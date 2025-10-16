Πάτρα: Ξεκίνησε η δίκη για τον θάνατο της Δώρας που πέθανε μετά τη γέννα

Τα ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου της 27χρονης

Ξεκίνησε σήμερα η δίκη για τον θάνατο της 27χρονης Δώρας που γέννησε ένα αγοράκι και μετά από λίγες ημέρες κατέληξε στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου των Πατρών. Στο εδώλιο για ανθρωποκτονία εξ αμελίας κάθονται μία αναισθησιολόγος και ένας νοσηλευτής.

Ηλεία: Τι έδειξε το πόρισμα για τον θάνατο της 27χρονης Δώρας

Η άτυχη μητέρα έχασε τη ζωή της στις 18 Μαΐου του 2020 και μετά από 5 ολόκληρα χρόνια η οικογένεια περιμένει για δικαίωση. Οι καταθέσεις ξεκίνησαν τόσο από την οικογένεια, τη μία αδελφή της Δώρας, αλλά και τον σύζυγό της, ο οποίος έμεινε πίσω να μεγαλώνει μόνος του ένα αγοράκι που σήμερα είναι 5,5 ετών.

Πάτρα: Ξεκίνησε η δίκη για τον θάνατο της 27χρονης Δώρας

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Κωνσταντίνας Τσεγγενέ στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, η ακροαματική διαδικασία συνεχίστηκε με την κατάθεση της προϊσταμένης των μαιών, αλλά και με τον γιατρό που ανέλαβε την διενέργεια της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.

Πάτρα: Τα ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου της 27χρονης Δώρας

Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι δύο και βασικά.

Πρώτον, αν η δοσολογία που δόθηκε στην 27χρονη Δώρα προκειμένου να μπει στο χειρουργείο για την καισαρική τομή ήταν υπερβολική και αυτή οδήγησε στην ειστροφή γαστρικού υγρού και δεύτερον, εάν υπήρχε κάποιος μαζί με την Δώρα στον χώρο ανάνηψης όταν έπαθε την ειστροφή γαστρικού υγρού, θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί η πολυήμερη νοσηλεία της στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και τελικά ο θάνατός της.

Δίκη για τον θάνατο 27χρονης μετά τη γέννηση του παιδιού της

«Ξέραμε το τι συνέβη, αλλά πιστέψαμε και σήμερα. Έχουν υποθεί πολλά πράγματα, πολλά πράγματα που δεν ξέραμε, τη διαδικασία, το τι έγινε. Μέσα μας πονάμε πάρα πολύ για αυτά που ακούσαμε, αλλά πιστεύουμε πως θα δικαιωθεί», δήλωσε η αδερφή της κοπέλας. 

H ακροαματική διαδικασία θα συνεχιστεί στις 3 Νοεμβρίου.

