Ο Νίκος Χαρδαλιάς στο Ράλλυ Ακρόπολις 2026

Με την παρουσία του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά πραγματοποιήθηκε η έναρξη του φετινού Ράλλυ Ακρόπολις, ενός από τους πιο εμβληματικούς θεσμούς του μηχανοκίνητου αθλητι-σμού σε διεθνές επίπεδο, με την εκκίνηση της Υπερειδικής Διαδρομής από το «The Ellinikon». Ο κ. Χαρδαλιάς βρέθηκε στην αφετηρία της Υπερειδικής Διαδρομής, της οποίας η Περιφέρεια Ατ-τικής είναι μεγάλος χορηγός, έδωσε το σήμα για την έναρξη της δεύτερης κατά σειράς εκκίνησης, ενώ μίλησε με πληρώματα αυτοκινήτων και με θεατές.

«Το Ράλλυ Ακρόπολις δεν είναι απλώς ένας ιστορικός αγώνας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλλυ. Είναι μια διοργάνωση διεθνούς εμβέλειας που προβάλλει την Αττική και τη χώρα μας σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, δημιουργώντας σημαντικό αναπτυξιακό, τουριστικό και κοινωνικό αποτύπωμα. Είναι από τα event που έχουμε συμπεριλάβει στην τουριστική μας κα-μπάνια και επενδύουμε σε αυτό. Γιατί όταν δεκάδες διεθνή δίκτυα προβάλουν τη θετική εικόνα της Αττικής και της χώρα μας, είναι αυτονόητο ότι κάθε ευρώ που δαπανάται, μας επιστρέφει πολλα-πλάσια» δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς,

Πρόσθεσε ακόμη: «Για τον λόγο αυτό, η Περιφέρεια Αττικής στηρί-ζει έμπρακτα την Υπερειδική Διαδρομή, όπως και κάθε μεγάλη αθλητική διοργάνωση - τον Αυθε-ντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, τον ποδηλατικό γύρο ΔΕΗ Hellas Tour κ.α. - που ενισχύει την εξω-στρέφεια του τόπου μας και αναδεικνύει τις δυνατότητες της μητροπολιτικής μας περιφέρειας. Η επιλογή του Ελληνικού, ενός χώρου που συμβολίζει τη νέα εποχή ανάπτυξης της Αττικής, προ-σέδωσε ξεχωριστή δυναμική στη φετινή εκκίνηση του αγώνα. Παράλληλα, επιμείναμε ώστε η πρόσβαση των πολιτών να είναι ελεύθερη, γιατί πιστεύουμε ότι τέτοιες κορυφαίες διοργανώσεις πρέπει να αποτελούν μια ανοιχτή γιορτή για όλους. Θέλουμε οι γειτονιές μας να είναι ζωντανές και να εκπέμπουν συγκεκριμένα μηνύματα. Και σε αυτή την περίπτωση, το βασικό μήνυμα είναι να δώσουμε βάση στην οδική ασφάλεια. Η ταχύτητα είναι για τις πίστες. Στους δρόμους χρειάζε-ται προσοχή σοβαρότητα σύνεση για να είμαστε και εμείς ασφαλείς και οι γύρω μας Είναι λοιπόν στρατηγική επιλογή μας να διεκδικούμε και να υποστηρίζουμε διεθνή αθλητικά γεγο-νότα υψηλού κύρους, που ενισχύουν την τοπική οικονομία, δημιουργούν νέες ευκαιρίες για τις επι-χειρήσεις, προβάλλουν την Αττική ως σύγχρονο διεθνή προορισμό και προσφέρουν μοναδικές ε-μπειρίες στους πολίτες και τους επισκέπτες μας. Με σχέδιο, συνέπεια και εξωστρέφεια, επενδύ-ουμε σε δράσεις που αφήνουν ουσιαστική παρακαταθήκη για το μέλλον της Αττικής».

Την Υπερειδική Διαδρομή τίμησαν με την παρουσία τους, μεταξύ άλλων, ο Αναπληρωτής Υπουρ-γός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης που έδωσε το σήμα της έναρξης, ο Γενικός Γραμματέας Αθλη-τισμού Γιώργος Μαυρωτάς, ο Ολυμπιονίκης Πύρρος Δήμας, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, οι Δήμαρχοι Ελληνικού Ανδρέας Κωνσταντάτος, Παπάγου - Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος και Παιανίας Ισίδωρος Μάδης.