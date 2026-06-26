Ζέστη, παρκαρισμένα αυτοκίνητα πάνω στα πεζοδρόμια, ένα υπέροχο νεοκλασικό στο κέντρο της Αθήνας κι ένα τρυπάνι να με επαναφέρει στην πραγματικότητα (το ακούτε σε διάφορα σημεία) κατά τη διάρκεια της κουβέντας μου με ένα απίθανο κορίτσι, όπως η Παυλίνα Βουλγαράκη.

Μετά το τέλος της συνέντευξης της λέω ότι βαριόμουν να τη ρωτήσω για την οικογένειά της, τον πατέρα της (σ.σ. τον Γιώργο Βουλγαράκη), τα ίδια και τα ίδια... και συμφωνεί. Εξάλλου με αφορμή την εμφάνισή της στην Ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη την Παρασκευή 10 Ιουλίου (ανήμερα των γενεθλίων της), κλισέ ή μη, είχαμε τόσα πολλά να πούμε. Άσε που φεύγοντας συνάντησα και την εξίσου απίθανη και πανέμορφη Ερωφίλη με τα σγουρά της μαλλάκια, αλλά και τον σύντροφό της τον Στέφανο. Σίγουρα ο πιο θετικός τρόπος για να ξεκινήσει μια ζεστή Πέμπτη του Ιούνη.

Η Παυλίνα Βουλγαράκη στα λίγα παπαρατσικά ενσταντανέ που την έχουμε δει με τον σύντροφό της /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Παυλίνα δεν πειράζει, ας μην είσαι η Φουρέιρα! Εσύ έχεις τη φωνάρα σου, εχεις και τον... Παλιοσκορπιό σου. «Αυτό είναι από τα πιο fan τραγούδια που έχω γράψει ποτέ, ίσως επειδή δεν προοριζόταν να δισκογραφηθεί. Ήταν για πλάκα... για να κοροϊδέψω τον άντρα μου!», μου λέει γελώντας. Όταν η κουβέντα πηγαίνει στο πώς είναι η συμβίωση με έναν Σκορπιό, η Παυλίνα -παρότι δεν πιστεύουμε στα ζώδια- εντοπίζει κοινά χαρακτηριστικά: «Όσοι Σκορπιοί ξέρω έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά: έχουν απύθμενο βάθος, είναι πάρα πολύ επιλεκτικοί και θέλουν να εισχωρήσουνε στα έγκατα της ψυχής σου. Αν δεν πάρουν τα πάντα, δεν ησυχάζουν».

Η προσωπική της ζωή παραμένει προστατευμένη, κυρίως επειδή τόσο η ίδια όσο κι ο σύντροφός της δεν έχουν καμία σχέση με τον χώρο της σόουμπιζ. «Δεν έχει social, δεν είχε ποτέ. Δεν είναι ότι τα 'χε και τα 'κλεισε... δεν τον νοιάζει η δημοσιότητα. Διαχωρίζει πάρα πολύ καλά τον ψηφιακό κόσμο από τον πραγματικό κόσμο κι αυτό με βοηθάει κι εμένα, γιατί με γειώνει», παραδέχεται.

Η Παυλίνα Βουλγαράκη σε παλιότερη εμφάνισή της /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Στη συνέχεια αποκάλυψε ότι κατά την περίοδο του COVID πέρασε μια κρίση, όπως πολλοί, κι έκανε μια μικρή επαγγελματική παύση. Όταν οι συνεργάτες της την πίεσαν να εμφανιστεί σε κοσμικά events για λόγους προβολής, εκείνη το είδε ως μια προσωπική δοκιμασία: «Έκανα μια προσπάθεια, όχι για να με φωτογραφίζουν, αλλά για να ξεπεράσω μια κοινωνική φοβία που είχα. Το 'χα βάλει σαν πρόκληση. Αλήθεια σου λέω, πήγα σε ένα event και εξαντλήθηκα τόσο πολύ που δεν ξαναπήγα ποτέ!».

Αν και θεωρείται μια καλλιτέχνιδα που κινείται με τους δικούς της όρους, η Παυλίνα παραμένει απόλυτα ειλικρινής και ρεαλίστρια σχετικά με το επάγγελμά της: «Για να σου είμαι ειλικρινής, εγώ βιοπορίζομαι από αυτό. Οπότε πολλές φορές κάνω και πράγματα που είναι... ξεπέτες. Δηλαδή, θα πάω να τραγουδήσω σε ένα αφιέρωμα που δε με ενδιαφέρει τόσο, για να πάρω κάποια χρήματα... γιατί πρέπει. Αλλά αυτό μου επιτρέπει μετά να τραγουδάω και σε μικρότερα μέρη που γουστάρω, απ' τα οποία δε βγαίνει ποτέ τίποτα. Άρα ναι, το κάνω όπως θέλω, αλλά κάνω και τους συμβιβασμούς μου, γιατί αλλιώς δεν μπορείς, δε γίνεται».

