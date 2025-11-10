Ευτύχης Μπλέτσας: Έχει ταξιδέψει σε 115 χώρες - Ποια είναι η αγαπημένη του;

Τα ταξίδια σε όλο τον κόσμο και η χώρα που έχει ιδιαίτερη αδυναμία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.11.25 , 12:49 Οστεοπόρωση: Τα μικρά μυστικά της σωστής διατροφής για υγιή οστά
10.11.25 , 12:26 Ελένη Μενεγάκη: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με τον Μάκη και την κόρη τους
10.11.25 , 12:25 Μετρό: Αλλαγές στη γραμμή 2 - Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα
10.11.25 , 12:14 Καταπέλτης η Σοφία Μουτίδου: «Έχουν διάθεση να με φάνε ζωντανή»
10.11.25 , 12:14 Χωρισμός Καμπούρη - Ταρασιάδης: «Τους είδα σε έναν γάμο μαζί και...»
10.11.25 , 12:12 Γαλλία: Εκτός φυλακής ο Σαρκοζί με βραχιολάκι
10.11.25 , 12:00 Black Friday: Ο Νοέμβριος φέρνει.. χρυσές ευκαιρίες στην αγορά
10.11.25 , 11:51 Βόλος: Συνελήφθη λιμενικός για ασέλγεια σε ανήλικους έναντι αμοιβής
10.11.25 , 11:47 GNTM Αγγέλικα: «Η Ειρήνη είναι σιγανο ποταμάκι»
10.11.25 , 11:25 Καινούργιου- Κουτσουμπής: Το love story του ζευγαριού που θα γίνουν γονείς!
10.11.25 , 11:14 Σαμαράς για ενδεχόμενο ίδρυσης νέου κόμματος: «Σταθμίζω την κατάσταση»
10.11.25 , 11:14 Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Για βάφλα στην Πεντέλη
10.11.25 , 11:07 Ευτύχης Μπλέτσας: Έχει ταξιδέψει σε 115 χώρες - Ποια είναι η αγαπημένη του;
10.11.25 , 11:07 Η Φένια Παπαδόδημα επιστρέφει στο ΗALF NOTE δίπλα σε κορυφαίους μουσικούς
10.11.25 , 11:04 Κατερίνα Ζαρίφη για ιερέα: «Πολλοί άνθρωποι του χώρου τον επισκέπτονταν»
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η ηλικία, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις
Καινούργιου: «Έκανα προσπάθειες με ορμόνες, σταμάτησα και ήρθε μόνο του»
Χωρισμός Καμπούρη - Ταρασιάδης: «Τους είδα σε έναν γάμο μαζί και...»
Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Για βάφλα στην Πεντέλη
Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Σε εννιά περιοχές θα έχει ισχυρές βροχές
Ελένη Μενεγάκη: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με τον Μάκη και την κόρη τους
Γαλλία: Εκτός φυλακής ο Σαρκοζί με βραχιολάκι
Στα δικαστήρια η Ιωάννα Τούνη: «Είμαι έτοιμη να δω τους κατηγορούμενους»
Καταπέλτης η Σοφία Μουτίδου: «Έχουν διάθεση να με φάνε ζωντανή»
Μετρό: Αλλαγές στη γραμμή 2 - Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com
Ευτύχης Μπλέτσας: «Ηλεκτρονικά γνωριστήκαμε με την Ηλέκτρα» / Βίντεο: ΣΚΑΪ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το όνομα του Ευτύχη Μπλέτσα έχει συνδεθεί με τα ταξίδια σε υπέροχους προορισμούς σε όλο τον κόσμο, αφού μέσα από την ιδιαίτερη οδοιπορική εκπομπή του, επισκέπτεται με τη σύζυγό του, Ηλέκτρα Αστέρη, γνωστά -και μη- μέρη της Γης, αποκαλύπτοντας τα μυστικά τους.

Ευτύχης Μπλέτσας: Οι top 10 ευρωπαϊκές χώρες που πρέπει να επισκεφθείτε!

