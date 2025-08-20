Eurostat: Καμία μείωση του πληθωρισμού στην Ελλάδα

Η Ελλάδα καταγράφει τον όγδοο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat για τον Ιούλιο του 2025.

Ο ετήσιος ρυθμός ανόδου των τιμών στη χώρα μας διαμορφώθηκε στο 3,7%, έναντι 3,6% τον Ιούνιο, παραμένοντας σταθερά πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανήλθε στο 2,4% και της ευρωζώνης που διαμορφώθηκε στο 2%.

Η εξέλιξη αυτή κατατάσσει την Ελλάδα στην ανώτερη κατηγορία των κρατών-μελών με τις μεγαλύτερες πληθωριστικές πιέσεις, γεγονός που επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα των νοικοκυριών και την αγοραστική τους δύναμη.

