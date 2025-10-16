Τσιάρας: Διαψεύδει τη φημολογία για παραίτηση



Κατηγορηματικά διέψευσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας τη φημολογία που είχε αναπτυχθεί τις τελευταίες ημέρες, περί παραίτησής του.

«Δε λιγοψύχησα ποτέ μπροστά στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος και φυσικά ουδέποτε υπέβαλα την παραίτησή μου. Με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, δίνουμε ως κυβέρνηση, μια μάχη διαρκή και θα συνεχίσουμε να τη δίνουμε με όλες μας τις δυνάμεις, για τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενή τομέα και την αποκατάσταση της διαφάνειας στο σύστημα πληρωμών» ανέφερε ο κ. Τσιάρας σε ανάρτησή του στο facebook, διαψεύδοντας τα σενάρια.

«Η αξιοπιστία αυτών των σεναρίων που διακινούνται χαρακτηρίζουν αποκλειστικά τους εμπνευστές τους και όσους πρόθυμα τα υπηρετούν» συμπλήρωσε στην ανάρτησή του.

Προηγουμένως είχε αναπτυχθεί η φημολογία επίσης, μεταξύ άλλων, για έντονη δυσαρέσκεια των βουλευτών της ΝΔ για «μπλοκάρισμα» των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ λόγω επανελέγχων, που προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στους αγρότες των εκλογικών τους περιφερειών.

Ο κ. Τσιάρας συναντήθηκε πάντως πριν λίγες μέρες με 45 περίπου βουλευτές της ΝΔ στους οποίους ανέφερε ότι το πρόβλημα θα ξεπερασθεί σύντομα – και όντως ξεκίνησαν οι πληρωμές – ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπονόησε σε κανένα σημείο ότι πρόκειται να παραιτηθεί.