Ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης αποκλειστικά στο STAR

Ιστορικό ορόσημο για την Ελλάδα. Ο Αδριανός Γολέμης είναι ο πρώτος Έλληνας που εκπαιδεύεται για να ταξιδέψει στο διάστημα. Επιλέχθηκε ανάμεσα σε περισσότερους από 22 χιλιάδες υποψηφίους. Ο πρώτος υποψήφιος Έλληνας αστροναύτης είναι γιατρός και μίλησε αποκλειστικά στο STAR για την εκπαίδευσή του στην Κολωνία της Γερμανίας.

Στο σακίδιό του είναι ραμμένα εμβλήματα από διαστημικές αποστολές άλλων αστροναυτών. Το όνειρό του είναι σύντομα να ράψει και το δικό του και να γίνει ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης.

«Όταν ξεκινάς κάτι, νιώθεις πάντα ότι θα δώσεις το καλύτερο που μπορείς. Λίγο άγχος είναι θετικό - το θέμα είναι να μην έχουμε κάτι που μας βαραίνει πολύ», λέει στην κάμερα ο Αδριανός Γολέμης.

Ονειρευόταν να γίνει αστροναύτης από τότε που τελείωσε το σχολείο. Αυτό το όνειρο τα επόμενα χρόνια θα γίνει πραγματικότητα. Έχει ήδη ξεκινήσει την εκπαίδευσή του στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αστροναυτών, στην Κολωνία της Γερμανίας.

Ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης - «Ανοίγει ένα παράθυρο ευκαιρίας σε Έλληνες ερευνητές»

Λίγο πιο κάτω προσθέτει «Ο λόγος που η εκπαίδευση ενός αστροναύτη είναι σημαντική είναι γιατί ανοίγει ένα παράθυρο ευκαιρίας σε Έλληνες ερευνητές και, βεβαίως, στον αεροδιαστημικό τομέα της χώρας, ο οποίος είναι υπαρκτός και σημαντικός».

Πώς η Ανταρκτική έγινε το σκαλοπάτι για το διάστημα

Έχει σπουδάσει Ιατρική και τα τελευταία χρόνια βρισκόταν στο πλευρό αστροναυτών, παρακολουθώντας την υγεία τους πριν και μετά την αποστολή τους στο διάστημα. Ο ίδιος, όλα αυτά τα χρόνια, προετοιμαζόταν για να υλοποιήσει το όνειρό του. Βρέθηκε, μάλιστα, για έναν χρόνο στην Ανταρκτική.

«Τελείως απροσδόκητα βρέθηκα έναν χρόνο στην Ανταρκτική. Η Ανταρκτική, όπως και το διάστημα, είναι ένας χώρος όπου ένα μικρό πλήρωμα είναι τελείως απομονωμένο. Εμείς περάσαμε έναν χρόνο και, σε αυτό το διάστημα, κανείς δεν μπορεί να έρθει να σε σώσει αν έχεις κάποιο πρόβλημα. Ούτε μπορείς να φύγεις, ούτε μπορεί να σου φέρει επιπλέον φάρμακα», τονίζει.

Η Ελλάδα κατακτά το διάστημα

Μετά την αποστολή μικροδορυφόρων στο διάστημα, η Ελλάδα, που είχε περιορισμένη παρουσία στην επανδρωμένη διαστημική δραστηριότητα, με τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία ανοίγει νέους ορίζοντες για εκατοντάδες επιστήμονες.

«Αυτή, νομίζω, είναι πλέον η ολοκλήρωση - ή η αφετηρία μιας ολοκλήρωσης - της προσπάθειας να χτίσουμε και να αποκτήσουμε περαιτέρω εμπειρία στο διάστημα», υπογραμμίζει ο Δημήτρης Παπαστεργίου, υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.