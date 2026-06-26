Ανοίγει ο δρόμος από το Υπουργείο Εσωτερικών για την αποσύνδεση των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ρεύματος.

Όπως ανέφερε συγκεκριμένα ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης με νομοτεχνική βελτίωση προβλέπεται η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος - με σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ και των συναρμόδιων υπουργείων – που να δίνει τη δυνατότητα υλοποίησης ενός συστήματος καταβολής των δημοτικών τελών, όχι μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, αλλά μέσω άλλων τρόπων.

Σύμφωνα με τον κ. Λιβάνιο, στόχος της ρύθμισης είναι «να αποχωριστούν τα τέλη από τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος», κάτι που αποτελεί αίτημα και των εταιρειών ενέργειας και των δήμων.

Κατά τη συνομιλία του αργότερα με κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο υπουργός Εσωτερικών διευκρίνισε ότι σε πρώτη φάση δεν θα αλλάξει κάτι στον τρόπο καταβολής των δημοτικών τελών και ότι ο στόχος είναι η εφαρμογή του νέου συστήματος από την 1η Ιανουαρίου 2028.

«Δεν αλλάζει κάτι στην είσπραξη, απλά δε θα εισπράττουν οι εταιρείες ενέργειας τα δημοτικά τέλη», τόνισε. Το νέο σύστημα θα μοιάζει με αυτό του ΕΝΦΙΑ: θα εκδίδεται μία φορά τον χρόνο και θα μπορεί να αποπληρώνεται σε 12 δόσεις. Η δεν θα γίνει άμεσα καθώς απαιτείται πληροφοριακό σύστημα και ο κατάλληλος μηχανισμός, εξήγησε ο Θ

