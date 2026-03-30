Ελένη και Ετεοκλής για Μαρινέλλα: «Ποτέ δε θα φύγει από τη ζωή μας»

Με λόγια συγκίνησης αλλά και σεβασμού στη μνήμη της μεγάλης ερμηνεύτριας ξεκίνησε η εκπομπή Breakfast@Star, το πρωί της Δευτέρας, μετά την είδηση του θανάτου της Μαρινέλλας.

Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου καλημέρισαν το τηλεοπτικό κοινό με εμφανή συγκίνηση, επιχειρώντας να ισορροπήσουν ανάμεσα στη θλίψη και τη φωτεινή στάση ζωής που, όπως τόνισαν, χαρακτήριζε τη σπουδαία καλλιτέχνιδα.

«Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σε όλους. Ποτέ δε θα φύγει από τη ζωή μας. Πέρασε στην αιωνιότητα η Μαρινέλλα, αυτή η σπουδαία ερμηνεύτρια και άνθρωπος», ανέφερε αρχικά η Ελένη Χατζίδου, δίνοντας το στίγμα της εκπομπής.

Η ίδια στάθηκε ιδιαίτερα στον τρόπο που η Μαρινέλλα αντιμετώπιζε τη ζωή, σημειώνοντας πως, παρά το βαρύ κλίμα, εκείνη θα ήθελε το κοινό να τη θυμάται με χαμόγελο: «Νιώθω ότι θα ήθελε να έχουμε χαρά, να γιορτάσουμε ακόμη και τον θάνατό της. Δεν ήθελε να βλέπει στεναχωρημένους ανθρώπους. Έβλεπε πάντα την αισιόδοξη πλευρά».

Στη συνέχεια, υπογράμμισε πως η εκπομπή θα της αφιερωθεί με τον τρόπο που της αξίζει: «Σήμερα θα μιλήσουμε για εκείνη και θα κάνουμε ένα αφιέρωμα. Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να έχουμε μια όμορφη διάθεση, όπως πιστεύω ότι θα ήθελε».

«Έχουμε πάρα πολλά να πούμε», συμπλήρωσε ο Ετεοκλής Παύλου.

«Έφυγε σε ηλικία 87 ετών. Δυστυχώς, αυτό που φοβόμασταν έγινε. Θυμόμαστε όλοι εκείνη τη βραδιά στο Ηρώδειο, όταν υπέστη το εγκεφαλικό. Ελπίζαμε να επανέλθει, να γίνει καλά, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Έχουμε ετοιμάσει ένα αφιέρωμα, με λόγια από φίλους, συνεργάτες και ανθρώπους που ήταν δίπλα της μέχρι την τελευταία στιγμή. Θα τα δούμε όλα στη συνέχεια», πρόσθεσε η Ελένη.



