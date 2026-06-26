Αδριανός Γολέμης: Ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα πάει στο διάστημα

Μέσα στην επόμενη διετία θα βρεθεί στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

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Ρεπορτάζ για τον Αδριανό Γολέμη, τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα ταξιδέψει στο διάστημα - Βίντεο αρχέιου Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Αδριανός Γολέμης θα γίνει ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα συμμετάσχει σε αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).
  • Η εκπαίδευση του Γολέμη στο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) έχει ήδη ξεκινήσει, με προγραμματισμένη εκτόξευση εντός δύο ετών.
  • Η αποστολή θα περιλαμβάνει επιστημονικά πειράματα από ελληνικά πανεπιστήμια και θα διαρκέσει έως τρεις εβδομάδες.
  • Στόχος είναι η εμπλοκή της νέας γενιάς στην επιστήμη και η ενίσχυση των συνεργασιών της Ελλάδας με διεθνείς οργανισμούς.
  • Η αποστολή θα εμπνεύσει μαθητές μέσω διαγωνισμών και επικοινωνίας με αστροναύτες στον ISS.

Η Ελλάδα ετοιμάζεται να γράψει μια νέα σελίδα στην ιστορία της διαστημικής εξερεύνησης, καθώς ο Αδριανός Γολέμης θα γίνει ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα συμμετάσχει σε αποστολή στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης αποκλειστικά στο STAR

Ο σχεδιασμός της ιστορικής αποστολής βρέθηκε στο επίκεντρο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, μετά την επίσημη έναρξη της εκπαίδευσης του Αδριανού Γολέμη στο πρόγραμμα αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA).

Ο Αδριανός Γολέμης θα είναι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα ταξιδέψει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό - Eurokinissi

Ο Αδριανός Γολέμης θα είναι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα ταξιδέψει στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό - Eurokinissi

Η εκτόξευση προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί μέσα στην επόμενη διετία, ενώ η αποστολή αναμένεται να διαρκέσει έως και τρεις εβδομάδες. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες της νέας Εθνικής Στρατηγικής Διαστήματος, με ορίζοντα υλοποίησης το 2035.

Μητσοτάκης: «Ανοίγουμε έναν νέο δρόμο για τη χώρα»

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Η Ελλάδα στο Διάστημα», ο Κυριάκος Μητσοτάκης συζήτησε με τον Αδριανό Γολέμη για τη σημασία της πρώτης ελληνικής αποστολής στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Ο Αδριανός Γολέμης - Eurokinissi

Ο Αδριανός Γολέμης - Eurokinissi

«Ανοίγουμε έναν νέο δρόμο για τη χώρα, επενδύοντας στην επιστήμη, την καινοτομία και τη νέα γενιά», ανέφερε ο πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι η συμμετοχή της Ελλάδας σε μία διαστημική αποστολή αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την έρευνα, την τεχνολογία και τη διεθνή παρουσία της χώρας.

Ο Αδριανός Γολέμης συμμετείχε σε σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό για την ελληνική συμμετοχή σε αποστολή στο διάστημα - Eurokinissi

Ο Αδριανός Γολέμης συμμετείχε σε σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό για την ελληνική συμμετοχή σε αποστολή στο διάστημα - Eurokinissi

Από την πλευρά του, ο Αδριανός Γολέμης εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την πρόκληση που αναλαμβάνει, σημειώνοντας πως στόχος της αποστολής είναι να αξιοποιηθεί προς όφελος της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας και των νέων ανθρώπων που ονειρεύονται να ασχοληθούν με τις επιστήμες.

Πειράματα ελληνικών πανεπιστημίων στο Διάστημα

Η αποστολή δεν έχει μόνο συμβολικό χαρακτήρα.

Η αποστολή στο διάστημα θα πραγματοποιηθεί στα επόμενα δύο χρόνια - Eurokinissi

Η αποστολή στο διάστημα θα πραγματοποιηθεί στα επόμενα δύο χρόνια - Eurokinissi

Σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν στη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Έλληνας αστροναύτης θα πραγματοποιήσει επιστημονικά πειράματα και τεχνολογικές επιδείξεις που έχουν προταθεί από δεκάδες ελληνικά πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και επιστημονικούς φορείς.

Παράλληλα, ελληνικές επιχειρήσεις θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν καινοτόμες τεχνολογίες σε πραγματικές συνθήκες μικροβαρύτητας, συλλέγοντας πολύτιμα δεδομένα που μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο στην έρευνα όσο και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και εφαρμογών.

Η συμμετοχή της Ελλάδας στην αποστολή είναι πολύ σημαντική - Eurokinissi

Η συμμετοχή της Ελλάδας στην αποστολή είναι πολύ σημαντική - Eurokinissi

Η συμμετοχή της Ελλάδας στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τις συνεργασίες της χώρας με διεθνείς διαστημικούς οργανισμούς και ερευνητικά ιδρύματα, δημιουργώντας νέες προοπτικές για την ελληνική τεχνολογία.

Στόχος να εμπνεύσει τη νέα γενιά

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στη σύνδεση της αποστολής με την εκπαίδευση.

Στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Διαστήματος εξετάζεται η διοργάνωση πανελλήνιων μαθητικών διαγωνισμών για την κατασκευή μικρών δορυφόρων, διαγωνισμών STEM, αλλά και η δυνατότητα μαθητές από όλη την Ελλάδα να επικοινωνήσουν απευθείας με τους αστροναύτες που βρίσκονται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, στέλνοντας ερωτήσεις από τις σχολικές αίθουσες.

Στόχος είναι η πρώτη ελληνική αποστολή να αποτελέσει αφορμή ώστε περισσότερα παιδιά να γνωρίσουν τον κόσμο της επιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας.

Στη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου συμμετείχαν επίσης ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Κωνσταντίνος Καράντζαλος και ο εκπαιδευόμενος αστροναύτης και γιατρός διαστημικών αποστολών Αδριανός Γολέμης, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός εγχειρήματος που φιλοδοξεί να φέρει την Ελλάδα ακόμη πιο κοντά στο μέλλον της διαστημικής έρευνας.

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