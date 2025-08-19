Λέσβος: Άνδρας ομολόγησε ότι έβαλε τις φωτιές για... εκδίκηση

Τι υποστήριξε στις αρχές για τέσσερις εμπρησμούς

STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Παναγιώτης Μπαλάσκας)
Λέσβος: Άνδρας Ομολόγησε Ότι Έβαλε Φωτιές Για... Εκδίκηση
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένας 57χρονος ομολόγησε ότι έβαλε τέσσερις φωτιές στη Λέσβο τον Δεκαπενταύγουστο.

Πρόκειται για τρεις πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους και μία σε νταλίκα φορτωμένη με ζωοτροφές και συγκεκριμένα περίπου 400 μπάλες άχυρου, από τις οποίες προκλήθηκαν ζημιές, αλλά και κινητοποίηση μεγάλων δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Ο 57χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ από αρμόδιες πηγές, εντοπίστηκε έπειτα από έρευνα του κλιμακίου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, το οποίο, με τη συνδρομή και αστυνομικών της Ασφάλειας, εξασφάλισαν και οπτικό υλικό από βίντεο, καθώς και άλλα αποδεικτικά στοιχεία.

Ο 57χρονος, κατά τη διάρκεια της ανάκρισης του, ομολόγησε ότι τις δύο από τις τέσσερις φωτιές τις έβαλε το πρωί της 15ης Αυγούστου για λόγους αντεκδίκησης προς δύο συντοπίτες σου, σε χωράφια που είχαν νοικιάσει οι συγκεκριμένοι. Την τρίτη πυρκαγιά, πάλι σε υπαίθριο χώρο, την έβαλε το βράδυ της ίδιας μέρα και ισχυρίστηκε ότι προέβη στην πράξη του γιατί είχε... «θολώσει», ενώ την τέταρτη, στη νταλίκα με τις ζωοτροφές, για να αποπροσανατολίσει τις έρευνες.

Η υπόθεση δεν εμπίπτει στα όρια του αυτοφώρου, ωστόσο, η σχετική δικογραφία πρόκειται να υποβληθεί άμεσα στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος και θα αποφασίσει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 57χρονος είναι ο δεύτερος κατηγορούμενος για εμπρησμό που εντοπίζεται εφέτος στη Λέσβο.

Τον περασμένο Ιούλιο, υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, συνέλαβαν έναν 35χρονο, ο οποίος ομολόγησε ότι έβαλε φωτιά στις 15 Ιουλίου, σε δασική έκταση στην περιοχή Σκαλοχωρίου, όπου κάηκαν περίπου 160 στρέμματα, ενώ ήταν σε εξέλιξη και άλλες πυρκαγιές στο νησί. Ο 35χρονος ομολόγησε την πράξη του και κατ' αντιπαράσταση, και υποβλήθηκε δικογραφία από την ΔΑΕΕ στον εισαγγελέα στις 21 Ιουλίου. Τελικά, όμως, δεν εκδόθηκε ένταλμα συλλήψεως σε βάρος του, αλλά ορίστηκε τακτική δικάσιμος και αφέθηκε ελεύθερος.