Η έμπνευσή της πηγάζει από τα συναισθήματα που κατά καιρούς είναι χαοτικά κι αλλάζουν ανά λεπτό, αλλά κυρίως από την κόρη της, την Ερωφίλη. «Μου θυμίζει εμένα. Ή μπορεί επειδή είναι μωρό και είμαι ούφο εγώ, αλλά μου θυμίζει εμένα: θέλει αυτό που θέλει, την ώρα που το θέλει, όπως το θέλει, τέλος!», απαντάει με ένα τεράστιο χαμόγελο.

Η Παυλίνα Βουλγαράκη απολαμβάνει όσο τίποτε άλλο τη μητρότητα /Φωτογραφία Instagram

Η μητρότητα άλλαξε ριζικά την καθημερινότητά της, αναγκάζοντάς την να αναπτύξει δεξιότητες που δεν είχε ποτέ, όπως η πειθαρχία κι ο φόβος: «Στη ζωή μου ήμουν επιρρεπής σε διάφορα πράγματα κι έβαζα εμπόδια στον εαυτό μου, οπότε ήμουν κάπως προετοιμασμένη για το survival mode και την αϋπνία... τελικά, οι πρώτοι μήνες ήταν η πιο γλυκιά κούραση της ζωής μου. Εγώ δεν είχα καμία σχέση με την έννοια του φόβου, έκανα ό,τι να 'ναι. Τώρα έχεις ένα παιδάκι, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Επίσης, δεν είχα καμία σχέση με το πρόγραμμα. Όταν μου έλεγαν για ρουτίνα, έλεγα "εντάξει, θα την παίρνω μαζί μου στις πρόβες σαν σκυλάκι". Δε γίνεται. Αναγκαστικά μπήκα σε πρόγραμμα και μπήκαν τα πράγματα σε μια σειρά». Στις εμφανίσεις της ξεχωρίζει το τραγούδι Μυστήριο που έγραψε για την κόρη της, καθώς και το Σχοινιά στην Παλαιστίνη που ερμηνεύει με τον Μίλτο Πασχαλίδη.

Η Δήμητρα Γαλάνη υπήρξε σταθμός στην πορεία και τη ζωή της Παυλίνας Βουλγαράκη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Κάνοντας έναν απολογισμό των συνεργασιών της, ξεχωρίζει ως απόλυτο σταθμό τη Δήμητρα Γαλάνη: «Στη Δήμητρα χρωστάω ένα τεράστιο μέρος του εαυτού μου αυτή τη στιγμή. Ακόμα και το να κάνω οικογένεια, μέσα από συζητήσεις μαζί της βρήκα το θάρρος να το κάνω, παρότι η ίδια δεν ήθελε ποτέ παιδιά».

Τέλος, μιλώντας για το νέο της side project με R&B αποχρώσεις, τη ρωτάω αν θα τη δούμε σύντομα ως ποπ σταρ Η απάντησή της είναι αφοπλιστική: «Ούτε κατά διάνοια! Θα 'θελα πάρα πολύ να είμαι Φουρέιρα, απλά δεν μπορώ να το στηρίξω. Θα 'θελα πάρα πολύ να είμαι τόσο θεά, απλά δεν είμαι!».

Η κουβέντα κλείνει με τα καλοκαιρινά της πλάνα, που περιλαμβάνουν διακοπές στα Κύθηρα και στην Κρήτη («σταθερή αξία») μαζί με το μωρό της και τον Στέφανο.

Παυλίνα Βουλγαράκη: Στις 10 Ιουλίου την απολαμβάνουμε στην Ταράτσα του Λαμπέτη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η ξεχωριστή τραγουδοποιός κι ερμηνεύτρια Παυλίνα Βουλγαράκη έρχεται την Παρασκευή 10 Ιουλίου στην Ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη, έχοντας ετοιμάσει μια γιορτή για να μας παρασύρει σε όλα αυτά που έχει αγαπήσει, να τραγουδήσουμε, να συγκινηθούμε, να νοσταλγήσουμε, να ερωτευτούμε και να γεμίσουμε την ψυχή μας με μουσική και φως!

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/paulina-boulgaraki-3/

Κάμερα: Άμπερ Ντόκου

Μοντάζ: Χρήστος Κοβάτσης