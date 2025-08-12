Χάλανδρα Χίου: Μεγάλο το πύρινο μέτωπο - Αναφορές για καμμένα σπίτια

Μεγάλες διαστάσεις έχει πάρει η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Χάλανδρα Χίου. Οι φλόγες έχουν φτάσει στα χωριά Ποταμιά και Πισπιλούντα, όπου υπάρχουν αναφορές για καμένα σπίτια.
Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 13ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και δύο ελικόπτερα, προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την εξάπλωση της φωτιάς.
Νωρίτερα είχαν σταλεί από το 112 απανωτά μηνύματα στους κατοίκους για να απομακρυνθούν από πέντε περιοχές.
Μηνύματα 112 για εκκενώσεις πέντε οικισμών
Ειδικότερα:
- στις 14:56, για εκκένωση των περιοχών Πισπιλούντα και Νέα Ποταμιά προς Βολισσό
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Πισπιλούντα και #Νέα_Ποταμιά #Χίου απομακρυνθείτε προς #Βολισσό
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
- στις 15:37, για εκκένωση των περιοχών Πιραμά και Παρπαριά Χίου
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Πιραμά και #Παρπαριά #Χίου απομακρυνθείτε προς #Βολισσό
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
- στις 15:44, για εκκένωση της περιοχής Σπαρούντα
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Σπαρτούντα #Χίου απομακρυνθείτε προς #Καρδάμυλα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
