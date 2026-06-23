Ο Απόστολος Γκλέτσος βρέθηκε καλεσμένος στο Breakfast@Star και μίλησε για την τηλεόραση, τη μυθοπλασία, αλλά και τις αλλαγές που βλέπει συνολικά στην ψυχαγωγία τα τελευταία χρόνια.

Ο ίδιος αποκάλυψε πως έχει προχωρήσει και σε νέες επαγγελματικές κινήσεις, καθώς μαζί με συνεργάτη του έχει επενδύσει στον χώρο του τουρισμού, μέσω ξενοδοχειακής δραστηριότητας. Όπως είπε, η επιλογή αυτή έγινε συνειδητά, αφού θεωρεί τον τουρισμό έναν από τους πιο «ζωντανούς» τομείς στην Ελλάδα.

«Η τηλεόραση έχει ξεφύγει στον ανταγωνισμό»

Σχολιάζοντας την κατάσταση στην τηλεόραση, ο Απόστολος Γκλέτσος εμφανίστηκε ιδιαίτερα αιχμηρός, τονίζοντας πως ο έντονος ανταγωνισμός οδηγεί σε υπερβολές: «Κυνηγώντας την πρωτιά, τα δίνουν όλα. Το τραβάνε. Αυτό είναι μπούμερανγκ. Χρειάζεται αυτοπεριορισμός στη χυδαιότητα και στον λαϊκισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι το κοινό σήμερα δεν ψυχαγωγείται όπως παλαιότερα, μιλώντας για μια γενικότερη «κορεσμένη» κατάσταση από ερεθίσματα που δύσκολα αφομοιώνονται.

Η αναφορά στον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν και τα σχόλιά του για τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα, όπου αναφέρθηκε στη στάση που είχε ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας, που δεν την άφησε λεπτό λέγοντας πως δεν τον εντυπωσίασαν οι δημόσιες τοποθετήσεις: «Εγώ δεν εντυπωσιάστηκα. Πιστεύω ότι έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει», σημείωσε.

«Δε βαρέθηκα, ο κόσμος θα με βαρεθεί»

Ο ηθοποιός ξεκαθάρισε πως ο ίδιος δεν έχει κουραστεί από την τηλεόραση, αλλά βλέπει αλλιώς τη σχέση του με το κοινό: «Δε νομίζω ότι εγώ βαρέθηκα. Νομίζω ότι ο κόσμος θα με βαρεθεί στο τέλος», είπε με ειλικρίνεια.

Political correct και σάτιρα

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο political correct, υποστηρίζοντας ότι έχει φτάσει σε υπερβολές και έχει επηρεάσει το χιούμορ και τη σάτιρα: «Έχουμε χάσει το χιούμορ μας. Έχει πάει στο άλλο άκρο. Πρέπει να υπάρξει ισορροπία», ανέφερε.

Κλείνοντας, σχολίασε με χιούμορ το ενδεχόμενο να κάνει τηλεοπτικό talk show: «Δε θέλω να πάρω τη δουλειά σας. Πήρα τη δουλειά των πολιτικών, να πάρω και των τηλεοπτικών;», είπε αστειευόμενος.

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