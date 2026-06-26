Μύκονος: Έφοδος αστυνομικών στα σπίτια κυκλώματος ναρκωτικών - «Πέσε κάτω»

Πώς το ελληνικό FBI «έπιασε στον ύπνο» το κύκλωμα

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Πηγή: Ρεπορτάζ Αλέξανδρος Γύγος, μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων Star
Απόσπασμα από το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star (26/6/2026)

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Κύκλωμα που είχε στήσει «σούπερ μάρκετ» ναρκωτικών στη Μύκονο, πουλώντας κυρίως ροζ κοκαΐνη, είχε πλούσιο πελατολόγιο σε όλο το νησί. Τα κέρδη του, μέσα σε λίγους μήνες, ανέρχονταν σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Ωστόσο, τα μέλη του έπεσαν στο «δόκανο» των Αρχών.

Απόβαση FBI Στη Μύκονο Για Ναρκωτικά Και Πάρτι - Video

Ο αστυνομικός συντάκτης του Star Αλέξανδρος Γύγος, περιγράφει τις εικόνες από την επιχείρηση της Αστυνομίας στα σπίτια των πέντε συλληφθέντων.

Πάνοπλοι αστυνομικοί του ελληνικού FBI, με συντονισμένη και ταυτόχρονη επιχείρηση, μπαίνουν στα σπίτια των μελών του κυκλώματος που γέμιζε τη Μύκονο με ναρκωτικές ουσίες. Τους αιφνιδίασαν και κατάφεραν να τους ακινητοποιήσουν.

Ναρκωτικά Μύκονος

Οι κρυψώνες των ναρκωτικών

Όπως βλέπουμε και στα πλάνα, οι αστυνομικοί «ξετρυπώνουν» από παντού κρυμμένα ναρκωτικά: πίσω από ψυγεία, μέσα σε βαλίτσες, σε παπούτσια, κούπες, κουτιά καφέ, ακόμη και πίσω από οθόνες GPS, μέσα στο αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν για τη διακίνηση ναρκωτικών σε όλο το νησί.

Ναρκωτικά Μύκονος

Ο τιμοκατάλογος και οι πελάτες υπεράνω υποψίας

Ως «κάλυψη» είχαν μια εταιρεία μεταφορών τουριστών. Διακινούσαν ναρκωτικά σε πρόσωπα υπεράνω υποψίας.

Η τιμή της κοκαΐνης ξεκινούσε από τα 120 ευρώ το γραμμάριο, ενώ η ροζ κοκαΐνη, που έκανε θραύση στο Νησί των Ανέμων, άγγιζε τα 200 ευρώ το γραμμάριο.

Ναρκωτικά Μύκονος

Τα παράνομα έσοδα που αποκόμισε η οργάνωση μόνο κατά τους τελευταίους δύο έως τρεις μήνες υπερβαίνουν τις 700.000 ευρώ.

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