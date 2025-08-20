Geely: Από τα αυτοκίνητα στο διάστημα

Η Geely εκτοξεύει 11 δορυφόρους για την 4η Τροχιακή Ζώνη

Πρώτη Δημοσίευση: 19.08.25, 18:29
Geely: Από τα αυτοκίνητα στο διάστημα
Η Geely Auto Group είναι ένας κορυφαίος κατασκευαστής αυτοκινήτων, με έδρα την Κίνα, και παρουσία σε περισσότερες από 81 χώρες σε όλον τον κόσμο.Τώρα όμως πήγε στο...διάστημα.Δορυφόροι της τέταρτης τροχιακής ζώνης του «Geely Future Mobility Constellation», γνωστού και ως GEESATCOM, εκτοξεύθηκαν επιτυχώς με έναν πύραυλο που μετέφερε συνολικά 11 δορυφόρους, από θαλάσσια πλατφόρμα κοντά στο Ριζχάο, στην επαρχία Σαντόνγκ της Κίνας.

Η Geely εκτοξεύει 11 δορυφόρους για την 4η Τροχιακή Ζώνη

Όλοι οι δορυφόροι εισήλθαν στις καθορισμένες τροχιές τους και λειτουργούν κανονικά, σηματοδοτώντας ένα ακόμη ορόσημο στην επιτυχημένη πορεία της αποστολής. Το επίτευγμα αυτό αποτελεί σημαντική πρόοδο για το GEESATCOM στον τομέα των δορυφορικών επικοινωνιών Internet of Things (IoT) Χαμηλής Τροχιάς (LEO) και ενισχύει το όραμα του Geely Holding Group για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος κινητικότητας διαστήματος–γης, το οποίο θα μεταμορφώσει την εμπειρία μετακίνησης των χρηστών.

Το έργο GEESATCOM αναπτύσσεται και λειτουργεί αυτόνομα από τη Geespace, την εμπορική διαστημική θυγατρική του Geely Holding Group. Η εταιρεία έχει ήδη ολοκληρώσει με επιτυχία τρεις τροχιακές εκτοξεύσεις τα έτη 2022 και 2024. Με τη νέα εκτόξευση, η Geespace διαθέτει πλέον 41 δορυφόρους σε τροχιά, διευρύνοντας σταθερά τις δυνατότητες παγκόσμιας κάλυψης. Η πρώτη φάση του προγράμματος στοχεύει στην εκτόξευση 72 δορυφόρων, με ολοκλήρωση έως το τέλος του 2025. Τους επόμενους δύο μήνες, η Geespace θα επιταχύνει την ανάπτυξη, φτάνοντας στους 64 λειτουργικούς δορυφόρους και εξασφαλίζοντας πλήρη παγκόσμια κάλυψη δορυφορικού IoT, με εξαίρεση μόνο τις πολικές περιοχές

 

