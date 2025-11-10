Ευτύχης Μπλέτσας: Έχει ταξιδέψει σε 115 χώρες - Ποια είναι η αγαπημένη του;

Το όνομα του Ευτύχη Μπλέτσα έχει συνδεθεί με τα ταξίδια σε υπέροχους προορισμούς σε όλο τον κόσμο, αφού μέσα από την ιδιαίτερη οδοιπορική εκπομπή του, επισκέπτεται με τη σύζυγό του, Ηλέκτρα Αστέρη, γνωστά -και μη- μέρη της Γης, αποκαλύπτοντας τα μυστικά τους.

Πρόσφατα, βρέθηκε καλεσμένος στην τηλεοπτική εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη», μιλώντας για τα ταξίδια, την πορεία του στην τηλεόραση, καθώς και τη γνωριμία με τη σύζυγό του Ηλέκτρα.

Ο Ευτύχης Μπλέτσας έχει γυρίσει κυριολεκτικά όλο τον κόσμο, ενώ σε 11 χρόνια έχει ταξιδέψει σε 115 χώρες! Ποια είναι εκείνη, όμως, που του έχει «κλέψει» την καρδιά και θέλει οπωσδήποτε να την ξαναεπισκεφτεί;

Όπως απάντησε αμέσως και ο ίδιος: «Η Ισλανδία... Στην Ισλανδία είχαμε πάει το 2018 και έχουμε πει με την Ηλέκτρα ότι θα ξαναπάμε. Θα πάμε με τις κόρες, να πάρουμε τροχόσπιτο, να κάνουμε τον γύρο, 10-15 μέρες».

Αν και δεν αναφέρθηκε στους λόγους που έχει ξεχωρίσει την Ισλανδία, εμείς παραθέτουμε στοιχεία αυτού του διαφορετικού και ιδιαίτερου τόπου, όπου συνδυάζει εντυπωσιακά το στοιχείο του νερού με της φωτιάς και τα πρωτόγνωρα φυσικά τοπία.

Ισλανδία: Γιατί να επιλέξετε να να την επισκεφθείτε

Επιβλητικά ηφαίστεια, εντυπωσιακοί καταρράκτες και λιμνοθάλασσες, επισκέψεις σε παγετώνες, με το Βόρειο Σέλας να πρωταγωνιστεί από τον Σεπτέμβριο έως τον Απρίλιο... η Ισλανδία είναι ένας μοναδικός προορισμός για τους λάτρεις της φύσης.

Τι να κάνετε στην Ισλανδία:

Εξερευνήστε τα φυσικά της τοπία: Κάντε μία ημερήσια εκδρομή στον «Χρυσό κύκλο» (Golden Circle), η οποία περιλαμβάνει επίσκεψη στο Εθνικό Πάρκο Þingvellir, τον καταρράκτη Gullfoss και την περιοχή των θερμοπιδάκων Geysir

Επισκεφτείτε εντυπωσιακούς καταρράκτες όπως οι Gullfoss, Skógafoss, Seljalandsfoss και Dettifoss

Οργανώστε μία πεζοπορία σε παγετώνες όπως οι Vatnajökull, Jökulsárlón και Sólheimajökull

Δείτε από κοντά την παραλία Reynisfjara, με την εντυπωσιακή μαύρη αμμουδιά και τους βασαλτικούς κίονες

Ανακαλύψτε τα μυστικά των πιο όμορφων σπηλαίων της Ισλανδίας, όπως το σπήλαιο πάγου Katla ή το σπήλαιο λάβας Raufarhólshellir

Περάστε στιγμές χαλάρωσης στις γεωθερμικές πηγές, όπως είναι οι Blue Lagoon, Sky Lagoon και Secret Lagoon

Παρατηρήστε την άγρια ζωή της μαγευτικής αυτής χώρας και δείτε φάλαινες (όπως την όρκα, τη φάλαινα μίνκε και την μπλε φάλαινα) στο φυσικό τους περιβάλλον

Εάν ταξιδέψετε στην Ισλανδία από τα τέλη Σεπτεμβρίου έως τις αρχές Απριλίου, αναζητήστε το βόρειο σέλας σε μέρη με χαμηλή φωτορύπανση.

