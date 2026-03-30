Όταν ο Βοσκόπουλος αποθέωσε τη Μαρινέλλα: «Η γυναίκα μου είναι σπουδαία»

Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ελληνικής μουσικής σκηνής επανέρχεται στο φως μέσα από τα λόγια του Τόλη Βοσκόπουλου για τη Μαρινέλλα, λίγα 24ωρα μετά τον θάνατό της.

Το Σάββατο 28 Μαρτίου 2026, η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού άφησε την τελευταία της πνοή στα 87 της χρόνια, βυθίζοντας σε θλίψη το κοινό και τους φίλους της που την αγάπησαν όλα αυτά τα χρόνια.

Σε μια σπάνια συνέντευξη από το 1978, που προβλήθηκε στην εκπομπή Συνδέσεις, ο Τόλης Βοσκόπουλος μιλούσε με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τη σύζυγό του εκείνης της εποχής, χαρακτηρίζοντάς τη όχι μόνο σπουδαία καλλιτέχνιδα αλλά και ξεχωριστή γυναίκα που είχε βαθιά επίδραση στη ζωή του.

«Για εμένα έπαιξε πάντα ρόλο η γυναίκα και αυτή τη στιγμή για τη γυναίκα μου έχω, να σου πω ότι αν αυτή τη στιγμή βρίσκομαι σε μία κατάσταση, που μπορεί κανείς ας πούμε να τη θεωρήσει μια καλή κατάσταση, αυτό το χρωστάω στη γυναίκα μου, γιατί η γυναίκα μου είναι σπουδαία. Δεν είναι Μαρινέλλα μόνο στο τραγούδι. Η Μαρινέλλα είναι Μαρινέλλα παντού», είχε πει ο «πρίγκιπας» του ελληνικού τραγουδιού.

Η γνωριμία, ο έρωτας και ο γάμος με τζιν

Η Μαρινέλλα γνώρισε τον Τόλη Βοσκόπουλο λίγο μετά τον χωρισμό του από τη Ζωή Λάσκαρη, και η γνωριμία τους γρήγορα μετατράπηκε σε μια ιδιαίτερη σύνδεση, τόσο στη ζωή όσο και τη σκηνή.

Η σχέση τους ξεκίνησε το 1973 και δύο χρόνια αργότερα, τον Δεκέμβριο του 1975, παντρεύτηκαν μυστικά στο διαμέρισμα της Μαρινέλλας στο Παγκράτι, σε έναν γάμο λιτό, αλλά γεμάτο προσωπικότητα.

Στο πλευρό τους εκείνη την ημέρα βρίσκονταν μόλις έξι καλεσμένοι: το ζευγάρι Κατσαρού ως κουμπάροι, ο Φρέντυ Γερμανός και η αδελφή της Μαρινέλλας. Δεν είχε περάσει πολύς καιρός από τότε που η Μαρινέλλα είχε χωρίσει με τον πατέρα της κόρης της, Τζωρτζίνας, Φρέντυ Σερπιέρη.

Η τραγουδίστρια θυμόταν σε συνέντευξή της πως εκείνη και ο Τόλης φορούσαν τζιν: «Στον δεύτερο γάμο μου με τον Βοσκόπουλο, είχαμε μόνο έξι καλεσμένους κι εμείς, το ζευγάρι, φορέσαμε μπλου τζιν! Εγώ ένα γιλέκο και φούστα μακριά και ο Τόλης τζιν παντελόνι. Παντρευτήκαμε στο σπίτι μου στο Παγκράτι και ήμασταν: ο παπάς φυσικά πού ήρθε εκεί, οι κουμπάροι- μας πάντρεψε ο Γιώργος Κατσαρός με τη γυναίκα του- ήταν ο Φρέντυ Γερμανός με την κοπέλα του και η Λένα η Παμέλα-που είχε τη “Νεράϊδα- μαζί με τον άντρα της», είχε πει η Μαρινέλλα σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στο youfly.com προσθέτοντας: «Ο Κατσαρός μόλις μάς είδε με τα τζιν λέει: «Καλά βρε παιδιά, εμείς γιατί ντυθήκαμε κι εσείς είστε με τζιν; Έ, οι κουμπάροι είναι αλλιώς», είπαμε. Μετά βέβαια, αλλάξαμε, βάλαμε ένα καλό ρούχο και πήγαμε στο κέντρο πού τραγουδούσε ο Τόλης, στη Νεράϊδα.

Η κοινή τους ζωή κράτησε οκτώ χρόνια, γεμάτα μουσική, εμφανίσεις και προσωπικές στιγμές που συνέδεσαν τους δυο καλλιτέχνες για πάντα στη μνήμη του ελληνικού κοινού. Ο χωρισμός τους ήρθε ειρηνικά, αφήνοντας πίσω αναμνήσεις μιας εποχής.

Μαζί ηχογράφησαν τον εμβληματικό δίσκο «Εγώ κι εσύ» που μέχρι και σήμερα αποτελεί έναν ύμνο στον έρωτα.