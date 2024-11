Άμστερνταμ: Άγρια συμπλοκή με Ισραηλινούς φιλάθλους - 10 τραυματίες

Επεισόδια στο Άμστερνταμ με φιλάθλους της Μακάμπι Τελ Αβίβ / Reuters

Επεισόδια με άγριο ξύλο σημειώθηκαν αργά το βράδυ της Πέμπτης στο Άμστερνταμ μεταξύ ατόμων και Ισραηλινών φιλάθλων της Μακάμπι Τελ Αβίβ, που συγκεντρώθηκαν για αγώνα της ομάδας τους με τον Άγιαξ για το Europa League.

Δέκα τραυματίες και δύο αγνοούμενοι είναι σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, ο μέχρι στιγμής απολογισμός των επεισοδίων.

«Αποφύγετε τις μετακινήσεις στους δρόμους και κλειδωθείτε στα ξενοδοχείο σας. Η επίδειξη ιασρηλινών και ιουδαϊκών συμβόλων πρέπει να αποφεύγεται», ήταν η οδηγία του εθνικού συμβουλίου ασφαλείας του Ισραήλ.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε το πρωί της Παρασκευής 8/11 να απογειωθούν άμεσα δύο αεροσκάφη για το Άμστερνταμ προκειμένου να παραλάβουν οπαδούς της ισραηλινής ομάδας Μακάμπι Τελ Αβίβ, οι οποίοι τραυματίστηκαν σε επεισόδια στο περιθώριο αγώνα για τη διοργάνωση Europa League.

«Ο πρωθυπουργός διέταξε να σταλούν άμεσα δύο αεροσκάφη διάσωσης για να βοηθήσουν τους πολίτες μας», αναφέρει ανακοίνωση του γραφείου του κ. Νετανιάχου.

Με δεδομένες «τις σκληρές εικόνες της επίθεσης εναντίον πολιτών μας στο Άμστερνταμ» το ζήτημα δε γινόταν «να παραβλεφθεί», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως ετοιμάζεται να στείλει «δυο μεταγωγικά» στην Ολλανδία σε αποστολή «διάσωσης», με ιατρούς και σωστικά συνεργεία να επιβαίνουν σ’ αυτά, σε «συντονισμό με την ολλανδική κυβέρνηση».

A video showing alleged Israeli fans removing a Palestinian flag in Amsterdam has emerged. However, this does not justify the violent riots targeting Jewish fans. The Netherlands, as a nation of law, must address these incidents through legal means, not violence. #Netherlands pic.twitter.com/X2yZpmKOAn

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου απαίτησε οι ολλανδικές αρχές και οι δυνάμεις ασφαλείας να δράσουν με «άμεσο» και «σθεναρό» τρόπο και να «εγγυηθούν την ασφάλεια των πολιτών» μετά το «φρικιαστικό» συμβάν, το οποίο αντιμετωπίζει με «τη μέγιστη σοβαρότητα».

Ο υπουργός Ασφάλειας του Ισραήλ Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ υποστήριξε μέσω X ότι «φίλαθλοι που πήγαν να παρακολουθήσουν ποδοσφαιρικό αγώνα δέχθηκαν επίθεση με αφάνταστη σκληρότητα απλά και μόνο επειδή είναι Εβραίοι και Ισραηλινοί».

Ούτε οι ισραηλινές ούτε οι ολλανδικές αρχές έχουν δώσει σαφή εικόνα για τα επεισόδια μέχρι τώρα.

