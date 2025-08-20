Μητσοτάκης για εμπρηστές: «Η ατιμωρησία τελειώνει εδώ»

Με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στις συλλήψεις εμπρηστών και τις αλλαγές στον ποινικό κώδικα.

«Ήξερες ότι φέτος μόνο έχουν γίνει παραπάνω από 300 συλλήψεις για εμπρησμούς σε δάση; Παλιότερα βλέπαμε εμπρηστές να συλλαμβάνονται και να πέφτουν στα μαλακά, εξαιτίας των αδικαιολόγητα χαλαρών κυρώσεων. Αυτό πια άλλαξε. Χάρη στις αλλαγές που κάναμε στον ποινικό κώδικα όλες οι ποινές που αφορούν εμπρησμό δάσους εκτίονται πλέον στη φυλακή. Δηλαδή δεν αναστέλλονται ούτε μετατρέπονται με κανένα τρόπο. Συνοδεύονται από βαριά πρόστιμα και δήμευση περιουσίας» επισημαίνει ο πρωθυπουργός και προσθέτει:

«Οι συλλήψεις, οι ομολογίες, οι προφυλακίσεις της τελευταίας εβδομάδος απέδειξαν ότι αντίπαλός μας, δυστυχώς, δεν είναι μόνο η κλιματική κρίση. Είναι και ο ανθρώπινος παράγοντας, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση. Η Πολιτεία δε θα επιτρέψει σε κανέναν να παίζει με τις ζωές και τις περιουσίες των συμπολιτών μας. Ούτε φυσικά και με το πολύτιμο φυσικό περιβάλλον της χώρας. Η ατιμωρησία τελειώνει εδώ».

Δείτε το βίντεο που ανήρτησε ο πρωθυπουργός στα social media για τις συλλήψεις εμπρηστών: