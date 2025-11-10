Βόλος: Συνελήφθη λιμενικός για ασέλγεια σε ανήλικους έναντι αμοιβής

Φέρεται να προσέγγιζε ανήλικα παιδιά 14-15 ετών

Ελλαδα
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: freepik
Λιμενικός στο Βόλο συνελήφθη για ασελγείς πράξεις σε βάρος ανηλίκων / ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένας λιμενικός, περίπου 60 ετών, συνελήφθη στον Βόλο καθώς φέρεται να προέβη σε ασελγείς πράξεις με ανηλίκους έναντι αμοιβής. 

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, οι «Αδιάφθοροι» της ΕΛΑΣ είχαν στα χέρια τους πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο εν λόγω λιμενικός προσέγγιζε ανήλικα παιδιά ηλικίας 14 - 15 ετών με στόχο να τους δώσει χρήματα για γενετήσιες πράξεις μαζί τους.

Στην έρευνα που έγινε, τον παρακολούθησαν και τον έπιασαν την ώρα που πήγαινε σε μία τέτοια συνάντηση στις 8/11. Εκεί συνελήφθη με τη διαδικασία του αυτοφώρου για απόπειρα γενετήσιας πράξης με ανήλικο με αμοιβή.

Λέσβος: Συγκλονίζει η μητέρα του Νίκου - «Ποιος σκότωσε τον γιο μου;»

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους με αμοιβή

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΛΑΣ, ο λιμενικός αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράβαση καθήκοντος και ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος, πράξεις που φέρεται να τέλεσε με αφορμή τη διενέργεια ελέγχων σε πλοία.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος συνελήφθη, πρωινές ώρες του Σαββάτου, 8 Νοεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, για απόπειρα γενετήσιας πράξης με ανήλικους.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής, τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, ενώ συγκατηγορούμενός του για συνέργεια στο εν λόγω αδίκημα τυγχάνει και ένας ιδιώτης.

Επιπλέον, ο ανωτέρω Αξιωματικός, έτερος ιδιώτης και ακόμη ένας Αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου, παράβαση καθήκοντος και ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος, πράξεις που φέρεται να τέλεσαν με αφορμή τη διενέργεια ελέγχων σε πλοία.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία ο κατηγορούμενος απογευματινές ώρες της Παρασκευής, 7 Νοεμβρίου 2025, διαπιστώθηκε να επιβιβάζει σε μοτοσικλέτα δύο ανήλικους τους οποίους μετέφερε σε πολυκατοικία.

Οι αστυνομικοί επενέβησαν και από την επακόλουθη προανάκριση διακριβώθηκε η πρόθεση εκ μέρους του Αξιωματικού της τέλεσης του αδικήματος της γενετήσιας πράξης με ανήλικο, έναντι αμοιβής, λόγος για τον οποίο συνελήφθη.

Τραγωδία στον Βόλο: 60χρονη πνίγηκε ενώ έτρωγε μπανάνα

Από την περαιτέρω προανακριτική διαδικασία προέκυψε ότι, κατά το παρελθόν, ο συλληφθείς εμπλέκεται και σε άλλες γενετήσιες πράξεις, έναντι χρηματικής αμοιβής, σε βάρος των ίδιων ανηλίκων, καθώς και ενός ακόμη, ενώ σε μία περίπτωση συνέδραμε στην πράξη ο συγκατηγορούμενός του.

Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία και το όχημα του συλληφθέντος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητό τηλέφωνο, κλινοσκεπάσματα και καλύμματα θέσεων αυτοκινήτου, τα οποία θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις.

Από τη διερεύνηση της υπόθεσης, διαπιστώθηκε η τέλεση και άλλων αξιόποινων πράξεων, που αφορούν λήψη αθέμιτου χρηματικού ωφελήματος ύψους 5.000 ευρώ από ιδιώτη για τη μεσολάβηση σε υπηρεσιακές ενέργειες αντίθετες προς τα καθήκοντά του, καθώς και παράλειψη διενέργειας ελέγχου σε κατάπλου πλοίου, με τη συμμετοχή έτερου Αξιωματικού του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

ΒΟΛΟΣ
 |
ΛΙΜΕΝΙΚΟΣ
 |
ΑΣΕΛΓΕΙΑ
