Μαρινέλλα: Άγνωστο βίντεο πριν το Ηρώδειο – Τραγουδά αγκαλιά με φίλους!

«Καλό ταξίδι, Μαρινέλλα»

Η Μαρινέλλα όπως τη θυμόμαστε πριν το συγκλονιστικό επεισόδιο στο Ηρώδειο
Λίγες ώρες μετά την είδηση που βύθισε σε θλίψη όλη την Ελλάδα, ένα σπάνιο και συγκινητικό στιγμιότυπο της Μαρινέλλας είδε το φως της δημοσιότητας, θυμίζοντας σε όλους γιατί η σπουδαία ερμηνεύτρια ήταν και παραμένει μια αθάνατη παρουσία στην καρδιά του κοινού. 

Το βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου δείχνει την αγαπημένη καλλιτέχνιδα σε μια προσωπική στιγμή, περιτριγυρισμένη από φίλους και συνεργάτες, λίγες μέρες πριν τη μοιραία βραδιά της 25ης Σεπτεμβρίου 2024 στο Ηρώδειο.

Μαρινέλλα: Άγνωστο βίντεο πριν το Ηρώδειο – Τραγουδά αγκαλιά με φίλους!

Σε μια ζεστή, φιλική ατμόσφαιρα, η Μαρινέλλα κάθεται ανάμεσα σε αγαπημένα της πρόσωπα, τον Μάριο Φραγκούλη, τον Τάκη Ζαχαράτο και τον Γιώργο Ντάβλα, και δείχνει την αστείρευτη ενέργεια και τη γλυκύτητα της. 

Σε αυτό το βίντεο είδαμε τη Μαρινέλλα όχι μόνο ως κορυφαία φωνή, αλλά ως άνθρωπο γεμάτο ζεστασιά, χιούμορ και αγάπη για τους γύρω της.
Η ερμηνεία της στο «Χάρτινο το Φεγγαράκι» γίνεται με πάθος και χάρη, με όλους γύρω της να συμμετέχουν και να γελούν, να τραγουδούν μαζί της και να ακολουθούν κάθε νότα. Το μικρόφωνο περνά από χέρι σε χέρι, οι φωνές συνδυάζονται, και η στιγμή γεμίζει με μια ζωντανή, αυθεντική μαγεία που μόνο η Μαρινέλλα ήξερε να δημιουργεί.

Μαρινέλλα: Άγνωστο βίντεο πριν το Ηρώδειο – Τραγουδά αγκαλιά με φίλους!

Οι λέξεις που συνοδεύουν το βίντεο είναι λιτές αλλά γεμάτες συγκίνηση: «Καλό ταξίδι μοναδική Μαρινέλλα. Λίγο πριν το Ηρώδειο».

Η βραδιά στο Ηρώδειο που «πάγωσε» τους πάντες

Λίγες μέρες αργότερα, το Ηρώδειο γέμισε με χιλιάδες θαυμαστές για την πολυαναμενόμενη συναυλία. 

Η Μαρινέλλα, όπως πάντα λαμπερή και συγκινητική, ανέβηκε στη σκηνή με το κοινό να την αποθεώνει. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια του τρίτου τραγουδιού, «Εγώ κι εσύ», η κορυφαία τραγουδίστρια κατέρρευσε επί σκηνής και όλοι «πάγωσαν».

Το εγκεφαλικό αιμορραγικό επεισόδιο που υπέστη άλλαξε για πάντα τις ζωές όσων την αγαπούσαν. Μέχρι την τελευταία της πνοή, στις 28 Μαρτίου 2026, η Μαρινέλλα έδινε μάχη με θάρρος και αξιοπρέπεια.

Η Μαρινέλλα ήταν πάντα γεμάτη φως, αισιοδοξία και γέλιο. Αγαπούσε τις μικρές χαρές, τα τραγούδια στο σαλόνι με φίλους, τα αυθόρμητα πάρτι με κοντινά της πρόσωπα, και κάθε στιγμή γινόταν μια γιορτή της ζωής.

Δεν ήταν μόνο η κορυφαία φωνή της Ελλάδας, αλλά και η γυναίκα που έκανε το τραγούδι τρόπο ζωής, που αγαπούσε βαθιά, που ένωνε ανθρώπους και που μπορούσε να μετατρέψει κάθε στιγμή σε ένα μικρό, μαγικό πάρτι συναισθημάτων.

Μέσα από τις εικόνες, τα γέλια, τα τραγούδια και την αγάπη που μοιραζόταν με τους φίλους της, η μνήμη της ζει και θα συνεχίσει να ζει για πάντα.


