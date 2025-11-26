Φρίκη! 20χρονος ασελγούσε στα δύο ανίψια του μαζί με τον σύντροφό του

Σοκάρει νέα υπόθεση σε περιοχή της Αττικής, με έναν 20χρονο και τον σύντροφό του - 40 ετών - να κατηγορούνται ότι ασέλγησαν σε βάρος των δύο ανήλικων ανιψιών του πρώτου, ηλικίας μόλις 2 και 4 ετών. Σύμφωνα με τις καταθέσεις, η μητέρα των παιδιών - αδερφή του κατηγορούμενου - εμπιστευόταν σε εκείνον τη φροντίδα των παιδιών όταν έλειπε από το σπίτι.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε έπειτα από μια σοκαριστική εξομολόγηση του 4χρονου παιδιού προς τη μητέρα του, όταν εκείνη παρατήρησε περίεργες συμπεριφορές. Το παιδί, σε ανύποπτο χρόνο, φέρεται να είπε ότι «έτσι κάνει με τον θείο» - αποκαλύπτοντας ουσιαστικά ότι είχε υποστεί ασέλγεια. Η μητέρα, αναστατωμένη, απευθύνθηκε αμέσως στις αρμόδιες αρχές.

Συγκεκριμένα, προχώρησε σε καταγγελία με παιδοψυχολόγο και ιατροδικαστή να εξετάζουν τα δύο αγόρια. Λίγο μετά εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του 20χρονου και του 40χρονου.

Μετά από έρευνα και κατάσχεση των τηλεφώνων των κατηγορούμενων, βρέθηκαν φωτογραφίες και βίντεο που φέρονται να τεκμηριώνουν τις πράξεις - περιλαμβάνοντας πορνογραφικό υλικό ανηλίκων.

Thn υπόθεση χειρίζεται η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Ασφάλειας Αττικής.

Ο 20χρονος θείος - με καταγωγή από τη Ρουμανία - έχει ήδη προφυλακιστεί μετά από απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, ενώ ο 40χρονος σύντροφός του - με καταγωγή από την Αλβανία - αναμένεται να απολογηθεί αύριο.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι τα παιδιά δεν έχουν υποστεί βιασμό.

Παιδοψυχολόγοι και ιατροδικαστές εξετάζουν τα παιδιά, ενώ οι αρχές διερευνούν αν υπήρξε επανάληψη των φρικτών πράξεων. Η μητέρα αγωνιά για την υγεία και την ψυχική κατάσταση των παιδιών, που βρίσκονται πλέον υπό προστασία και παρακολούθηση.