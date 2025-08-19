Η Αθηνά Οικονομάκου στα χέρια της κόρης της – Το μακιγιάζ της Σιέννα

Η Αθηνά Οικονομάκου λατρεύει να μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της με τους followers της και πάντα βρίσκει τον πιο γλυκό τρόπο να το κάνει.
Αυτή τη φορά, η ηθοποιός εμφανίστηκε στο Instagram όχι με κάποιο εντυπωσιακό makeup look για φωτογράφιση, αλλά με ένα… άκρως δημιουργικό μακιγιάζ που επιμελήθηκε η κόρη της, Σιέννα!
Με έντονα ροζ ζυγωματικά, παιδική φαντασία και πολλή αγάπη, η μικρή ανέλαβε ρόλο make up artist και η μαμά ποζάρει με χαμόγελο και παιχνιδιάρικη διάθεση.
«Μακιγιάζ από τη Sienna», έγραψε χαρακτηριστικά η Αθηνά στη λεζάντα.
Το τρυφερό στιγμιότυπο των…τριών τους!
Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα περνούν όλο και περισσότερο χρόνο μαζί.
Μάλιστα, σε μία από τις δημοσιεύσεις της ηθοποιού είδαμε μια όμορφη στιγμή από την έξοδό τους…μια τρυφερή φωτογραφία με τον σύντροφό της και τη μικρή Σιέννα.
Δείπνησαν σε ψαροταβέρνα και λίγο αργότερα πόζαραν στον φακό με την ίδια και τον Μπρούνο να ποζάρουν χαμογελαστοί, ενώ η κόρη της έχει κουρνιάσει γλυκά στην αγκαλιά της μαμάς της.
