Αποσύνδεση των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ρεύματος!

Λιβάνιος: Νέο σύστημα πληρωμής τελών παρόμοιο με αυτό του ΕΝΦΙΑ

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Εκτός λογαριασμών ρεύματος η πληρωμή των Δημοτικών Τελών (βίντεο Σκάι)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αποσύνδεση δημοτικών τελών από λογαριασμούς ρεύματος προωθεί το Υπουργείο Εσωτερικών.
  • Ο υπουργός Θεόδωρος Λιβάνιος ανακοίνωσε ότι θα εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα για την υλοποίηση του νέου συστήματος.
  • Στόχος είναι να αποχωριστούν τα τέλη από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, κατόπιν αιτήματος δήμων και εταιρειών ενέργειας.
  • Το νέο σύστημα θα εφαρμοστεί από 1 Ιανουαρίου 2028 και θα μοιάζει με το σύστημα του ΕΝΦΙΑ.
  • Δημοτικά τέλη θα εκδίδονται ετησίως και θα μπορούν να αποπληρώνονται σε 12 δόσεις.

Ανοίγει ο δρόμος από το Υπουργείο Εσωτερικών για την  αποσύνδεση των δημοτικών τελών από τους λογαριασμούς ρεύματος.

Αλλαγές στα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού - Πώς υπολογίζονται

 Όπως ανέφερε συγκεκριμένα ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης  με νομοτεχνική βελτίωση προβλέπεται η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος - με σύμφωνη γνώμη της ΚΕΔΕ και των συναρμόδιων υπουργείων – που να δίνει τη δυνατότητα υλοποίησης ενός συστήματος  καταβολής των δημοτικών τελών, όχι μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, αλλά μέσω  άλλων τρόπων.

Σε απόγνωση οι επιχειρήσεις: Κατακόρυφες οι αυξήσεις δημοτικών τελών

Σύμφωνα με τον κ. Λιβάνιο, στόχος της ρύθμισης είναι «να αποχωριστούν τα τέλη από τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος», κάτι που αποτελεί αίτημα και των εταιρειών ενέργειας και των δήμων.

Η αξιολόγηση του Δημόσιου & της Αυτοδιοίκησης σε 8 λεπτά: Τι περιλαμβάνει;

Κατά τη συνομιλία του αργότερα  με κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο υπουργός Εσωτερικών διευκρίνισε ότι σε πρώτη φάση δεν θα αλλάξει κάτι στον τρόπο καταβολής των δημοτικών τελών και ότι ο στόχος είναι η εφαρμογή του νέου συστήματος από την 1η Ιανουαρίου 2028.

«Δεν αλλάζει κάτι στην είσπραξη, απλά δε θα εισπράττουν οι εταιρείες ενέργειας τα δημοτικά τέλη», τόνισε. Το νέο σύστημα θα μοιάζει με αυτό του ΕΝΦΙΑ: θα εκδίδεται μία φορά τον χρόνο και θα μπορεί να αποπληρώνεται σε 12 δόσεις. Η δεν θα γίνει άμεσα καθώς απαιτείται πληροφοριακό σύστημα και ο κατάλληλος μηχανισμός, εξήγησε ο Θ 
 

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