Χάλανδρα Χίου: Μεγάλο το πύρινο μέτωπο - Αναφορές για καμμένα σπίτια

Οι πυροσβετικές δυνάμεις δίνουν μάχη να μην εξαπλωθεί η φωτιά

Τελευταία Νέα
12.08.25 , 17:52 Χάλανδρα Χίου: Μεγάλο το πύρινο μέτωπο - Αναφορές για καμμένα σπίτια
12.08.25 , 17:50 Φωτιά στη Στάμνα Αιτωλοακαρνανίας - Μηνύματα 112 για εκκενώσεις
12.08.25 , 17:48 Έλλξ Κοκκίνου: Αναβάλλεται η συναυλία στην Αιτωλοακαρνανία, λόγω πυρκαγιών
12.08.25 , 17:29 Καίγεται η Δυτική Ελλάδα: Μεγάλη φωτιά στην Αχαΐα - Τρεις τραυματίες
12.08.25 , 17:15 Έφθασε στο Λαύριο το πλοίο που έπλεε με μία μηχανή μετά από «μπλακ άουτ»
12.08.25 , 17:13 Σοφία Σεϊρλή: Δε θα αναπληρωθεί ο ρόλος της στη σειρά «Αύριο»
12.08.25 , 16:25 Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Πευκόφυτο Ωρωπού
12.08.25 , 15:41 Δούκισσα Νομικού: Ποζάρει με το απόλυτο μπλε μπικίνι
12.08.25 , 15:26 Eύκολοι τρόποι για να βελτιώσεις την ερωτική σου ζωή
12.08.25 , 15:19 Μαρίνα Ασλάνογλου: Απόδραση στη Φολέγανδρο - Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες
12.08.25 , 15:06 Ξεκινά το 6ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού «Compartments Dance Project»
12.08.25 , 14:57 Mήπως ο πρώην σου θέλει να επιστρέψει στη ζωή σου; Πώς θα το καταλάβεις
12.08.25 , 14:56 Δροσιά: Άνδρας βγήκε από το δάσος με εμπρηστικό μηχανισμό
12.08.25 , 14:53 Η Μαρία Σολωμού στη Σέριφο - Το φωτογραφικό άλμπουμ των διακοπών της
12.08.25 , 14:50 Μαρία Μπεκατώρου: Η συνάντηση στην Κεφαλονιά με τον γιο δημοσιογράφου
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Μεγάλη φωτιά στη Χίο- Μηνύματα 112 για εκκένωση 5 οικισμών
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μεγάλες διαστάσεις έχει πάρει η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Χάλανδρα Χίου. Οι φλόγες έχουν φτάσει στα χωριά Ποταμιά και Πισπιλούντα, όπου υπάρχουν αναφορές για καμένα σπίτια.

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 13ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και δύο ελικόπτερα, προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την εξάπλωση της φωτιάς.

Νωρίτερα είχαν σταλεί από το 112 απανωτά μηνύματα στους κατοίκους για να απομακρυνθούν από πέντε περιοχές.

Μηνύματα 112 για εκκενώσεις πέντε οικισμών

Ειδικότερα:

  • στις 14:56, για εκκένωση των περιοχών Πισπιλούντα και Νέα Ποταμιά προς Βολισσό
  • στις 15:37, για εκκένωση των περιοχών Πιραμά και Παρπαριά Χίου
  • στις 15:44, για εκκένωση της περιοχής Σπαρούντα

 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΙΟΣ
 |
ΦΩΤΙΑ
 |
ΦΩΤΙΑ ΤΩΡΑ
 |
ΕΚΚΕΝΩΣΗ
 |
ΜΗΝΥΜΑ 112
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top