Μαρινέλλα: Το συγκινητικό βίντεο από την τελευταία της πρόβα για το Ηρώδειο

Τελικά η συναυλία στο Ηρώδειο, τον Σεπτέμβριο του 2024, ήταν η τελευταία της Μαρινέλλας. Η σπουδαία Ελληνίδα καλλιτέχνιδα, έκανε προετοιμασίες για αυτό το μεγάλο της live και σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε πριν λίγες ώρες, τη βλέπουμε σε μία πρόβα με την ορχήστρα της. «Με πνίγει τούτη η σιωπή» πρόβαρε, ένα κομμάτι που τραγούδησε για πρώτη φορά το 1970.

Τα εισιτήρια για το Ηρώδειο είχαν εξαντληθεί από τις πρώτες ώρες και όλοι περίμεναν να την απολαύσουν επί σκηνής. Η Ελευθερία Ντεκώ, η βραβευμένη καλλιτέχνιδα φωτισμού, δημοσιοποίησε το εν λόγω βίντεο, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Όχι, όχι η Μαρινέλλα δεν έφυγε… πως μπορεί να φύγει; Είναι χαραγμένη στις καρδιές μας. Όχι μόνο η φωνή και τα τραγούδια της, όχι μόνο η λαμπερή, αδάμαστη, ακέραια προσωπικότητα της αλλά κι αυτό το υπέροχο πάθος και η αγάπη που μπορούσε να δίνει στην τέχνη της – στο τραγούδι – αλλά και στους γύρω της -κοντινούς και μακρινούς- πηγαία και ειλικρινά!».

Μαρινέλλα: Το συγκινητικό βίντεο από τη τελευταία της πρόβα για τη συναυλία της στο Ηρώδειο - Η ανάρτηση

«Μαρινέλλα μας μοναδική αυτή η αγάπη δεν τελειώνει ούτε φεύγει… Κι από εκεί ψηλά για μας θα συνεχίζεις να τραγουδάς, να μας ξυπνάς τον λήθαργο, να μας θυμίζεις πως η ζωή θέλει πάθος, αγάπη, τσαχπινιά και τσαγανό! ''Μας πνίγει τούτη η σιωπή… Ωχ… Ωχ…τούτη η στεναχώρια''. Στιγμή από την τελευταία σου πρόβα» γράφει το post.