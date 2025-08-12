Χάλανδρα Χίου: Μεγάλο το πύρινο μέτωπο - Αναφορές για καμμένα σπίτια

Μεγάλες διαστάσεις έχει πάρει η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Χάλανδρα Χίου. Οι φλόγες έχουν φτάσει στα χωριά Ποταμιά και Πισπιλούντα, όπου υπάρχουν αναφορές για καμένα σπίτια.

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 13ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και δύο ελικόπτερα, προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την εξάπλωση της φωτιάς.

Νωρίτερα είχαν σταλεί από το 112 απανωτά μηνύματα στους κατοίκους για να απομακρυνθούν από πέντε περιοχές.

Ειδικότερα:

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας ‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Πισπιλούντα και #Νέα_Ποταμιά #Χίου απομακρυνθείτε προς #Βολισσό ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV @pyrosvestiki @hellenicpolice

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας ‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Πιραμά και #Παρπαριά #Χίου απομακρυνθείτε προς #Βολισσό ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV @pyrosvestiki @hellenicpolice

⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Σπαρτούντα #Χίου απομακρυνθείτε προς #Καρδάμυλα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice