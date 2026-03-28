Πέθανε η μεγάλη Ελληνίδα τραγουδίστρια Μαρινέλλα

Σε ηλικία 88 ετών έφυγε από τη ζωή η μεγάλη Ελληνίδα τραγουδίστρια Μαρινέλλα, μετά από μάχη που έδινε ύστερα από το βαρύ εγκεφαλικό που υπέστη πάνω στη σκηνή στο Ηρώδειο τον Σεπτέμβριο του 2024.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια άφησε την τελευταία της πνοή στο σπίτι της.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η οικογένειά της με σχετική ανακοίνωση: «Με βαθιά θλίψη σας ανακοινώνουμε την απώλεια της Μαρινέλλας, αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς, η οποία κατέληξε στο σπίτι της, σήμερα 28 Μαρτίου 2026 στις 18:00».

Ήταν 25 Σεπτεμβρίου του 2024 όταν η Μαρινέλλα υπέστη αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο, τη στιγμή που τραγουδούσε πάνω στη σκηνή του Ηρωδείου. Είχε προλάβει να πει τρία τραγούδια της στη μεγάλη συναυλία της, πριν καταρρεύσει, την ώρα που ερμήνευε το τραγούδι «Εγώ και Εσύ (Τα λόγια είναι περιττά)».

Μετά τη νοσηλεία της σε ιδιωτικό θεραπευτήριο για περίπου τέσσερις μήνες, επέστρεψε στο σπίτι της όπου δεχόταν φροντίδα. Στο πλευρό της όλο αυτό το διάστημα βρισκόταν η μονάκριβη κόρη της, Τζωρτίνα.

Η Μαρινέλλα με την κόρη της, Τζωρτίνα Σερπιέρη, στο Ηρώδειο, το 2008/ NDP

Ποια ήταν η Μαρινέλλα

Η Μαρινέλλα είχε γεννηθεί ως Κυριακή Παπαδοπούλου, στη Θεσσαλονίκη, στις 19 Μαΐου 1938, και γνώρισε τεράστια επιτυχία ως τραγουδίστρια, κυρίως του λαϊκού τραγουδιού, μιλώντας στις καρδιές των Ελλήνων.

Τραγούδησε επαγγελματικά από το 1956 έως το 2024 και κυκλοφόρησε πολλά προσωπικά άλμπουμ, που γνώρισαν μεγάλη εμπορική επιτυχία.

Ξεχώριζε για την έκταση της φωνής της και τη μοναδική χροιά της, ενώ διακρινόταν και για τη μεγάλη εκφραστικότητα στις ερμηνείες της.

Ήταν το τέταρτο και νεότερο μέλος μιας οικογένειας φτωχής αλλά δεμένης, που τα περισσότερα μέλη της τραγουδούσαν πολύ καλά. Από τεσσάρων έως πέντε χρονών, συμμετείχε στην παιδική ραδιοφωνική εκπομπή “Παιδική ώρα”.

Στα δεκαεφτά της, ακολούθησε ως ηθοποιός τον θίασο της Μαίρης Λωράνς όπου έκανε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Δίπλα της, οι ανερχόμενοι τότε ηθοποιοί Κώστας Βουτσάς και Μάρθα Καραγιάννη, αλλά και η Σόνια Δήμου, ο Γιάννης Τζαννετάκος και η χορεύτρια Ντέπυ Φιλοσόφου. Κάποιο βράδυ, η τραγουδίστρια του θιάσου αρρώστησε και η Μαρινέλλα που ήξερε απ’ έξω όλα τα τραγούδια, την αντικατέστησε. Τραγούδησε το «Ο άνθρωπος μου» της Σοφίας Βέμπο, σε μουσική του Μενέλαου Θεοφανίδη και στίχους του Μίμη Τραϊφόρου, αλλά και το «Μαλαγκένια», ισπανικό τραγούδι της Κατοχής. Η Μαρινέλλα έγινε ακολούθως η βασική τραγουδίστρια του θιάσου.

Στην καριέρα της, τραγούδησε έργα σπουδαίων συνθετών όπως οι Μάνος Χατζιδάκις, Σταύρος Ξαρχάκος, Γιώργος Χατζηνάσιος, Μίμης Πλέσσας, αλλά και πολλών νεότερων δημιουργών.

Στην πορεία της έχει κυκλοφορήσει πάνω από 40 προσωπικούς δίσκους, ενώ οι συνεργασίες της με καλλιτέχνες όπως οι Γιώργος Νταλάρας, Αντώνης Ρέμος, Χάρις Αλεξίου, Πασχάλης Τερζής και άλλοι, αποτελούν σημαντικά κεφάλαια της ελληνικής δισκογραφίας. Μεγάλες επιτυχίες της είναι τα τραγούδια «Σύνορα η αγάπη δεν γνωρίζει», «Σταλιά σταλιά», «Δεν είναι που φεύγεις», και δεκάδες άλλα που παραμένουν διαχρονικά.