Η Σαντορίνη εκπέμπει SOS μετά την κατολίσθηση - Τι λένε οι ειδικοί

Ζητούν παρέμβαση της πολεοδομίας για την αυθαίρετη δόμηση

20.08.25 , 20:01 Η Σαντορίνη εκπέμπει SOS μετά την κατολίσθηση - Τι λένε οι ειδικοί
Ανησυχία επικρατεί στη Σαντορίνη μετά τη μεγάλη κατολίσθηση που σημειώθηκε πριν μερικές ημέρες, όταν τεράστιοι βράχοι ξεκόλλησαν από την Καλντέρα, στο Ημεροβίγλι. Κάτοικοι και επιχειρηματίες εκπέμπουν SOS, ενώ οι ειδικοί εξηγούν στο Star τί προκάλεσε το νέο αυτό περιστατικό στο «κόσμημα» των Κυκλάδων.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που τις τελευταίες ώρες έχει κατακλύσει το διαδίκτυο, διακρίνεται ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης να σκεπάζει ολόκληρο το νησί, όταν βράχοι αποκολλήθηκαν από το Ημεροβίγλι και κατέληξαν στη θάλασσα. 

Kατολίσθηση Σαντορίνη

Η μορφολογία του εδάφους στο συγκεκριμένο σημείο είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε κατασκευή γίνεται, ακόμα και η πιο ασήμαντη, να δημιουργεί μεγάλα προβλήματα.

Σαντορίνη: Σχετίζεται η κατολίσθηση με τους σεισμούς των προηγούμενων μηνών:

Την ίδια ώρα, ερώτημα αποτελεί αν η συγκεκριμένη κατολίσθηση σχετίζεται με τις σεισμικές δονήσεις που δοκίμασαν το νησί τον περασμένο Μάρτιο και Απρίλιο.

Όπως εξήγησε στο Star ο καθηγητής Γεωλογίας Αβραάμ Ζεληλίδης, πιθανότατα το φαινόμενο οφείλεται στην άναρχη δόμηση και όχι τόσο στη σεισμική δραστηριότητα. 

Σύμφωνα με τους ειδικούς, το έδαφος στο συγκεκριμένο σημείο του νησιού, στο Ημεροβίγλι, είναι ευάλωτο, καθώς έχει επιβαρυνθεί από την υπερβολική δόμηση σε μια γεωλογικά ασταθή περιοχή.

Κάθε χρόνο η Σαντορίνη πλημμυρίζει από τουρίστες που έρχονται από κάθε γωνιά του πλανήτη για να δουν από κοντά ένα από τα διασημότερα ηλιοβασιλέματα. Ωστόσο, η στιγμή που βράχοι ξεκολλούν από το έδαφος της καλντέρας προκαλούν αναστάτωση.

Το συμβάν φέρνει ξανά στο προσκήνιο τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονεί η άναρχη οικοδόμηση σε περιοχές με γεωλογικές ευαισθησίες, όπως τα Φηρά, η Οία και το Ημεροβίγλι.

«Η κατολίσθηση δε σχετίζεται με τη σεισμική δραστηριότητα των προηγούμενων μηνών... Δε σχετίζεται με τη σεισμική δραστηριότητα και αυτό γιατί κατά τη διάρκεια των σεισμών δεν παρατηρήθηκαν κατολισθήσεις», τόνισε και υπογράμμσε ότι «δε γίνεται ο καθένας να χτίζει όπου θέλει σε μια οικοδομικά φορτισμένη περιοχή».

Σαντορίνη

Σαντορίνη: Ζητούν παρέμβαση της πολεοδομίας για την αυθαίρετη δόμηση

Στο νησί όλοι είναι σε αναμμένα κάρβουνα. Ψάχνουν να βρουν τρόπο: να προστατέψουν αυτό το στολίδι που λέγεται Σαντορίνη, από την ανεξέλγκτη δόμηση.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star ο απεσταλμένος του Star, Γιώργος Σαραντάκος, οι κάτοικοι ζητούν μέτρα και την παρέμβαση της πολεοδομίας, ώστε να βάλει «φρένο» στην ανεξέλεγκτη δόμηση.

Όπως εξήγησε ο δημοσιογράφος του Star, δεν είναι λίγοι οι φορείς του νησιού που έχουν καταγγείλει αυτές τις υπερβασεις, οι οποίες «βιάζουν», όπως λένε, τη μοναδικότητα του νησιού, αφού δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις στην Καλντέρα, τα Φηρά ή το Ημεροβιγλι που η φυσική ομορφιά έχει παραχωρήσει τη θέση της στο μπετόν και το τσιμέντο.

Δείτε ολόκληρο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR
 

