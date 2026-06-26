Παπαϊωάνου: Τα σχόλια που αφορούσαν την εγκυμοσύνη και τη σόκαραν

Η τραγουδίστρια περιμένει το δεύτερο παιδάκι της

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Πώς δέχτηκε κάποια σχόλια που τη σόκαραν και αφορούσαν το δεύτερο παιδάκι που περιμένει που είναι κορίτσι, αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Ελεάνα Παπαϊωάνου

Ελεάνα Παπαϊωάννου: «Έπαθα Άρνηση» - Video

«Εμένα μου προκάλεσε μία αμηχανία, όχι για μένα, γιατί περιμένω κορίτσι, αλλά γιατί, ξέρεις, πλέον τώρα υπάρχει αυτή η αντίληψη. Αυτό που με σόκαρε κάτω απ’ την ανάρτηση αυτή, είναι ότι έμπαιναν πολλοί άντρες και έγραφαν απίστευτα πράγματα. Δεν μπορείς να λες σε μία γυναίκα οχτώ μηνών ότι ‘’δεν πειράζει που περιμένετε κοριτσάκι’’ κι ότι ‘’θέλουν πιο πολύ αρσενικό και αντρίλα’’» τόνισε στην εκπομπή Buongiorno η τραγουδίστρια η οποία έχει άλλη μία κόρη 8 ετών, τη Θεοδώρα.

 

 

Η τραγουδίστρια η οποία έγινε γνωστή το 2001  μέσα από τη συμμετοχή της στο Fame Story 1, και μας ταξίδεψε με αρκετές της επιτυχίες, ανάμεσα σ’ αυτές το «Τέσσερις και Μισή», «Συναυλία», «Σε Ψάχνω Στην Αθήνα» και άλλες πολλές, ανέφερε πως αρνητικά σχόλια δέχτηκε και επειδή 8 μηνών έγκυος συνέχισε να δουλεύει στα μπουζούκια.

 

 

Πολλοί άνθρωποι, όπως είπε, έμπαιναν κάτω από τα βίντεοκλίπ της και έγραφαν απρεπή σχόλια.

«Σοκαρίστηκα. Γιατί δεν μπορώ να διανοηθώ ότι υπάρχουν άνθρωποι που ζουν ανάμεσά μας και σκέφτονται έτσι, και είναι ελεύθεροι αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, το ότι μια γυναίκα συνεχίζει τη δουλειά της εφόσον μπορεί και έχει τη δυνατότητα, και προφανώς έχει την άδεια απ’ τον γιατρό που την παρακολουθεί, έτσι; Ε, και συνεχίζει να κάνει τη δουλειά της. Και βλέπω ανθρώπους να γράφουνε, ας πούμε, χυδαία και αισχρά σχόλια από κάτω από μια ανάρτηση, όπου εγώ ουσιαστικά ανέβασα ένα backstage απ’ το βίντεο κλιπ μου πριν την κυκλοφορία του νέου μου τραγουδιού. Ε όχι, αν με ρωτάς, δεν το περίμενα αυτό το πράγμα. Και δεν το περίμενα κυρίως κι από γυναίκες» αποκάλυψε η τραγουδίστρια.

Στην ίδια συνέντευξη ανέφερε πως νιώθει χαρούμενη που θα κάνει δεύτερο παιδί καθώς και εκείνη ως μοναχοπαίδι που είναι, θα ήθελε να έχει αδέρφια. 

Την έλευση του νέου μέλους που θα γεμίσει με χαρά όλη την οικογένεια δε τη λαχταρά μόνο η τραγουδίστρια αλλά και η 8χρονη κόρη της η οποία ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της μαμάς κρατώντας στα χέρια της ένα μεγάλο χαρτί που έγραφε:

Παπαϊωάνου: Τα σχόλια που αφορούσαν την εγκυμοσύνη και τη σόκαραν

«Οι γονείς μου, μετά από 8 χρόνια θυμήθηκαν να μου κάνουν αδελφάκι! Γίνομαι μεγάλη αδελφή!».


 

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ΕΛΕΑΝΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΟΥ
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