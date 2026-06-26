Ο καθηγητής ουρολογίας κ. Ευάγγελος Λιάτσικος, έκανε μία πρωτοποριακή επέμβαση, καθώς χερούργησε ασθενή ρομποτικά από απόσταση χιλιάδων χιλιομέτρων, με τον ίδιο να βρίσκεται στην Κίνα, ενώ ο ασθενής ήταν στην Αθήνα.

Ο καθηγητής Ιατρικής και διευθυντής της Ουρολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών Ευάγγελος Λιάτσικος, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» γι' αυτήν την επέμβαση, η οποία αφορούσε στη ριζική προστατεκτομή σε ασθενή ο οποίος είχε διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη και νοσηλευόταν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αθήνας.

Για το εάν μία τέτοια επέμβαση είναι ασφαλής, όπως ανέφερε ο κ. Λιάτσικος: «Πλέον η τεχνολογία, μας δίνει αυτή τη δυνατότητα. Οι καθυστερήσεις πλέον στη σύνδεση μεταξύ οπτικών ινών είναι απειροελάχιστες και δεν είναι ορατές στο ανθρώπινο μάτι», ενώ εξήγησε για τη ρομποτική επέμβαση ότι: «Το ρομπότ δεν είναι αυτόνομο, εκτελεί αυτό που του δείχνει το ανθρώπινο χέρι. Δηλαδή, εάν το ανθρώπινο χέρι του δώσει λάθος εντολή, θα κάνει λάθος κίνηση».

Σε ερώτηση για την απομακρυσμένη επέμβαση την οποία πραγματοποίησε, καθώς και για το πώς αισθάνεται που ο ασθενής του ήταν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, ο καθηγητής Ουρολογίας κ. Ευάγγελος Λιάτσικος, τόνισε ότι: «Δεν αισθάνομαι περίεργα, από τη στιγμή που έχω μία ομάδα πάνω από τον ασθενή. Ο μόνος κίνδυνος είναι να πέσει το δίσκτυο ή να γίνει μία "Βενεζουέλα" που έγινε πρόσφατα και κρασάρους τα συστήματα, θα πρέπει η ομάδα που είναι πάνω στον ασθενή να είναι αυτοδύναμη και να μπορεί να εκτελέσει την επέμβαση χωρίς πρόβλημα».

Όπως συμπλήρωσε: «Εγώ βρίσκομαι σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, με το κοστούμι μου και κάνω την επέμβαση από εκεί. Αυτό τι λέει για το μέλλον; Γιατί ως πράξη μεμονωμένη είναι ένας νεοτερισμός. Αλλά το μέλλον τι λέει, ότι σπας τα σύνορα πλέον στη χειρουργική. Η "τηλε" δεν είναι πλεον μόνο διαγνωση, η τηλεχειρουργική. Αυτό είναι το σημαντικό».

Τέλος όσον αφορά στη ρομποτική χειρουργική, ο κ. Λιάτσικος τόνισε ότι: «Στη ρομποτική χειρουργική ο χειρουργός δεν είναι ούτως ή άλλως πάνω στον ασθενή. Το μόνο πρόβλημα που πρέπει να διασφαλίσεις όταν κάνεις τέτοιες απομακρυσμένες επεμβάσεις, είναι η σύνδεση της επικοινωνίας», ενώ εξήγησε ότι η τεχνολογία της ρομποτικής υπήρχε, ενώ τώρα τα μηχανήματα μπορούν να υποστηριχθούν από τα δίκτυα.