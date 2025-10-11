Πώς 10χρονη ηρωίδα έσωσε τον αδελφό της από πνιγμό στο Τέξας

Συγκλονιστικές εικόνες έρχονται από το Τέξας των ΗΠΑ, όπου ένα 10χρονο κορίτσι έσωσε τη ζωή του μικρότερου αδελφού της τη στιγμή που εκείνος πνιγόταν από μια καραμέλα.

Το “challenge” που λίγο έλειψε να καταλήξει σε τραγωδία

Η 10χρονη και ο 7χρονος αδελφός της αποφάσισαν να κάνουν ένα παιχνίδι: ποιος θα κάνει την πιο αστεία γκριμάτσα δοκιμάζοντας μια ξινή καραμέλα. Το παιχνίδι όμως πήρε απρόσμενη τροπή, όταν τα δύο παιδιά άρχισαν να πηδούν στο τραμπολίνο της αυλής τους και ο μικρός άρχισε ξαφνικά να πνίγεται.

Η ψύχραιμη αντίδραση που έσωσε μια ζωή

Χωρίς να χάσει χρόνο, η 10χρονη άρχισε να χτυπάει δυνατά τον αδελφό της στην πλάτη και έπειτα του εφάρμοσε την τεχνική Χάιμλιχ, πιέζοντας επανειλημμένα την κοιλιά του. Μετά από τρεις αποφασιστικές κινήσεις, η καραμέλα εκτοξεύτηκε από το στόμα του και το παιδί κατάφερε να αναπνεύσει ξανά.

Η 10χρονη εφαρμόζοντας την τεχνική Χάιμλιχ σώζει τον αδελφό της από πνιγμό

Η μικρή ήξερε τη σωτήρια τεχνική χάρη στη μητέρα της, που είναι εκπαιδεύτρια πρώτων βοηθειών.

Η αστυνομία τη χαρακτηρίζει «ηρωίδα»

Οι αρχές επαίνεσαν τη μικρή για την ψυχραιμία και το θάρρος της, ενώ ο δήμος της περιοχής ανακοίνωσε ότι θα την τιμήσει για την πράξη της. «Έσωσε μια ζωή με τα ίδια της τα χέρια», ανέφεραν συγκινημένοι οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο.

