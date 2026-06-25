«Αντί να κάνει τον σταυρό της που δεν την έσφαξε, βρίζει την αδερφή μου»

Ξεσπά ο αδερφός της Σταυρούλας για τη σύζυγο του 43χρονου δολοφόνου

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Όσα είπε ο αδελφός της Σταυρούλας στην Κρήτη / ANT1

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Ξεσπά κατά της συζύγου του Σκοπιανού καθ'ομολογίαν δολοφόνου της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, ο αδερφός της άτυχης γυναίκας.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Γιάννης Λεβεντάκης δήλωσε: «Έχω να πω κάτι γι' αυτή τη γυναίκα, ότι κανονικά θα έπρεπε να κάνει τον σταυρό της που δεν την έχει σφάξει όσα χρόνια είναι μαζί που δηλώνει 20 χρόνια, και όχι να βγαίνει να βρίζει την αδερφή μου».

Σπαρακτικό το τελευταίο «αντίο» στη Σταυρούλα Λεβεντάκη

Ξεσπά ο αδερφός της Σταυρούλας κατά της συζύγου του 43χρονου δολοφόνου

Ξεσπά ο αδερφός της Σταυρούλας στην Κρήτη /  Screenshot από βίντεο ΑΝΤ1

Με αφορμή την επιμονή της συζύγου του 43χρονου να αναφέρεται στην αδερφή του παρά την ομολογία του Σκοπιανού, πρόσθεσε «ο έξυπνος παραδέχεται, ο ηλίθιος επιμένει. Ας κάνει ό,τι θέλει η κυρία αυτή».

Για τον δράστη είπε ότι «εγώ τον γνώρισα πριν δύο - τρεις μήνες, που του έδωσε προφανώς η αδερφή μου το τηλέφωνό μου και με ρώτησε κάτι για το αυτοκίνητό του» ενώ για τη στάση της αδερφής του όσον αφορά το σπίτι που νοίκιαζε στον Σκοπιανό είπε: «Tο μόνο που ξέρω είναι ότι ήταν στεναχωρημένη γιατί έβλεπε λερωμένο το σπίτι».

Δολοφονία Σταυρούλας Λεβεντάκη: «Το μετάνιωσα. Ζητώ συγγνώμη»

Στην ερώτηση αν η Σταυρούλα Λεβεντάκη φοβόταν τον Σκοπιανό, ο αδερφός της απάντησε «όχι, και ίσα ίσα θεωρούσα ότι είχαν καλές σχέσεις γιατί ερχόταν η γυναίκα του στο πατρικό σπίτι που ήμασταν όλοι μαζί, και έβγαινε η αδερφή μου έξω να ανταλλάξουν λογαριασμούς και φακέλους και μιλούσαν, θεωρούσα ότι είχαν καλές σχέσεις».

Ο Γιάννης Λεβεντάκης ζήτησε, επίσης, «να μην γίνει αυτό που γίνεται συνήθως με τους δράστες, να φάει μια ποινή και μετα να μειωθεί και σε 5-6 χρόνια να είναι έξω. Θέλω ισόβια με πολύ βασανιστικό τρόπο, όχι να κάνει μόνο ισόβια».

Υπενθυμίζεται ότι η σύζυγος του Σκοπιανού, μιλώντας στο MEGA, είχε μιλήσει με προκλητικό τρόπο για το θύμα, είχε χαρακτηρίσει «περίεργη» τη Σταυρούλα Λεβεντάκη, ενώ υποστήριξε πως ο άνδρας της ήταν αθώος και ομολόγησε ένα έγκλημα που δεν έκανε επειδή «κάποιοι τον απειλούσαν». 

 

 

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