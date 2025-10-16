Τσιάρας: Διαψεύδει τη φημολογία για παραίτηση

«Δε λιγοψύχησα ποτέ μπροστά στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις» είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.10.25 , 19:31 Φαλελάκης για θάνατο Χατζησάββα: «Αισθάνθηκα σκουπίδι της κοινωνίας!»
16.10.25 , 19:26 GNTM Sneak Preview: «Πηγαδάκι» στα γαλλικά με Ανέστη και Εδουάρδο
16.10.25 , 19:23 Έγκυος στον 9ο μήνα αυτοκτόνησε στην Disney World
16.10.25 , 19:12 ΣτΕ: Άκυρη Η Απαγόρευση Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών Από τον Δήμο Αθηναίων
16.10.25 , 18:59 MasterChef: Πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη - Διεκδίκησε τη θέση σου!
16.10.25 , 18:54 Μητσοτάκης: Στο 1,10 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης φέτος στην Αττική
16.10.25 , 18:34 Τρικούβερτος καβγάς Βελόπουλου με Καιρίδη στη Βουλή
16.10.25 , 18:31 VW και Skoda στο TAXI Show 2025
16.10.25 , 18:14 Φωτεινή Πετρογιάννη: Η συγκινητική ανάρτηση για τον θάνατο του μπαμπά της
16.10.25 , 17:43 H ιστορία της Στέλλας Σπανουδάκη: Έχασε τη φωνή της μετά από επεμβάσεις
16.10.25 , 17:36 Η Νόνη Δούνια έφερε έναν ιδιαίτερα εντυπωσιακό πίνακα στο Cash or Trash!
16.10.25 , 17:15 Cash or Trash: Ο Αριστοτέλης φέρνει ένα πολύ ξεχωριστό φλιπεράκι!
16.10.25 , 17:04 Τσιάρας: Διαψεύδει τη φημολογία για παραίτηση
16.10.25 , 16:51 Μπρίτνεϊ Σπίαρς: «Τη βρήκα στο κρεβάτι με χορεύτρια της» λέει ο πρώην της
16.10.25 , 16:45 Πάτρα: Ξεκίνησε η δίκη για τον θάνατο της Δώρας που πέθανε μετά τη γέννα
Κατερίνα Καινούργιου: Η φουσκωμένη κοιλίτσα δεν κρύβεται πια
Kαινούργιου: Το μεσημεριανό της είναι πεντανόστιμο και με λίγες θερμίδες
H ιστορία της Στέλλας Σπανουδάκη: Έχασε τη φωνή της μετά από επεμβάσεις
Έγκυος στον 9ο μήνα αυτοκτόνησε στην Disney World
Φοινικούντα: Ο καβγάς λίγα λεπτά μετά το φονικό που «χώρισε» τους δράστες
GNTM Sneak Preview: «Πηγαδάκι» στα γαλλικά με Ανέστη και Εδουάρδο
10 πράγματα που μπορείς να κάνεις για να γίνεις πιο ευτυχισμένος σήμερα
Αυξάνεται ο «μισθός» των φαντάρων έως 1.000% - Πόσα χρήματα θα λαμβάνουν
Γνωστός μποξέρ βρέθηκε κρεμασμένος στο σπίτι του- Η τελευταία του ανάρτηση
Μητσοτάκης: Στο 1,10 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης φέτος στην Αττική
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: φωτογραφία αρχείου Ευρωκίνηση
Κώστας Τσιάρας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

   
Κατηγορηματικά διέψευσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας τη φημολογία που είχε αναπτυχθεί τις τελευταίες ημέρες, περί παραίτησής του.   

«Δε λιγοψύχησα ποτέ μπροστά στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος και φυσικά ουδέποτε υπέβαλα την παραίτησή μου. Με  επικεφαλής τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, δίνουμε ως κυβέρνηση, μια μάχη διαρκή και θα συνεχίσουμε να τη δίνουμε με όλες μας τις δυνάμεις, για τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενή τομέα και την αποκατάσταση της διαφάνειας στο σύστημα πληρωμών» ανέφερε ο κ. Τσιάρας σε ανάρτησή του στο facebook, διαψεύδοντας τα σενάρια.   

Αγρότες της Βοιωτίας «πολιόρκησαν» τον Τσιάρα στη Λειβαδιά

«Η αξιοπιστία αυτών των σεναρίων που διακινούνται χαρακτηρίζουν αποκλειστικά τους εμπνευστές τους και όσους πρόθυμα τα υπηρετούν» συμπλήρωσε στην ανάρτησή του.

Προηγουμένως είχε αναπτυχθεί η φημολογία επίσης, μεταξύ άλλων,  για  έντονη δυσαρέσκεια των βουλευτών της ΝΔ για «μπλοκάρισμα» των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ λόγω επανελέγχων, που προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στους αγρότες των εκλογικών τους περιφερειών.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ βγάζει στους δρόμους τους αγρότες από τον Νοέμβριο!   

Ο κ. Τσιάρας συναντήθηκε πάντως πριν λίγες μέρες με 45 περίπου βουλευτές της ΝΔ στους οποίους ανέφερε ότι το πρόβλημα θα ξεπερασθεί σύντομα – και όντως ξεκίνησαν οι πληρωμές – ενώ  σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπονόησε σε κανένα σημείο ότι πρόκειται να παραιτηθεί.      

Άρχισαν οι πληρωμές στους αγρότες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
 |
ΟΠΕΚΕΠΕ
 |
ΔΙΑΨΕΥΣΗ ΤΣΙΑΡΑ
 |
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top