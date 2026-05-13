Χανταϊός: «Καμπανάκι» ΠΟΥ για τον κίνδυνο νέων κρουσμάτων

Στη ΜΕΘ η Γαλλίδα ασθενής, θετικός κι ένας Ισπανός

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Γκίκας Μαγιορκίνης: Πώς κολλάει ο χανταϊός και ποια είναι τα συμπτώματα / Βίντεο από δελτίο ειδήσεων Star

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για μια μεγαλύτερη επιδημία χανταϊού, αν και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να καταγραφούν νέα κρούσματα μεταξύ των επιβαινόντων στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όπου εντοπίστηκε εστία της ασθένειας.

Συναγερμός στη Γαλλία: Με συμπτώματα χανταϊού επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου

«Η δουλειά μας δεν έχει τελειώσει», τόνισε ο Τέντρος στη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ από τη Μαδρίτη, μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης απομάκρυνσης των επιβαινόντων στο κρουαζιερόπλοιο.

«Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι βρισκόμαστε στην έναρξη μιας μεγαλύτερης επιδημίας, αλλά φυσικά η κατάσταση μπορεί να αλλάξει, και, με δεδομένη τη μακρά χρονική περίοδο επώασης του ιού, ενδέχεται να εμφανιστούν και άλλα κρούσματα τις επόμενες εβδομάδες», σημείωσε ο ίδιος.

Παράλληλα, ο Τέντρος εξέφρασε «την ελπίδα» οι χώρες να ακολουθήσουν «τις συμβουλές και τις συστάσεις» του ΠΟΥ αναφορικά με τον χανταϊό. «Ο ΠΟΥ διαθέτει ξεκάθαρες οδηγίες», υπενθύμισε, προτού αναφερθεί «στο ζήτημα της εθνικής κυριαρχίας».

«Δεν μπορούμε να αναγκάσουμε τις χώρες να εφαρμόσουν τα πρωτόκολλά μας. Μπορούμε μόνο να δώσουμε συμβουλές και συστάσεις», συνέχισε.

«Η σύσταση του ΠΟΥ» είναι οι επιβαίνοντες του Hondius που απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο «να παρακολουθούνται ενεργά, σε καθορισμένο κέντρο καραντίνας ή στο σπίτι τους, επί 42 ημέρες από την τελευταία τους έκθεση (στον ιό), που ήταν στις 10 Μαΐου, γεγονός που μας φτάνει ως τις 21 Ιουνίου», διευκρίνισε ο Τέντρος.

Χανταϊός: Σε καραντίνα στο «Αττικόν» ο Έλληνας επιβάτης του Hondius

«Κατανοώ πλήρως ότι οι κάτοικοι της Τενερίφης ανησύχησαν από την αποβίβαση των επιβαινόντων στο κρουαζιερόπλοιο», είπε ο ίδιος.

«Ο κίνδυνος είναι μικρός, τόσο για τον πληθυσμό της Τενερίφης όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, και όλες οι προσπάθειες που καταβάλλαμε την προηγούμενη εβδομάδα είχαν στόχο να διατηρήσουν (τον κίνδυνο) σε αυτό το επίπεδο», σημείωσε ο Τέντρος, τονίζοντας ότι ο ΠΟΥ λαμβάνει «πολύ σοβαρά υπόψη του την κατάσταση».

Από την πλευρά του ο  Πέδρο Σάντσεθ χαιρέτισε μια επιτυχημένη επιχείρηση: «ο κόσμος δεν έχει ανάγκη περισσότερο εγωισμό, περισσότερο φόβο», είπε αναφερόμενος στις επιφυλάξεις κάποιων στην Ισπανία, κυρίως στα Κανάρια Νησιά, να δεχθούν το πλοίο προκειμένου να απομακρυνθούν από αυτό επιβάτες και πλήρωμα.

Χανταϊός:Δε νοσεί ο Έλληνας που επαναπατρίζεται, διευκρινίζει ο Γεωργιάδης

Το MV Hondius απέπλευσε χθες από το λιμάνι της Τενερίφης και αναμένεται να φτάσει την Κυριακή στο Ρότερνταμ. 

Σε μονάδα εντατικής θεραπείας η Γαλλίδα που ασθενεί με χανταϊό

Οι υγειονομικοί αξιωματούχοι στη Γαλλία δήλωσαν αργά την Τρίτη ότι η Γαλλίδα ασθενής μεταφέρθηκε σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Ο Δρ Ξαβιέ Λεσκούρ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η 65χρονη είχε υποκείμενα νοσήματα, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

«Βρίσκεται σε αναπνευστήρα και σε υποστήριξη ζωής για να ξεπεράσει αυτό το στάδιο», είπε.

Θετικός κι ένας Ισπανός επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου

Στο μεταξύ ο Ισπανός επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου που έφτασε την Κυριακή στη Μαδρίτη που βρέθηκε θετικός στον χανταϊό, εμφανίζει πλέον συμπτώματα - πυρετό και δύσπνοια- αλλά παραμένει σε σταθερή κατάσταση, ανακοίνωσε σήμερα το ισπανικό υπουργείο Υγείας.

Εντυπωσιακή επιχείρηση Βρετανών αλεξιπτωτιστών για ύποπτο κρούσμα χανταϊού!

Ο ασθενής αυτός, του οποίου δεν έχει ανακοινωθεί η ηλικία, παραμένει σε καραντίνα σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Μαδρίτης, όπως και άλλοι 13 Ισπανοί που απομακρύνθηκαν από το Hondius. Όλοι τους υποβλήθηκαν σε διαγνωστικό τεστ και μόνο ένας βρέθηκε θετικός.

