Την προφυλάκιση του 43χρονου καθ’ ομολογίαν δράστη της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά αποφάσισαν εισαγγελέας και ανακριτής το μεσημέρι της Παρασκευής.

Ο Σκοπιανός ενοικιαστής της Σταυρούλας Λεβεντάκη, οδηγήθηκε νωρίτερα στα Δικαστήρια Χανίων υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Συγκεντρωμένοι πολίτες τον αποδοκίμασαν έντονα την ώρα που ανέβαινε τα σκαλιά.

«Κάθαρμα», φώναζε ο κόσμος την ώρα που ο Σκοπιανός έφτανε στα Δικαστήρια Χανίων με το κεφάλι σκυμμένο, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο.

Δυόμισι ώρες παρέμεινε στο γραφείο της ανακρίτριας, απαντώντας σε ερωτήσεις και δίνοντας τη δική του εκδοχή για το έγκλημα που διέπραξε.

Πληροφορίες της Γωγώς Αποστολάκη στο Star, αναφέρουν ότι, o Σκοπιανός καθ’ ομολογίαν δολοφόνος, δήλωσε μετανιωμένος. Υποστήριξε πως ήταν η «κακιά στιγμή» και δεν είχε σκοπό να σκοτώσει τη Σταυρούλα, ζητώντας «συγγνώμη» από την οικογένεια του θύματος.

Οι Αρχές, διερευνούν ποιο ήταν το πραγματικό κίνητρο του δράστη, το οποίο ενδέχεται να ήταν και οικονομικό, καθώς η Σταυρούλα Λεβεντάκη είχε πρόσφατα πουλήσει ένα αγροτεμάχιο και είχε εισπράξει 30.000 ευρώ. Τα μισά χρήματα βρέθηκαν κρυμμένα μέσα στο καλάθι με τα άπλυτα του σπιτιού της.

Περίπου άλλα τόσα χρήματα εντόπισαν οι αστυνομικοί σε κοντέινερ που βρίσκεται στο χωράφι όπου ο Σκοπιανός είχε θάψει τη σορό της άτυχης Σταυρούλας.

«Συγγνώμη» από τη σύζυγο του 43χρονου: «Ατυχείς οι δηλώσεις μου»

Σε δήλωση με την οποία ζητάει συγγνώμη για τις δηλώσεις που είχε κάνει για την άτυχη Σταυρούλα προχώρησε, δια του δικηγόρου της, η σύζυγος του καθ’ ομολογίαν δράστη.

Όπως αναφέρει, όσα είπε «ειπώθηκαν σε στιγμή σοκ και έντονης ψυχικής φόρτισης» και «δεν αντανακλούν ώριμη και συνειδητή στάση ή κρίση».

Αναλυτικά η δήλωση της συζύγου του καθ’ ομολογίαν δολοφόνου:

«Προϊόντος του χρόνου και αναγνωρίζοντας το ατυχές των έως τώρα δηλώσεων που έχουν αναπαραχθεί απο τα Μ.Μ.Ε. της χώρας, νιώθω την ανάγκη να διευκρινίσω τα εξής: οι δηλώσεις που έχουν δημοσιευθεί και αναπαραχθεί σε όλα τα Μ.Μ.Ε τις τελευταίες ημέρες, αποδίδονται σε συνομιλία μου με δημοσιογράφο, την οποία αντιλαμβανόμουν ως ανεπίσημη. Δεν είχα την αντίληψη, ούτε την πεποίθηση, ότι παρείχα συναίνεση για ηχογράφηση και δημόσια χρήση, ενώ δεν θυμάμαι να μου ζητήθηκε κάτι τέτοιο. Με δεδομένο δε ότι δεν είμαι εξοικειωμένη με τις διαδικασίες των μέσων ενημέρωσης, η αντίληψή μου ήταν ότι δεν συμμετείχα σε διαδικασία καταγραφής προς δημόσια χρήση.

Οι φράσεις που μου αποδίδονται, και οι χαρακτηρισμοί για το πρόσωπο της εκλιπούσης, ειπώθηκαν σε στιγμή σοκ και έντονης ψυχικής φόρτισης, κατάσταση που με συνοδεύει ακόμη. Στην πραγματικότητα, δεν αντανακλούν ώριμη και συνειδητή στάση ή κρίση, αλλά σοκ, άρνηση, σύγχυση και ντροπή που βίωνα. Δεν ήμουν σε θέση να σταθμίσω το βάρος των λεγομένων μου και την τραγικότητα των γεγονότων. Όσα δήλωσα δεν είχαν σκοπό να προσβάλουν τη μνήμη της θανούσας ή να προκαλέσουν περαιτέρω οδύνη στους οικείους της.

Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από την οικογένεια της θανούσας και τους οικείους της για την πρόσθετη ψυχική δοκιμασία που ενδέχεται να προκάλεσαν οι δηλώσεις που δημοσιεύθηκαν. Η συγγνώμη μου είναι ειλικρινής και χωρίς επιφύλαξη.

Επιθυμία μου είναι εγώ και τα παιδιά μου να αποτραβηχτούμε από τη δημόσια έκθεση και την ένταση που έχει δημιουργηθεί, ώστε να προστατευθούμε ψυχικά. Διευκρινίζω ότι τα παιδιά μου και η οικογένειά μου ουδεμία σχέση έχουν με τις δηλώσεις που μου αποδόθηκαν ή αναπαράχθηκαν.

Τέλος, διευκρινίζω ότι η παρούσα αποτελεί την πρώτη και τελευταία δημόσια τοποθέτησή μου για την υπόθεση. Παρακαλώ τα μέσα ενημέρωσης να σεβαστούν την ιδιωτικότητα τη δική μου και των τέκνων μου».