Αίθριος θα είναι και σήμερα, Τετάρτη ο καιρός, με τους δυτικούς ανέμους να επιμένουν και τη θερμοκρασία να παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Ωστόσο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Κλέαρχο Μαρουσάκη, σε κάποιες περιοχές δεν αποκλείεται να ξεσπάσουν μπόρες και καταιγίδες. Ο καιρός αναμένεται να επιδεινωθεί από αύριο Πέμπτη και η αστάθεια να κρατήσει έως και δέκα μέρες.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο κ. Μαρουσάκης, ο καιρός σήμερα θα χαρακτηριστεί από ηλιοφάνεια σχεδόν σε όλη τη χώρα με συννεφιές να κάνουν την εμφάνισή τους στο νότιο Ιόνιο, τις Κυκλάδες, την Πελοπόννησο, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Το απόγευμα και το βράδυ, περιμένουμε αστάθεια στα κεντρικά και βόρεια τμήματα και δεν αποκλείεται να ξεσπάσουν μπόρες, ακόμα και καταιγίδες.

Στην Αττική θα επικρατήσει λιακάδα, αν και νωρίς το πρωί θα υπάρξουν κάποιες αραιές συννεφιές. Ο δυτικός άνεμος θα επιμείνει για ακόμα μία ημέρα και η έντασή του θα φτάσει μέχρι και τα 5-6 μποφόρ, αλλά σταδιακά θα αρχίσει να υποχωρεί. Αργά το μεσημέρι, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και 28 βαθμούς Κελσίου, λίγο χαμηλότερες σε σχέση με χθες.

Διαφορετικό θα είναι το σκηνικό στη Θεσσαλονίκη, όπου θα επικρατήσει αστάθεια και σήμερα και τις επόμενες ημέρες. Ο καιρός θα ξεκινά με πολύ καλή διάθεση, αλλά στη συνέχεια θα ξεσπούν μπόρες ή και καταιγίδες που θα κρατήσουν μέχρι νωρίς το βράδυ. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και 24 βαθμούς.

Από αύριο Πέμπτη και για περίπου 10 ημέρες, η χώρα θα βρεθεί υπό την επίδραση ασταθών αερίων μαζών. Αναμένονται μπόρες και καταιγίδες μέχρι αργά το απόγευμα πάνω από την ξηρά και πάνω από θαλάσσιες εκτάσεις τις πρώτες βραδινές ώρες.

Στο ίδιο πνεύμα και η πρόγνωση από τη μετεωρολόγο Χριστίνα Σούζη, η οποία προβλέπει ότι από αύριο Πέμπτη, θα ξεκινήσουν οι τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη Βόρεια Ελλάδα. Από το βράδυ όμως ο καιρός θα βελτιωθεί.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος με απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί - βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και στο Ν. Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ηπειρωτικά.

Τέλος την Παρασκευή αναμένονται τοπικές βροχές ή μπόρες στα δυτικά και τα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ . Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Καιρός: Αναλυτική πρόγνωση

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες αραιές νεφώσεις. Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 14 έως 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αρχικά αίθριος με λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα εξασθενήσουν και θα σταματήσουν. Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αρχικά αίθριος με λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Από το βράδυ στα ανατολικά βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές ή όμβροι θα εκδηλωθούν στα βόρεια κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Ηπείρου. Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 12 έως 25 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις που τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες κατά τόπους θα πυκνώσουν και στη Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 10 έως 28 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 17 έως 26 και στην Κρήτη έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές από τις απογευματινές ώρες. Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί και στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 14 έως 25 με 26 και τοπικά στα νότια έως 28 βαθμούς Κελσίου.