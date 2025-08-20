Γιώργος Λιάγκας: Οι βουτιές στα νερά του Ιονίου με τους γιους του

Ο Γιώργος Λιάγκας απολαμβάνει ανέμελες στιγμές διακοπών, παρέα με τους αγαπημένους του γιους. Μετά από μια απαιτητική τηλεοπτική σεζόν, ο παρουσιαστής άφησε πίσω τις επαγγελματικές υποχρεώσεις κι αφιερώθηκε στους γιους του.

Το σκηνικό της απόλυτης χαλάρωσης και οικογενειακής ευτυχίας στήθηκε στο μαγευτικό Ιόνιο, με το σκάφος του Γιώργου να... εγκαταλείπει για λίγο την Τήνο και να ταξιδεύει στα καταγάλανα νερά, αναζητώντας κρυφές παραλίες και σημεία απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς.

Λίγο πριν το τέλος της προηγούμενης σεζόν, ο Λιάγκας είχε μοιραστεί με τους τηλεθεατές την άποψή του για τις ανθρώπινες σχέσεις και τις επαγγελματικές συνεργασίες: «Η ζωή κάνει κύκλους και με τους ανθρώπους όταν συναντιόμαστε επαγγελματικά κάνουμε κάποιους κύκλους που ανοίγουν, κλείνουν, ξανά ανοίγουν. Το θέμα είναι να λες ένα καλημέρα, ένα γεια με χαμόγελο, όταν συναντάς τους ανθρώπους έξω και πιστεύω ότι το έχω καταφέρει αυτό στη ζωή μου».

Αυτά τα λόγια «κουμπώσουν» στις φήμες για την ανανεωμένη ομάδα των συνεργατών του. Η εκπομπή του αναμένεται να επιστρέψει στους δέκτες μας στα μέσα Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε, ο παρουσιαστής απολαμβάνει τον ήλιο, τη θάλασσα και πολύτιμες στιγμές με τους γιους του, γεμίζοντας τις μπαταρίες του για τη νέα σεζόν.

Σήμερα, βρέθηκε με τους γιους του Γιάννη και Δημήτρη στους Παξούς, όπου έκαναν αμέτρητες βουτιές από το σκάφος, απολαμβάνοντας την ηρεμία και την ομορφιά του τοπίου.