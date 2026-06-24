Καιρός: Διήμερο αστάθειας με βροχές και καταιγίδες

Έντονα φαινόμενα έως την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο μελτέμια

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Διήμερο καιρικής αστάθειας από Τετάρτη έως Παρασκευή με βροχές και καταιγίδες σε πολλές ηπειρωτικές περιοχές.
  • Η Ελλάδα παραμένει εκτός καύσωνα λόγω των μελτεμιών που διατηρούν τις θερμοκρασίες σε φυσιολογικά επίπεδα.
  • Μέγιστες θερμοκρασίες 33-36°C σε ηπειρωτικές περιοχές, 28-32°C στο Αιγαίο και Κρήτη.
  • Απογευματινές καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, με πιθανές χαλαζοπτώσεις.
  • Από το Σάββατο και κυρίως την Κυριακή, περιορισμός φαινομένων στα ορεινά της βόρειας Ελλάδας.

Διήμερο έντονης καιρικής αστάθειας ξεκινά από σήμερα Τετάρτη και θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή, φέρνοντας τοπικές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις σε πολλές ηπειρωτικές περιοχές της χώρας. Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα παραμένει εκτός του ακραίου κύματος καύσωνα που πλήττει τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη, χάρη στην παρουσία των μελτεμιών που διατηρούν τις θερμοκρασίες σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Όπως επισημαίνει η μετεωρολόγος του Star, Ματίνα Μπέρου, οι επίμονοι καλοκαιρινοί βοριάδες συνεχίζουν να λειτουργούν ως φυσική ασπίδα απέναντι στις πολύ θερμές αέριες μάζες που πλήττουν την Ισπανία, τη Γαλλία και άλλες περιοχές της Δυτικής Ευρώπης.

 

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Η πρόγνωση του καιρού από τη μετεωρολόγο του Star, Ματίνα Μπέρου. #news #starnews

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Σύμφωνα με τη Ματίνα Μπέρου, οι μέγιστες θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες θα κυμαίνονται από 33 έως 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλία και στα δυτικά ηπειρωτικά ενδέχεται τοπικά να φτάσουν τους 36 βαθμούς. Στο Αιγαίο και την Κρήτη, όπου η επίδραση των βοριάδων είναι πιο έντονη, οι μέγιστες τιμές θα παραμείνουν μεταξύ 28 και 32 βαθμών, με τον καιρό να διατηρείται γενικά αίθριος.

Τα μελτέμια όχι μόνο δεν θα υποχωρήσουν, αλλά αναμένεται να ενισχυθούν εκ νέου προς το τέλος του μήνα. Όπως τονίζει η μετεωρολόγος του Star, αυτή η εξέλιξη φαίνεται να κρατά την Ελλάδα μακριά από τα «σαραντάρια» που καταγράφονται ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Καιρός: Από σήμερα ξεκινά η αστάθεια

Παράλληλα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, το περιορισμένο μελτέμι στο εσωτερικό του Αιγαίου σήμερα και αύριο επιτρέπει την είσοδο πιο δροσερών και ασταθών αερίων μαζών, οι οποίες ευνοούν την εκδήλωση απογευματινών φαινομένων κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

«Η ημέρα ξεκινά με ηλιοφάνεια, όμως αργά το απόγευμα θα εκδηλωθούν μπόρες και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, καθώς και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου», σημειώνει ο μετεωρολόγος, προειδοποιώντας ότι κατά τόπους τα φαινόμενα μπορεί να συνοδεύονται από χαλάζι και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα.

Πού θα εκδηλωθούν τα πιο έντονα φαινόμενα

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη επισημαίνει ότι η αστάθεια θα εκδηλώνεται κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Τα περισσότερα φαινόμενα αναμένονται:

  • Στην Ήπειρο
  • Στη Δυτική και Κεντρική Στερεά Ελλάδα
  • Στα ορεινά της Πελοποννήσου
  • Στα ορεινά τμήματα της Θεσσαλίας
  • Στη Μακεδονία

Οι βροχές και οι καταιγίδες θα έχουν κατά κανόνα τοπικό χαρακτήρα και μικρή διάρκεια, ωστόσο δεν αποκλείεται σε ορισμένες περιοχές να είναι πιο έντονες και να συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Αντίθετα, στη νησιωτική χώρα και κυρίως στο Αιγαίο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Καιρός σήμερα: Αναλυτική πρόγνωση

Μακεδονία - Θράκη 

Αυξημένες νεφώσεις τις θερμές ώρες της ημέρας με τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 32 βαθμούς.

Ήπειρος - Δυτική Στερεά - Δυτική Πελοπόννησος

Τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Θερμοκρασίες έως 34 βαθμούς.

Θεσσαλία - Ανατολική Στερεά - Εύβοια - Ανατολική Πελοπόννησος

Απογευματινές μπόρες και καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες και Κρήτη

Ηλιοφάνεια με βοριάδες έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασίες έως 29 βαθμούς και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 33 βαθμούς.

Αττική

Γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα πρόσκαιρων όμβρων στα βόρεια και δυτικά το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά. Θερμοκρασία έως 31 βαθμούς.

Ο καιρός τις επόμενες μέρες

Η Πέμπτη θα κυλήσει σε παρόμοιο μοτίβο, με απογευματινές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο.

Την Παρασκευή η αστάθεια θα περιοριστεί σταδιακά, κυρίως στην κεντρική Μακεδονία και την ανατολική Θεσσαλία, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Από το Σάββατο και κυρίως την Κυριακή, τα φαινόμενα θα περιοριστούν σχεδόν αποκλειστικά στα ορεινά της βόρειας Ελλάδας, ενώ το μελτέμι θα επανέλθει ιδιαίτερα ενισχυμένο.

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