Έκρηξη Jacky.O.: Οι κάμερες «έπιασαν» έναν μαυροντυμένο άνδρα με κουκούλα

Μέσα από το υλικό που έχουν καταγράψει κάμερες ασφαλείας στην ιστορική ντισκοτέκ Jacky.O. στην οδό Μιχαλακοπούλου στα Ιλίσια, αναζητά η αστυνομία τις απαντήσεις για τον δράστη ή τους δράστες που τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό έξω από την επιχείρηση.

Οι κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει έναν άγνωστο να πετά μια σακούλα στην είσοδο της θρυλικής ντισκοτέκ Jacky.O. - Eurokinissi

Οι αρχές εξετάζουν προσεκτικά τις κινήσεις τεσσάρων ατόμων, που φέρεται να κινούνταν ύποπτα έξω από τη ντισκοτέκ, δευτερόλεπτα πριν σημειωθεί η έκρηξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κάμερες ασφαλείας έχουν «πιάσει» έναν μαυροντυμένο άνδρα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του να πετά μια σακούλα στην είσοδο της ντισκοτέκ.

Άνδρες της Αντιτρομοκρατικής έφτασαν στο σημείο κι άρχισαν να μαζεύουν τα υπολείμματα του εκρηκτικού μηχανισμού, ώστε να βρουν περισσότερα στοιχεία για τους δράστες.

Η έκρηξη στην ντισκοτέκ jacky.O. σημειώθηκε την ώρα που η επιχείρηση ήταν κλειστή - Eurokinissi

Οι αρχές ερευνούν επίσης το παρελθόν το ιδιοκτήτη, στα χέρια του οποίου πέρασε η θρυλική ντισκοτέκ των ‘80s μετά τη χρυσή εποχή, που «πρωταγωνιστούσε» στον ελληνικό κινηματογράφο.

Αστυνομικές πηγές εκτιμούν πως η επίθεση ήταν καλά οργανωμένη και στοχευμένη, ενώ εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι δεν υπήρξε προειδοποιητικό τηλεφώνημα. Πάντως οι ίδιες πηγές σημειώνουν πως οι δράστες δεν ήθελαν θύματα, καθώς επέλεξαν να «χτυπήσουν» σε ώρα που η ντισκοτέκ ήταν κλειστή.

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται το παρελθόν του ιδιοκτήτη της ντισκοτέκ Jacky.O. - Eurokinissi

Από την ισχυρή έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές στην πόρτα εισόδου του μαγαζιού, αλλά και εντός της ντισκοτέκ. Ενδεικτικό της σφοδρότητας της έκρηξης είναι ότι η βαριά σιδερένια πόρτα της «Jacky.O.» στράβωσε, ενώ εκτοξεύτηκαν κομμάτια στο εσωτερικό της.

Η έκρηξη προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές και σε σταθμευμένα οχήματα έξω από το κατάστημα, καθώς και σε παρακείμενες προσόψεις.

Από την έκρηξη στην ντισκοτέκ Jacky.O. σημειώθηκαν αρκετές υλικές ζημιές - Eurokinissi

Ποια είναι η θρυλική ντισκοτέκ Jacky.O.

Η ντισκοτέκ Jacky.O. σημάδεψε τη νυχτερινή ζωή της Αθήνας τις δεκαετίες του ’80 και του ’90.

Για τους νέους της τότε εποχής, θεωρούταν ο ναός της διασκέδασης και της λάμψης. Ήταν το σημείο συνάντησης της αθηναϊκής νεολαίας, που ζούσε στο έπακρο τη διασκέδαση των ‘80s.

Οι αρχές ερευνούν το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας για την έκρηξη στη ντισκοτέκ Jacky.O. -Eurokinissi

Η Jacky.O. ήταν και μια cult κινηματογραφική τοποθεσία. Πολλές ελληνικές βιντεοταινίες γυρίστηκαν εντός της ντισκοτέκ, κάνοντάς την σκηνικό για μερικές από τις πιο εμβληματικές βιντεοταινίες της ποπ κουλτούρας, όπως «Καμικάζι, αγάπη μου», «Τα τσακάλια», «Ρόδα, τσάντα και κοπάνα», «Βασικά, καλησπέρα σας», «Η στροφή» και «Πες τα χρυσόστομε».

Η ντισκοτέκ Jacky.O. ήταν το σκηνικό στο οποίο είχαν γυριστεί πολλές ταινίες των '80s - Eurokinissi

Ηθοποιοί-σύμβολα των ’80s, όπως ο Στάθης Ψάλτης, ο Σταμάτης Γαρδέλης, η Καίτη Φίνου, η Ρένα Παγκράτη και άλλοι, πέρασαν από την πίστα της ντίσκο.