Πρόσφατα, βρέθηκε καλεσμένος στην τηλεοπτική εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη», μιλώντας για τα ταξίδια, την πορεία του στην τηλεόραση, καθώς και τη γνωριμία με τη σύζυγό του Ηλέκτρα.

Ευτύχης Μπλέτσας: Σε ποια χώρα θα ήθελε να ζήσει, εκτός από την Ελλάδα;

Ο Ευτύχης Μπλέτσας έχει γυρίσει κυριολεκτικά όλο τον κόσμο, ενώ σε 11 χρόνια έχει ταξιδέψει σε 115 χώρες! Ποια είναι εκείνη, όμως, που του έχει «κλέψει» την καρδιά και θέλει οπωσδήποτε να την ξαναεπισκεφτεί;

Όπως απάντησε αμέσως και ο ίδιος: «Η Ισλανδία... Στην Ισλανδία είχαμε πάει το 2018 και έχουμε πει με την Ηλέκτρα ότι θα ξαναπάμε. Θα πάμε με τις κόρες, να πάρουμε τροχόσπιτο, να κάνουμε τον γύρο, 10-15 μέρες».

Αν και δεν αναφέρθηκε στους λόγους που έχει ξεχωρίσει την Ισλανδία, εμείς παραθέτουμε στοιχεία αυτού του διαφορετικού και ιδιαίτερου τόπου, όπου συνδυάζει εντυπωσιακά το στοιχείο του νερού με της φωτιάς και τα πρωτόγνωρα φυσικά τοπία.

Ισλανδία: Γιατί να επιλέξετε να να την επισκεφθείτε

Επιβλητικά ηφαίστεια, εντυπωσιακοί καταρράκτες και λιμνοθάλασσες, επισκέψεις σε παγετώνες, με το Βόρειο Σέλας να πρωταγωνιστεί από τον Σεπτέμβριο έως τον Απρίλιο... η Ισλανδία είναι ένας μοναδικός προορισμός για τους λάτρεις της φύσης.

Τι να κάνετε στην Ισλανδία:

  • Εξερευνήστε τα φυσικά της τοπία: Κάντε μία ημερήσια εκδρομή στον «Χρυσό κύκλο»  (Golden Circle), η οποία περιλαμβάνει επίσκεψη στο Εθνικό Πάρκο Þingvellir, τον καταρράκτη Gullfoss και την περιοχή των θερμοπιδάκων Geysir
  • Επισκεφτείτε εντυπωσιακούς καταρράκτες όπως οι Gullfoss, Skógafoss, Seljalandsfoss και Dettifoss
  • Οργανώστε μία πεζοπορία σε παγετώνες όπως οι Vatnajökull, Jökulsárlón και Sólheimajökull
  • Δείτε από κοντά την παραλία Reynisfjara, με την εντυπωσιακή μαύρη αμμουδιά και τους βασαλτικούς κίονες

  • Ανακαλύψτε τα μυστικά των πιο όμορφων σπηλαίων της Ισλανδίας, όπως το σπήλαιο πάγου Katla ή το σπήλαιο λάβας Raufarhólshellir
  • Περάστε στιγμές χαλάρωσης στις γεωθερμικές πηγές, όπως είναι οι Blue Lagoon, Sky Lagoon και Secret Lagoon
  • Παρατηρήστε την άγρια ζωή της μαγευτικής αυτής χώρας και δείτε φάλαινες (όπως την όρκα, τη φάλαινα μίνκε και την μπλε φάλαινα) στο φυσικό τους περιβάλλον
  • Εάν ταξιδέψετε στην Ισλανδία από τα τέλη Σεπτεμβρίου έως τις αρχές Απριλίου, αναζητήστε το βόρειο σέλας σε μέρη με χαμηλή φωτορύπανση.

Δείτε το ταξίδι του Ευτύχη Μπλέτσα στην Ισλανδία

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΥΤΥΧΗΣ ΜΠΛΕΤΣΑΣ
 |
ΤΑΞΙΔΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
 |
ΤΑΞΙΔΙΑ
 |
ΔΙΑΚΟΠΕΣ
 |
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
 |
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
 |
TOP ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ
 |
HAPPY TRAVELLER
 |
ΙΣΛΑΝΔΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top