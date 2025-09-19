Πάτρα: Αστυνομικός χαστούκισε συνάδελφό του κατά τη διάρκεια επεισοδίων

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στο κέντρο της Πάτρας, κατά τη διάρκεια της πορείας για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα. Αστυνομικός των ΜΑΤ δέχθηκε χαστούκι από τον επικεφαλής της διμοιρίας, επειδή –σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.– δεν υπάκουσε στις εντολές του. Το στιγμιότυπο κατέγραψε κάμερα, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, η φάλαγγα των ΜΑΤ έλαβε εντολή να υποχωρήσει. Οι αστυνομικοί κατέβασαν τις ασπίδες και έκαναν πίσω. Ένας όμως δεν ακολούθησε, ενώ μάλιστα προχώρησε σε ρίψη καπνογόνου, παρά τις σαφείς εντολές να μην υπάρξει καμία χρήση χημικών.

Ο επικεφαλής, αντιλαμβανόμενος τι είχε συμβεί, γύρισε έξαλλος και χαστούκισε τον υφιστάμενό του, χτυπώντας τον με δύναμη στο κράνος. Ο άνδρας των ΜΑΤ έχασε την ισορροπία του και παραπάτησε.

Η εικόνα αυτή προκάλεσε σοβαρά ερωτήματα: «Αν δε σέβεται τον συνάδελφό του, θα σεβαστεί τον διαδηλωτή;».

Η αντίδραση της ΕΛ.ΑΣ.

Ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, Νίκος Ρήγας, χαρακτήρισε το περιστατικό «μεμονωμένο και ατυχές»: «Σε καμία περίπτωση δε δικαιολογούνται τέτοιου είδους συμπεριφορές, ακόμα και σε συνθήκες έντασης. Οι αστυνομικοί είναι εκπαιδευμένοι να αντέχουν στην πίεση».

Από το περιβάλλον του αστυνομικού τονίζεται πως επρόκειτο για μια λανθασμένη κίνηση στη στιγμή της έντασης, χωρίς πρόθεση να προσβληθεί ή να δημιουργηθεί κλίμα bullying. «Ήταν σαν να του λέει: ξυπνά, γιατί είσαι εδώ;», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Το κλίμα της πορείας και η ένταση

Η εντολή που είχε δοθεί, σύμφωνα με πληροφορίες του STAR, ήταν να μην υπάρξει καμία χρήση καπνογόνων ή χημικών και να μην ακολουθήσουν οι αστυνομικοί την πορεία στη μνήμη του Παύλου Φύσσα. Ωστόσο, λίγο πριν το περιστατικό με το χαστούκι, υπήρξαν εντάσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών και πραγματοποιήθηκε μια σύλληψη.

Η ΕΛ.ΑΣ. ανέφερε ότι ομάδα ατόμων επιτέθηκε με ρόπαλα, ενώ διαδηλωτής έκανε χρήση πυροσβεστήρα, δημιουργώντας αποπνικτικό νέφος.

Παρά την ένταση του επεισοδίου, οι δύο αστυνομικοί που πρωταγωνίστησαν στο στιγμιότυπο είναι φίλοι και χρόνια συνεργάτες. Ο επικεφαλής της διμοιρίας υπηρετεί στο Σώμα πάνω από 30 χρόνια, ενώ ο υφιστάμενός του περίπου 15. Μετά το πέρας των επεισοδίων, ο διευθυντής της Αστυνομίας Πάτρας κάλεσε τον αστυνομικό που δέχθηκε το χαστούκι για να ενημερωθεί, ωστόσο το συμβάν έληξε εκεί, χωρίς νομική συνέχεια.

