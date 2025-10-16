Γυναικοκτονία στο Μενίδι: Ισόβια στον δολοφόνο της 40χρονης

Ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών ξεκίνησε το πρωί της Πέμπτης (16/10) η δίκη για τη γυναικοκτονία που σημειώθηκε στο Μενίδι το 2024.

Το δικαστήριο καταδίκασε σε ισόβια κάθειρξη και 5 έτη τον 52χρονο κατηγορούμενο. Κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για τη δολοφονία της εν διαστάσει συζύγου του, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Μάλιστα, ο πρόεδρος του δικαστηρίου μίλησε για «στυγερή δολοφονία» και «ομολογημένη πράξη».

«Η πράξη της ανθρωποκτονίας είναι ομολογημένη. Έχουμε ένα στυγερό έγκλημα, μια πράξη με ιδιαίτερη βία και σκληρότητα. Έχουμε ένα μαχαίρι σφηνωμένο στη κοιλιά του θύματος. Είναι ένας άνθρωπος βίαιος, απαθής, δεν θυμόταν καν τις ημερομηνίες γέννησης των παιδιών του, κάτι που είναι αδιανόητο. Αποδείχθηκε ότι ήπιε μετά τις πράξεις του και όχι πριν, όπως ισχυρίζεται ο ίδιος. Είχε προσχεδιασμό η πράξη του. Τη χτύπησε με μανία, άφησε το μαχαίρι στην κοιλιά της, πράγμα που δείχνει ακραία σκληρότητα. Φόρεσε καπέλο, πήρε ταξί και έφυγε και πήγε σε ξενοδοχείο. Όταν συνελήφθη είπε στον αστυνομικό πως “καλά της έκανα“. Κινήθηκε από άκρα ζηλοτυπία και φθόνο. Είχε καλή γνώση και αντίληψη της πράξης του».

Μενίδι: «Την έδερνε κάθε μέρα»

Η 22χρονη κόρη του, που ήταν απέναντί του στη δικαστική αίθουσα αφού ζήτησε παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας, συγκλόνισε με τα λόγια της. Χαρακτήρισε τον 52χρονο αμετανόητο για την πράξη του και αποκάλυψε πως σε αυτούς τους 17 μήνες μίλησαν μόλις μία φορά. Μάλιστα, εκείνη έχει αναλάβει την ανατροφή του ανήλικου αδερφού της.

«Όταν έμαθα ότι δολοφονήθηκε η μαμά, ήμουν σίγουρη ότι το έκανε ο μπαμπάς. Κάθε μέρα τη χτυπούσε και την έβριζε. Ο μπαμπάς μου ήταν βίαιος προς τη μαμά. Όλη μου την παιδική ηλικία θυμάμαι να υπάρχουν τέτοια περιστατικά. Ζήλευε και έβρισκε προφάσεις. Ήμουν το παιδί που ήξεραν στο σχολείο ότι ο μπαμπάς μου χτυπάει τη μαμά μου. Μας πήγαινε σχολείο και είχε γρατσουνιές στον λαιμό της. Της έλεγε "θα σε σκοτώσω, εμείς θα είμαστε μαζί στη ζωή ή στον θάνατο". Αυτό ήταν το σκεπτικό του».

Η 22χρονη απέρριψε και τον ισχυρισμό της υπεράσπισης ότι ο πατέρας της είχε πρόβλημα με τον αλκοολισμό καθώς και ψυχολογικά προβλήματα, ζητώντας μάλιστα και πραγματογνωμοσύνη.

Μενίδι: «Ανέβαινα στο σπίτι τους και εκείνος ήταν με ένα μαχαίρι στο χέρι»

Σειρά είχε μετά να καταθέσει και ο αδερφός της άτυχης γυναίκας, ο οποίος βρίσκεται πάντα κοντά στα ανίψια του και τα στηρίζει με όποιον τρόπο μπορεί.

«Δεν τον θεωρούσα ικανό να σκοτώσει. Θεωρούσα ότι δεν την ήθελε νεκρή αλλά να την έχει σε ένα ποτήρι, σε ένα βάζο για να τη βλέπει αν και της είχε πει πολλές φορές πως αν χωρίσουν θα τη σκοτώσει…», είπε αρχικά ενώ πρόσθεσε «Για παράδειγμα, γυρνούσα από την εργασία μου, άκουγα φασαρίες, ανέβαινα στο σπίτι τους και εκείνος ήταν με ένα μαχαίρι στο χέρι, την απειλούσε και τα παιδιά να κλαίνε πίσω από τους καναπέδες …Κάποιες φορές ήμουν και εγώ βίαιος…».