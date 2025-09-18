Πάτρα: Αποφυλακίστηκαν οι δύο νεαροί που κατηγορήθηκαν για εμπρησμό

«Περάσαμε μεγάλη ταλαιπωρία» - Θα κινηθούν νομικά.

Μετά από 36 ημέρες πίσω από τα κάγκελα, οι δύο νεαροί που είχαν κατηγορηθεί για τον εμπρησμό στην περιοχή του Γηροκομείου στην Πάτρα τον περασμένο Αύγουστο, αποφυλακίστηκαν. Το δικαστικό θρίλερ έλαβε τέλος με τη δικαίωσή τους, καθώς αποδείχθηκε ότι η φωτιά δεν οφειλόταν σε ανθρώπινη ενέργεια, αλλά στο φαινόμενο της κηλίδωσης.

Ο 25χρονος Ίωνας Παπανικολάου, συγκινημένος, έπεσε στην αγκαλιά του πατέρα του τη στιγμή που περνούσε το κατώφλι των φυλακών Κορυδαλλού.

Μιλώντας στο Star, ο Ίωνας Παπανικολάου περιέγραψε την εμπειρία του: «Είμαι κάτω από τον ουρανό και περπατάω χωρίς χειροπέδες, αυτό είναι το πρώτο συναίσθημα. Είχα μπει κάπως στον αυτόματο επιβίωσης και δεν έχω συνειδητοποιήσει το γεγονός ότι από τις φλόγες βρέθηκα στο κρατητήριο και αργότερα εδώ».

Λίγο αργότερα, αναφερόμενος στη στάση των συγκρατούμενών του, σημείωσε: «Δεν είναι και λίγο να μπαίνεις με την ταμπέλα του εμπρηστή στη φυλακή. Στην αρχή υπήρχαν περίεργα βλέμματα, αλλά με τον καιρό υποχωρήσαν».

Εμπρησμός Πάτρα

Συγκινημένος και ο πατέρας του, Θοδωρής Παπανικολάου, δήλωσε: «Νιώθουμε καταπληκτικά, δεν γίνεται καλύτερα. Το τι βιώσαμε δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα. Ήταν πολύ σκληρό, πιο πολύ για τα παιδιά. Δεν το φαντάζεται κανένας».

Ανακουφισμένοι και οι γονείς του δεύτερου νεαρού, του 21χρονου Λουκιανού Κωστόπουλου, που δήλωσαν: «Μετά από έναν μήνα ταλαιπωρίας η Δικαιοσύνη έλαμψε». Ο ίδιος, εμφανώς καταβεβλημένος, περιέγραψε τις συνθήκες κράτησης: «Τεράστια ψυχολογική κούραση. Πήγαμε να βοηθήσουμε και καταλήξαμε στη φυλακή. Όλες οι συνθήκες ήταν δύσκολες – οι κοριοί με έχουν φάει, κατσαρίδες, ήταν γεμάτο».

Κατηγορούμενος για εμπρησμό στην Πάτρα

Θα κινηθούν νομικά μετά την ταλαιπωρία

Η αλήθεια αποκαλύφθηκε από τα δύο πορίσματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία κατέληξαν πως η φωτιά ξεκίνησε από κηλίδωση, δηλαδή σπινθήρες που μεταφέρθηκαν από τον αέρα και όχι από εμπρησμό.

Πλέον, οι οικογένειες περιμένουν να ολοκληρωθεί η ανάκριση και να κλείσει η δικογραφία, η οποία θα παραπεμφθεί στο δικαστικό συμβούλιο. Το συμβούλιο θα αποφασίσει εάν τα παιδιά θα παραπεμφθούν στο ακροατήριο ή η υπόθεση θα μπει στο αρχείο.

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, η οποία αναμένεται να διαρκέσει λίγους μήνες, υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες, όπως μετέφεραν οι δικηγόροι, οι οικογένειες να κινηθούν νομικά εναντίον του Ελληνικού Δημοσίου, αλλά και εναντίον όσων, μέσω των καταθέσεών τους, οδήγησαν τα παιδιά σε αυτή την κατάσταση.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
