Μαρινέλλα: Οι θυελλώδεις έρωτες και η σχέση με την κόρη της

Μια πορεία γεμάτη μουσική, επιτυχίες και λατρεία από τον κόσμο είναι αυτή που είχε διαγράψει η κορυφαία ερμηνεύτρια Μαρινέλλα, μια γυναίκα με δυναμισμό, που έφερε καινοτομίες στη μουσική σκηνή και προχώρησε το τραγούδι ένα βήμα παραπέρα με τις μοναδικές φωνητικές της δυνατότητες.

Η φωνή της ράγιζε κρύσταλλα… Σε διαπερνούσε και, όταν η Μαρινέλλα άφηνε το μικρόφωνο, κατάφερνε να αγγίξει την ψυχή μας με την ερμηνεία της, την εκφραστικότητά της, την ατελείωτη σκηνική της παρουσία.

Όταν η Κυριακή Παπαδοπούλου έγινε «Μαρινέλλα»

Ήταν το 1956, λίγο πριν γνωρίσει τον Στέλιο Καζαντζίδη, όταν ο Τόλης Χάρμας της είπε:

«Κορίτσι μου, δεν σε πήραμε για δακτυλογράφο… για τραγουδίστρια σε πήραμε».

Κάπως έτσι, η Κυριακή Παπαδοπούλου, το τέταρτο μέλος μιας φτωχής αλλά δεμένης οικογένειας με αρχές, γίνεται η Μαρινέλλα.

Κάπως έτσι αρχίζει ο θρύλος που χάρισε στην Ελλάδα την κορυφαία ερμηνεύτρια, τη μεγάλη Κυρία του τραγουδιού. Αυτήν που άκουσε ο Frank Sinatra και είπε ότι στην Αμερική θα γινόταν παγκόσμιο είδωλο σε δύο μήνες.

Το φαινόμενο Μαρινέλλα: Έκοψε τα μαλλιά της και φόρεσε παντελόνια

Την είπαν οπτικοακουστικό φαινόμενο. Χαρακτήρισαν το ντύσιμό της σκάνδαλο. Η ίδια έκλεινε τα αυτιά της και προχωρούσε.

Έκοψε κοντά τα μαλλιά της. Άφησε τις άλλες τραγουδίστριες στο πάλκο… Σηκώθηκε όρθια, έβαλε παντελόνι, άρπαξε το μικρόφωνο και άνοιξε τα χέρια της να αγκαλιάσει, να χωρέσει την αγάπη.

Μαρινέλλα: H θυελλώδης σχέση της με τον Στέλιο Καζαντζίδη

Κι όταν ήρθε η ώρα να σμίξει με τον έρωτα, «ακούμπησε» σε έναν άλλο θρύλο. Αυτόν του Στέλιου Καζαντζίδη.

Η σχέση τους επεισοδιακή. Στον γάμο τους, που κράτησε δύο χρόνια, κανείς δεν πήγε από την οικογένειά του.

Όταν ήρθε η ώρα του χωρισμού… «σταλιά-σταλιά και αχόρταγα» μας παρέσυρε σε έναν άλλο μοναδικό κόσμο.

Μαρινέλλα: Η σχέση της με την κόρη της

Κάθε συνέντευξή της σε έκανε να αναρωτιέσαι… τόση μοναδικότητα πίσω από έναν τέτοιο θρύλο.

Τα πιο γεμάτα λεπτά της ζωής της, ήταν οι στιγμές με τη μοναχοκόρη της, την Τζωρτίνα, καρπό του έρωτά της με τον πρωταθλητή ιππασίας Φρέντυ Σερπιέρη. Δεν τον παντρεύτηκε ποτέ.

Μαρινέλλα: Ο γάμος με τον Τόλη Βοσκόπουλο

Την ίδια χρονιά σμίγει και παντρεύεται τον Τόλη Βοσκόπουλο. Κάποιοι τότε θα μιλήσουν για σκάνδαλο.

«Μου είπε μια κουβέντα που με συγκίνησε… “σε πονάω”. Και είπα: αυτή θα την παντρευτώ», είχε πει σε συνέντευξή του ο Τόλης Βοσκόπουλος.

Η Μαρινέλλα συνεχίζει να γεμίζει, μετά τις παγκόσμιες περιοδείες της, θέατρα, κέντρα, στάδια. Δεν την ενδιέφεραν οι ταμπέλες. Δεν τις υιοθέτησε και δεν τις σεβάστηκε ποτέ.

Όπως όταν βγήκε το 1974 στη Eurovision Song Contest 1974, πολλοί είχαν πει πολλά… Εκείνη όμως είπε: «Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τ’ αγόρι μου».

Ήταν μια γυναίκα που ξεκίνησε ως ηθοποιός και έγινε τεράστια ερμηνεύτρια, χωρίς ποτέ να πει όχι στον ελληνικό κινηματογράφο.

Μαρινέλλα: Η γυναίκα πίσω από τον θρύλο και οι αλήθειες της

Ατελείωτα τα μεσημέρια που πέρασε με τον Γιάννη Ξανθούλη, μέχρι η ιδιαίτερη βιογραφία της να πάρει σάρκα και οστά.

Πολλά λαδερά - αγαπημένο της φαγητό - και ακόμη περισσότερες αλήθειες. Για τη γυναίκα που μαγείρευε για την εγγονή της με την ίδια προσήλωση και το ίδιο μεράκι που ετοιμαζόταν για άλλη μια συναυλία στο Ηρώδειο.

Δείτε ολόκληρο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star