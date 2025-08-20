Γιώργος Λιάγκας: Οι βουτιές στα νερά του Ιονίου με τους γιους του

Απολαμβάνει όσο τίποτε άλλο την παρέα του Γιάννη και του Δημήτρη

Ο Γιώργος Λιάγκας απολαμβάνει ανέμελες στιγμές διακοπών, παρέα με τους αγαπημένους του γιους. Μετά από μια απαιτητική τηλεοπτική σεζόν, ο παρουσιαστής άφησε πίσω τις επαγγελματικές υποχρεώσεις κι αφιερώθηκε στους γιους του. 

Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Σε υπερπολυτελές ξενοδοχείο στο Παλέρμο

Το σκηνικό της απόλυτης χαλάρωσης και οικογενειακής ευτυχίας στήθηκε στο μαγευτικό Ιόνιο, με το σκάφος του Γιώργου να... εγκαταλείπει για λίγο την Τήνο και να ταξιδεύει στα καταγάλανα νερά, αναζητώντας κρυφές παραλίες και σημεία απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς.

Γιώργος Λιάγκας: Οι βουτιές στα νερά του Ιονίου με τους γιους του

Λίγο πριν το τέλος της προηγούμενης σεζόν, ο Λιάγκας είχε μοιραστεί με τους τηλεθεατές την άποψή του για τις ανθρώπινες σχέσεις και τις επαγγελματικές συνεργασίες: «Η ζωή κάνει κύκλους και με τους ανθρώπους όταν συναντιόμαστε επαγγελματικά κάνουμε κάποιους κύκλους που ανοίγουν, κλείνουν, ξανά ανοίγουν. Το θέμα είναι να λες ένα καλημέρα, ένα γεια με χαμόγελο, όταν συναντάς τους ανθρώπους έξω και πιστεύω ότι το έχω καταφέρει αυτό στη ζωή μου». 

Γιώργος Λιάγκας: Οι απρόσμενες... καλεσμένες στο σπίτι του στην Τήνο

Γιώργος Λιάγκας: Οι βουτιές στα νερά του Ιονίου με τους γιους του

Αυτά τα λόγια «κουμπώσουν» στις φήμες για την ανανεωμένη ομάδα των συνεργατών του. Η εκπομπή του αναμένεται να επιστρέψει στους δέκτες μας στα μέσα Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε, ο παρουσιαστής απολαμβάνει τον ήλιο, τη θάλασσα και πολύτιμες στιγμές με τους γιους του, γεμίζοντας τις μπαταρίες του για τη νέα σεζόν. 

Γιώργος Λιάγκας: Βουτιά στη θάλασσα αγκαλιά με το κορίτσι του

Γιώργος Λιάγκας: Οι βουτιές στα νερά του Ιονίου με τους γιους του

Σήμερα, βρέθηκε με τους γιους του Γιάννη και Δημήτρη στους Παξούς, όπου έκαναν αμέτρητες βουτιές από το σκάφος, απολαμβάνοντας την ηρεμία και την ομορφιά του τοπίου.  

Γιώργος Λιάγκας: «Δε θυμάμαι τι μέρα και τι ώρα είναι»

Γιώργος Λιάγκας: Οι βουτιές στα νερά του Ιονίου με τους γιους του

