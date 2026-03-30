Μαρινέλλα: Το συγκινητικό βίντεο από την τελευταία της πρόβα για το Ηρώδειο

Κανείς δε θα περίμενε ότι η συναυλία αυτή θα ήταν η τελευταία της

31.03.26 , 00:15 MasterChef: Οι μπλε χτυπάνε... κάτω από τη μέση! - «Δεν είναι τίμιο αυτό!»
31.03.26 , 00:10 MasterChef: Δύσκολη ψηφοφορία για την κόκκινη μπριγάδα!
31.03.26 , 00:00 MasterChef: Είχε την καλύτερη προσπάθεια για πρώτη φορά - «Επιτέλους!»
30.03.26 , 23:45 MasterChef: Η Wasan το ρίσκαρε για να δώσει τη νίκη στην μπριγάδα της
30.03.26 , 23:28 Cash or Trash: Ο Μαρίνης δίνει ιδέα στη Ρογδάκη για την ταμειακή μηχανή
30.03.26 , 23:15 Eσείς αναγνωρίζετε το κοριτσάκι της φωτογραφίας;
30.03.26 , 22:42 Μαρινέλλα: Το συγκινητικό βίντεο από την τελευταία της πρόβα για το Ηρώδειο
30.03.26 , 22:20 MasterChef: Ο Γιώργος έδωσε δαχτυλίδι στη Δώρα Παντέλη!
30.03.26 , 22:16 Λίβανος: Εμπλοκή της Ουκρανίας με φερόμενο πράκτορα της Μοσάντ;
30.03.26 , 22:10 Πάσχα: Οι τιμές σε αρνιά - κατσίκια θα ξεπεράσουν τα 20 ευρώ το κιλό!
30.03.26 , 21:55 Η Δώρα Παντέλη «εισβάλλει» στο πλατό του MasterChef και στο Mystery Box
30.03.26 , 21:42 Ξεκίνησε η αποστολή κλήσεων από 8 κάμερες ΑΙ και 10 κάμερες λεωφορείων!
30.03.26 , 21:23 ΔΕΔΔΗΕ: Θερινό ωράριο μειωμένης τιμολόγησης από 1η Απριλίου
30.03.26 , 21:07 Κινηματογραφική καταδίωξη στο Χαλάνδρι μεθυσμένου οδηγού
30.03.26 , 21:05 Κακοκαιρία ERMINIO: Οι 9 περιοχές σε «κόκκινο» συναγερμό από την Τετάρτη
Aφροδίτη στον Ταύρο: Ποια ζώδια θα ευνοηθούν στα οικονομικά
Aυτή είναι η πρώτη ακριβή μεταγραφή που έκλεισε ο Παναθηναϊκός
Ελένη Τσολάκη: Τα πρώτα γενέθλια της κόρης της - Το εντυπωσιακό πάρτι
Η Ελληνίδα που ζει σ' ένα «διαμέρισμα» 7 τ.μ. στη Νότια Κορέα
Έκτακτο δελτίο για την κακοκαιρία ERMINIO: Στο «κόκκινο» και η Αττική
Καινούργιου: Σταματάει νωρίτερα από την εκπομπή - «Αύριο η τελευταία μέρα»
Λιάγκας - Αντωνά: Απόδραση στην ορεινή Αρκαδία για την 25η Μαρτίου
MasterChef: Οι μπλε χτυπάνε... κάτω από τη μέση! - «Δεν είναι τίμιο αυτό!»
Μαρινέλλα: Αυτές είναι οι 5 φορές που έκανε αυτά που δεν τολμούσε κανείς
Πέθανε μετά την κηδεία της γυναίκας του - Τρία παιδιά έμειναν ορφανά
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Πρώτη Δημοσίευση: 30.03.26, 22:42
Αφιέρωμα στη Μαρινέλλα / Βίντεο: Breakfast@star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τελικά η συναυλία στο Ηρώδειο, τον Σεπτέμβριο του 2024, ήταν η τελευταία της Μαρινέλλας. Η σπουδαία Ελληνίδα καλλιτέχνιδα, έκανε προετοιμασίες για αυτό το μεγάλο της live και σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε πριν λίγες ώρες, τη βλέπουμε σε μία πρόβα με την ορχήστρα της. «Με πνίγει τούτη η σιωπή» πρόβαρε, ένα κομμάτι που τραγούδησε για πρώτη φορά το 1970.

Μαρινέλλα: Αυτές είναι οι 5 φορές που έκανε αυτά που δεν τολμούσε κανείς

Τα εισιτήρια για το Ηρώδειο είχαν εξαντληθεί από τις πρώτες ώρες και όλοι περίμεναν να την απολαύσουν επί σκηνής. Η Ελευθερία Ντεκώ, η βραβευμένη καλλιτέχνιδα φωτισμού, δημοσιοποίησε το εν λόγω βίντεο, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Όχι, όχι η Μαρινέλλα δεν έφυγε… πως μπορεί να φύγει; Είναι χαραγμένη στις καρδιές μας. Όχι μόνο η φωνή και τα τραγούδια της, όχι μόνο η λαμπερή, αδάμαστη, ακέραια προσωπικότητα της αλλά κι αυτό το υπέροχο πάθος και η αγάπη που μπορούσε να δίνει στην τέχνη της – στο τραγούδι – αλλά και στους γύρω της -κοντινούς και μακρινούς- πηγαία και ειλικρινά!».

Μαρινέλλα: Το συγκινητικό βίντεο από τη τελευταία της πρόβα για τη συναυλία της στο Ηρώδειο - Η ανάρτηση

«Μαρινέλλα μας μοναδική αυτή η αγάπη δεν τελειώνει ούτε φεύγει… Κι από εκεί ψηλά για μας θα συνεχίζεις να τραγουδάς, να μας ξυπνάς τον λήθαργο, να μας θυμίζεις πως η ζωή θέλει πάθος, αγάπη, τσαχπινιά και τσαγανό! ''Μας πνίγει τούτη η σιωπή… Ωχ… Ωχ…τούτη η στεναχώρια''. Στιγμή από την τελευταία σου πρόβα» γράφει το post.

