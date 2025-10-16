Τα Πάθη του Χριστού: Ο Γκίμπσον επέλεξε Ιησού από τη... Φινλανδία!

Οι ηθοποιοί που θα πρωταγωνιστήσουν στο sequel της θρυλικής ταινίας του

STAR.GR
Media
Πηγή: Φωτογραφίες AP Images
Δείτε βίντεο για τον Μελ Γκίμπσον από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η πολυαναμενόμενο sequel της ταινίας του 2004, Τα Πάθη του Χριστού, του Μελ Γκίμπσον, έρχεται με νέο καστ, προκαλώντας αρκετές αντιδράσεις.

Ο Τζιμ Καβίεζελ υποδύθηκε με μεγάλη επιτυχία τον Ιησού στα Πάθη του Χριστού

Περισσότερα από 20 χρόνια από την επιτυχία της ταινίας, ο Γκίμπσον επιστρέφει ως σκηνοθέτης και σεναριογράφος με το Η Ανάσταση του Χριστού, με τον 36χρονο Φινλανδό ηθοποιό Jaakko Ohtonen στον ρόλο του Χριστού και την επίσης 36χρονη Κουβανή Mariela Garriga, στον ρόλο της Μαρίας της Μαγδαληνής.

Η απόφαση του Γκίμπσον να μην επαναφέρει τον Τζιμ Καβίεζελ στο πρωταγωνιστικό ρόλο χαρακτηρίστηκε από πολλούς «βλάσφημη». Υπενθυμίζεται ότι στην ταινία του 2004 τη Μαρία Μαγδαληνή την υποδύθηκε η Μόνικα Μπελούτσι. 

Στο Άγιο Όρος ο Μελ Γκίμπσον - Προσκύνησε και ήπιε αγιασμό

«Ο Καβίεζελ πρέπει να είναι συντετριμμένος. Μιλάει για αυτήν την ταινία από το 2012», έγραψε ένας στα social media για τον ηθοποιό, ο οποίος είναι βαθιά θρησκευόμενος Ρωμαιοκαθολικός. «Νόμιζα ότι θα χρησιμοποιούσαν τον Τζιμ και θα χρησιμοποιούσαν CGI για να τον κάνουν να φαίνεται νεότερος», σχολίασε κάποιος άλλος.

Άλλοι υποστήριξαν ότι η ανανέωση του καστ ήταν αναγκαί, καθώς η διαδικασία για να εμφανίζονται νεότεροι οι ηθοποιοί θα κόστιζε υπερβολικά. «Έβγαζε νόημα να ξαναμοιράσουν όλους τους ρόλους της ταινίας. Θα έπρεπε να κάνουν όλο αυτό το CGI, όλη αυτή την ψηφιακή δουλειά -απoγήρανση και τα λοιπά - που θα ήταν πολύ δαπανηρή», είχε δηλώσει σχετικά πηγή κοντά στην παραγωγή στο περιοδικό Variety.

Ο νέος... Ιησούς είναι... Σκανδιναβός!

Κάποιοι χρήστες εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την επιλογή του Ohtonen τονίζοντας ότι ο Γκίμπσον δεν έπρεπε να διαλέξει έναν λευκό ηθοποιό για να υποδυθεί έναν άνδρα από τη Μέση Ανατολή που έζησε πριν από περισσότερα από 2.000 χρόνια.

«Άρα απλώς θα συνεχίσουμε την ιδέα ότι ο Ιησούς ήταν λευκός. Lol, εντάξει Μελ», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος αστειεύτηκε: «Επιβεβαιώθηκε ότι ο Ιησούς ήταν Φινλανδός».

Η απόφαση για το κάστινγκ φαίνεται να είναι πρόσφατη, καθώς μόλις τον Απρίλιο ο Καβίεζελ μιλώντας σε podcast άφησε να εννοηθεί ότι ήταν έτοιμος να επανέλθει στον ρόλο του. 

Η 36χρονη Κουβανή Mariela Garriga θα υποδυθεί την Παναγία

Η νέα ταινία, που διαδραματίζεται τρεις ημέρες μετά τη Σταύρωση, θα γυριστεί σε τοποθεσίες της νότιας Ιταλίας. Οι λεπτομέρειες της πλοκή είναι άγνωστες, ωστόσο η ταινία θα χωρίζεται σε δύο μέρη. Η πρώτη ταινία θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους τη Μεγάλη Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2027. Εν τω μεταξύ, το δεύτερο μέρος θα κάνει πρεμιέρα την Ημέρα της Αναλήψεως, Πέμπτη, 6 Μαΐου 2027.

