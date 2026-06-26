«Πορτοκαλί» συναγερμός για φωτιές το Σαββατοκύριακο - Κίνδυνος για Αττική

Στο επίπεδο 4 πολλές περιοχές της χώρας

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Απόσπασμα από το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star (26/6/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πορτοκαλί συναγερμός για πυρκαγιές το Σαββατοκύριακο στην Αττική και άλλες περιοχές.
  • Ισχυροί βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 80-90 χλμ/ώρα, αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιάς.
  • Περιοχές σε απόλυτο κίνδυνο περιλαμβάνουν Μαραθώνα, Νέα Μάκρη, Αρτέμιδα, Μάτι και Πεντέλη.
  • Οι άνεμοι θα εξασθενήσουν το βράδυ, αλλά θα ενισχυθούν ξανά την Κυριακή.
  • Η Πολιτική Προστασία προειδοποιεί για υψηλή επιφυλακή λόγω της επικινδυνότητας.

Σε «κόκκινο συναγερμό» είναι ο μηχανισμός της Πολιτικής Προστασίας, καθώς οι άνεμοι ενισχύονται από σήμερα και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς θα είναι πολύ μεγάλος σε πολλές περιοχές της χώρας. 

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Η μετεωρολόγος του Star, Ματίνα Μπέρου, ανέλυσε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων, τα τελευταία μετεωρολογικά δεδομένα.

Όπως φαίνεται στον επικαιροποιημένο χάρτη της Πολιτικής Προστασίας, το πορτοκαλί -  δηλαδή, το επίπεδο συναγερμού 4, ένα βήμα πριν το κόκκινο - κυριαρχεί στον χάρτη επικινδυνότητας της Πολιτικής προστασίας για αύριο Σάββατο 27/6. Θα έχουμε ισχυρούς ανέμους και ριπές που θα ξεπερνούν τα 80 με 90 χιλιόμετρα την ώρα.

Σε «κόκκινο συναγερμό» είναι ο μηχανισμός της Πολιτικής Προστασίας, καθώς οι άνεμοι ενισχύονται από σήμερα και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς θα είναι πολύ μεγάλος

Στο πορτοκαλί βλέπουμε τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, την Εύβοια, τη Φθιώτιδα, τη Βοιωτία, την Αττική, την Κόρινθος, την Πάτρα, τη Σπάρτη, την Καλαμάτα, την Αργολίδα. Γενικά πρόκειται για περιοχές που έχουν πληγεί πολλές φορές από πυρκαγιές.

Καύσωνας στην Ευρώπη: Πώς ο «Ωμέγα Εμποδιστής» προστατεύει την Ελλάδα

Οι πολύ ισχυροί βόρειοι - βορειοανατολικοί άνεμοι όσο θα προχωράμε προς το μεσημέρι του Σαββάτου θα ενισχύονται και θα φτάνουν τα 8 μποφόρ.

Σε πορτοκαλί συναγερμό η Αττική το Σαββατοκύριακο - Ποιες περιοχές είναι σε απόλυτο κίνδυνο

Όπως βλέπουμε στον χάρτη για την Αττική, που είναι στον πυρήνα του μελτεμιού, από τις 7 το πρωί οι περιοχές με μοβ χρώμα θα είναι στον απόλυτο κίνδυνο και κυρίως στα ανατολικά τμήματα του λεκανοπεδίου, όπως ο Μαραθώνας, η Νέα Μάκρη, η Αρτέμιδα, το Μάτι και η Πεντέλη. Επίσης, ο Διόνυσος, η Πάρνηθα, αλλά και στα δυτικά περιοχές όπως τα Μέγαρα, η Μάνδρα και τα Βίλια.

Σε «κόκκινο συναγερμό» είναι ο μηχανισμός της Πολιτικής Προστασίας, καθώς οι άνεμοι ενισχύονται από σήμερα και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς θα είναι πολύ μεγάλος

Στα τμήματα αυτά, οι ισχυροί άνεμοι σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν ακόμη περισσότερο τον κίνδυνο.

Μικρή εξασθένιση θα παρουσιάσουν οι άνεμοι τις βραδινές ώρες μετά τις 11 το βράδυ, στα 5 με 6 μποφόρ, όμως, θα ενισχυθούν εκ νέου με το ξημέρωμα Κυριακής με 8 μποφόρ και δυνατές ριπές. Παρόμοια λοιπόν θα είναι και η κατάσταση την Κυριακή. Πρόκειται, συνεπώς, για ένα Σαββατοκύριακο υψηλής επιφυλακής.

 

 

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