Eurostat: Καμία μείωση του πληθωρισμού στην Ελλάδα

Από 3% τον Ιούλιο 2024, στο 3,7% τον Ιούλιο του 2025

Τελευταία Νέα
20.08.25 , 20:09 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
20.08.25 , 20:01 Η Σαντορίνη εκπέμπει SOS μετά την κατολίσθηση - Τι λένε οι ειδικοί
20.08.25 , 19:24 Γιώργος Λιάγκας: Οι βουτιές στα νερά του Ιονίου με τους γιους του
20.08.25 , 19:09 Eurostat: Καμία μείωση του πληθωρισμού στην Ελλάδα
20.08.25 , 18:29 Geely: Από τα αυτοκίνητα στο διάστημα
20.08.25 , 18:20 Μητσοτάκης για εμπρηστές: «Η ατιμωρησία τελειώνει εδώ»
20.08.25 , 18:11 Εσπευσμένα στο νοσοκομείο η Σοφία Κουρτίδου - Τι συνέβη;
20.08.25 , 17:25 Eurovision 2026: Στη Βιέννη θα γίνει ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού
20.08.25 , 17:17 Καλιφόρνια: Άνδρας ξυλοκόπησε γυναίκα μέχρι λιποθυμίας
20.08.25 , 16:43 Ιωάννα Μαλέσκου: «Δεν έχω πάρει την αγάπη που θα ήθελα»
20.08.25 , 16:40 Τυχερός κέρδισε το τζακπότ των 250.000.000 ευρώ για πρώτη φορά στη Γαλλία
20.08.25 , 15:47 Έφοδος ελληνικού FBI σε οικισμό στις Αχαρνές- Χειροπέδες σε δύο «πιστολέρο»
20.08.25 , 15:40 Γιώργος Μαζωνάκης: «Ίσως εγώ να είμαι τρελός, αλλά εσύ...»
20.08.25 , 15:08 Τσιμιτσέλης: Η ανάρτηση για τα 13 χρόνια από τον θάνατο του πατέρα του
20.08.25 , 14:49 Τζένη Θεωνά: Στη θάλασσα με τους άντρες της ζωής της λίγο πριν τη γέννα
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: dnews.gr / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)
Eurostat: Καμία Μείωση Του Πληθωρισμού Στην Ελλάδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ελλάδα καταγράφει τον όγδοο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat για τον Ιούλιο του 2025.

Ο ετήσιος ρυθμός ανόδου των τιμών στη χώρα μας διαμορφώθηκε στο 3,7%, έναντι 3,6% τον Ιούνιο, παραμένοντας σταθερά πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανήλθε στο 2,4% και της ευρωζώνης που διαμορφώθηκε στο 2%.

Η εξέλιξη αυτή κατατάσσει την Ελλάδα στην ανώτερη κατηγορία των κρατών-μελών με τις μεγαλύτερες πληθωριστικές πιέσεις, γεγονός που επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα των νοικοκυριών και την αγοραστική τους δύναμη.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο dnews.gr

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
EUROSTAT
 |
ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top