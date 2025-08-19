Η Αθηνά Οικονομάκου στα χέρια της κόρης της – Το μακιγιάζ της Σιέννα

Μικρή makeup artist εν δράσει

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Αθηνά Οικονομάκου λατρεύει να μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της με τους followers της  και πάντα βρίσκει τον πιο γλυκό τρόπο να το κάνει.

Αυτή τη φορά, η ηθοποιός εμφανίστηκε στο Instagram όχι με κάποιο εντυπωσιακό makeup look για φωτογράφιση, αλλά με ένα… άκρως δημιουργικό μακιγιάζ που επιμελήθηκε η κόρη της, Σιέννα!

Αθηνά Οικονομάκου: Δείτε την κόρη της Σιέννα, να... ξεβιδώνεται στον χορό!

Με έντονα ροζ ζυγωματικά, παιδική φαντασία και πολλή αγάπη, η μικρή ανέλαβε ρόλο make up artist και η μαμά ποζάρει με χαμόγελο και παιχνιδιάρικη διάθεση.

«Μακιγιάζ από τη Sienna», έγραψε χαρακτηριστικά η Αθηνά στη λεζάντα.

Το τρυφερό στιγμιότυπο των…τριών τους!

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα περνούν όλο και περισσότερο χρόνο μαζί.

Μάλιστα, σε μία από τις δημοσιεύσεις της ηθοποιού είδαμε μια όμορφη στιγμή από την έξοδό τους…μια τρυφερή φωτογραφία με τον σύντροφό της και τη μικρή Σιέννα.

Αθηνά Οικονομάκου: Η πρώτη κοινή φωτογραφία της κόρης της με τον Τσερέλα

Δείπνησαν σε ψαροταβέρνα και λίγο αργότερα πόζαραν στον φακό με την ίδια και τον Μπρούνο να ποζάρουν χαμογελαστοί, ενώ η κόρη της έχει κουρνιάσει γλυκά στην αγκαλιά της μαμάς της.

«Κόλαση» η Αθηνά Οικονομάκου με μπικίνι: Με μικροσκοπικό μαγιό στην πισίνα

Η έξοδος των τριών σε ψαραταβέρνα του Γυθείου

Η έξοδος των τριών σε ψαραταβέρνα του Γυθείου
ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ
 |
ΜΠΡΟΥΝΟ ΤΣΕΡΕΛΑ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
