με τον Βύρωνα Βασιλειάδη

Κούρκουλου: Οι δυσκολίες μετά την αποβολή κι ο θαυμασμός για τον σύζυγό της

«Κατάφερες στην εγκυμοσύνη μετά την παλίνδρομη κύησή να μείνεις θετική κι αισιόδοξη; Πώς;», τη ρώτησε follower με την ίδια να απαντά: Η τρίτη μου εγκυμοσύνη δεν ήταν ιδιαίτερα ξέγνοιαστη. Είχα δύο αποκολλήσεις που νόμιζα ότι ήταν αποβολές και λόγω του ότι χάσαμε το προηγούμενο μωρό, μου πήρε μήνες να πειστώ ότι όλα θα πάνε καλά. Είχα όμως εμπιστοσύνη στην ομάδα που είχα επιλέξει και σίγουρα δεν επέτρεψα να σταματήσει η ζωή μου λόγω του φόβου.

Κούρκουλου: Οι δυσκολίες μετά την αποβολή κι ο θαυμασμός για τον σύζυγό της

Ενώ ένας άλλος χρήστης πήρε το θάρρος να τη ρωτήσει πώς βρήκε τον αληθινό έρωτα με τον σύζυγό της: «Δεν υπάρχει συνταγή. Συνδυασμός τύχης, σωστή χρονική στιγμή, θέλησης και σίγουρα στην περίπτωση μας δεν ήμασταν διατεθειμένοι να συμβιβαστούμε με κάτι λιγότερο. Ο θαυμασμός είναι το πιο σημαντικό», σημείωσε η Εριέττα Κούρκουλου.

Κούρκουλου: Οι δυσκολίες μετά την αποβολή κι ο θαυμασμός για τον σύζυγό της

Σχετικά με το αν νιώθει πως παραβιάζεται η ελευθερία της, επειδή δεν κυκλοφορεί πάντα μόνη της, τόνισε: «Τα παιδιά της ασφάλειάς μας είναι πλέον οικογένεια. Έχουμε όμως και στιγμές που πάμε μόνοι μας και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό».

«100% πάνω από όλους και όλα. Από την πρώτη μέρα που κράτησα τον Νίκο στα χέρια μου, αυτή είναι η μεγαλύτερη μου δύναμη», ανέφερε σε άλλο σημείο απαντώντας στο αν εμπιστεύεται το ένστικτό της στη μητρότητα. 

