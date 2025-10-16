Pirelli: Ροντέο στο Τέξας με κενό στις γόμες

Ήρθε και πάλι η ώρα να κυματίσει η σημαία των ΗΠΑ, καθώς η Formula 1 κατευθύνεται αυτό το Σαββατοκύριακο στο Όστιν του Τέξας. Για τον αγώνα στο Circuit of the Americas (COTA), που βρίσκεται στο αγωνιστικό καλεντάρι από το 2012, οι ομάδες θα έχουν στη διάθεσή τους μια τριάδα γομών που περιλαμβάνει ένα επιπλέον κενό ανάμεσα στη σκληρή γόμα (Hard) και στο ζεύγος μεσαία/μαλακή γόμα. Είναι ένα ενδιαφέρον πείραμα για να δούμε αν αυτό θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη ποικιλία στρατηγικών σε μια από τις πιο απαιτητικές πίστες του προγράμματος.

Οι γόμες

Το Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών θα είναι ο δεύτερος αγώνας της σεζόν για τον οποίο η Pirelli επιλέγει τρεις μη διαδοχικές γόμες. Η προηγούμενη φορά ήταν στο Σπα-Φρανκορσάμπ. Τα διαθέσιμα ελαστικά θα είναι: C1 ως σκληρή γόμα, C3 ως μέση γόμα και η C4 ως μαλακή γόμα. Στο Βέλγιο, ο κακός καιρός δεν επέτρεψε να δούμε αν αυτή η επιλογή θα μπορούσε να επηρεάσει τη στρατηγική. Ο αγώνας στο COTA (Circuit of The Americas) είναι η πρώτη πραγματική δοκιμή αυτής της επιλογής. Η φετινή επιλογή περιλαμβάνει τη χρήση μιας πιο σκληρής γόμας σε σχέση με πέρυσι στην αμερικανική πίστα, ενώ η μέση και η μαλακή γόμα παραμένουν οι ίδιες.

Η αυξημένη διαφορά απόδοσης μεταξύ της πιο σκληρής γόμας και της μέσης θεωρητικά, θα οδηγήσει σε δύο σενάρια. Εάν οι οδηγοί προτιμήσουν την C1, την πιο αργή αλλά και την πιο σταθερή από τις τρεις, τότε θα μπορούσαν να ολοκληρώσουν τον αγώνα με μία αλλαγή συνδυάζοντάς την με την C3. Από την άλλη πλευρά, η χρήση της τελευταίας μαζί με την C4, η οποία παρουσιάζει βελτιωμένη αντοχή θερμική υποβάθμιση θα παράγει ταχύτερους χρόνους ανά γύρο, αλλά σχεδόν σίγουρα θα χρειαστούν δύο αλλαγές.

Όπως στο Βέλγιο έτσι και στο Ώστιν υπάρχει αγώνας Sprint, πράγμα που σημαίνει ότι οι ομάδες έχουν μόνο μία ώρα ελεύθερων δοκιμών για να δοκιμάσουν τις διάφορες επιλογές. Αυτό θα μπορούσε να αυξήσει την αβεβαιότητα για το πώς θα εξελιχθεί το Σαββατοκύριακο.