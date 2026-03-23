Ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης αποκλειστικά στο STAR

Πώς η Ανταρκτική έγινε το σκαλοπάτι για το διάστημα

23.03.26 , 23:40 MasterChef: H Wasan κέρδισε εύκολα τον Γιάννη κι εκείνος εκνευρίστηκε
23.03.26 , 23:22 Κατερίνα Καινούργιου: Οι νέες τρυφερές φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλιά
23.03.26 , 22:58 Ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης αποκλειστικά στο STAR
23.03.26 , 22:45 Αχαρνές: Στο STAR Ο Πατέρας Του 16χρονου Που Χαράκωσαν Με Φαλτσέτα
23.03.26 , 22:35 Βουλιαγμένη: Σβήνουν Οι Ελπίδες Για Τον 34χρονο Δύτη
23.03.26 , 22:12 Καρδίτσα: Συγκινεί η μητέρα του τραγουδιστή - «Ήταν πονόψυχο παιδί»
23.03.26 , 21:44 Fuel Pass: Τα μυστικά για να λάβετε την επιδότηση καυσίμων
23.03.26 , 21:36 MasterChef: Το vegan Mystery Box & οι αλλαγές που ανακοίνωσε ο Κουτσόπουλος
23.03.26 , 21:34 Φυλακές Κορυδαλλού: Κρατούμενος έκανε live μετάδοση μέσα από το κελί του
23.03.26 , 21:11 Δίκη Τέμπη: Στη δικαστική αίθουσα ο μοιραίος σταθμάρχης
23.03.26 , 20:36 Αυτοκίνητο έπεσε σε καφετέρια στη Σόλωνος - Ένας τραυματίας
23.03.26 , 20:21 Πηγές υπ. Δικαιοσύνης στο Star: Τι λένε για το μπάχαλο στη δίκη των Τεμπών
23.03.26 , 20:10 MG ZS Max: Τώρα είναι η πιο κατάλληλη στιγμή για να το αποκτήσεις
23.03.26 , 20:07 Οι περιοχές της ΕΕ που απειλεί ένας πύραυλος του Ιράν εμβέλειας 4.000 χλμ
23.03.26 , 19:45 Σπάνιο κι όμως συνέβη! Έλυσε τον γρίφο πριν καν ανοίξουν όλα τα γράμματα
Καιρός: Νέα κακοκαιρία την Τρίτη - Η πρόγνωση για το Πάσχα
Δέσποινα Βανδή σε Βασίλη Μπισμπίκη: «Περήφανη για εσένα»
Καινούργιου: «Μπορεί να μην αντέξω. Δεν ξέρω για πόσο θα είμαι εδώ»
Γνωστός Έλληνας σεφ: «Έχω μαγειρέψει στα παιδιά, την Κέιτ και τον Ουίλιαμ»
Οικονομάκου: Μας δείχνει την κόρη της, Σιέννα, στο δωμάτιο του γιου της
Συγκλονίζει η Β. Χοψονίδου: «Η αξονική έδειξε ότι πρέπει να γίνει επέμβαση»
Γιώργος Καράβας για Ραφαέλα Ψαρρού: «Ο γάμος μας πέρασε κρίση»
Κουτσελίνη: «Αν θέλω να φύγω από τη ζωή είναι γιατί θέλω να τη συναντήσω»
Πολύ δύσκολες ώρες για την Πόπη Μαλλιωτάκη - «Ήσουν κομμάτι της ψυχής μου»
MasterChef: «Θα μπω στην μπλε ομάδα να την καταστρέψω!»
Περισσότερα

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR / Ρεπορτάζ του Γιώργου Βότσκαρη (23/3/2026)
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Αδριανός Γολέμης είναι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που εκπαιδεύεται για διαστημικό ταξίδι, επιλεγμένος ανάμεσα σε 22.000 υποψηφίους.
  • Η εκπαίδευσή του πραγματοποιείται στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αστροναυτών στην Κολωνία της Γερμανίας.
  • Ο Γολέμης έχει σπουδάσει Ιατρική και έχει εμπειρία στην παρακολούθηση αστροναυτών.
  • Η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία ανοίγει νέες ευκαιρίες για Έλληνες ερευνητές.
  • Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης τονίζει τη σημασία της διαστημικής δραστηριότητας για τη χώρα.

Ιστορικό ορόσημο για την Ελλάδα. Ο Αδριανός Γολέμης είναι ο πρώτος Έλληνας που εκπαιδεύεται για να ταξιδέψει στο διάστημα. Επιλέχθηκε ανάμεσα σε περισσότερους από 22 χιλιάδες υποψηφίους. Ο πρώτος υποψήφιος Έλληνας αστροναύτης είναι γιατρός και μίλησε αποκλειστικά στο STAR για την εκπαίδευσή του στην Κολωνία της Γερμανίας.

Στο σακίδιό του είναι ραμμένα εμβλήματα από διαστημικές αποστολές άλλων αστροναυτών. Το όνειρό του είναι σύντομα να ράψει και το δικό του και να γίνει ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης.

Ξενοδοχείο στη Σελήνη ως το 2032- Ξεκίνησαν οι κρατήσεις με 1 εκατ. δολάρια

Ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης - «Ανοίγει ένα παράθυρο ευκαιρίας σε Έλληνες ερευνητές»

«Όταν ξεκινάς κάτι, νιώθεις πάντα ότι θα δώσεις το καλύτερο που μπορείς. Λίγο άγχος είναι θετικό - το θέμα είναι να μην έχουμε κάτι που μας βαραίνει πολύ», λέει στην κάμερα ο Αδριανός Γολέμης. 

Ονειρευόταν να γίνει αστροναύτης από τότε που τελείωσε το σχολείο. Αυτό το όνειρο τα επόμενα χρόνια θα γίνει πραγματικότητα. Έχει ήδη ξεκινήσει την εκπαίδευσή του στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αστροναυτών, στην Κολωνία της Γερμανίας.

Ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης - «Ανοίγει ένα παράθυρο ευκαιρίας σε Έλληνες ερευνητές»

Λίγο πιο κάτω προσθέτει «Ο λόγος που η εκπαίδευση ενός αστροναύτη είναι σημαντική είναι γιατί ανοίγει ένα παράθυρο ευκαιρίας σε Έλληνες ερευνητές και, βεβαίως, στον αεροδιαστημικό τομέα της χώρας, ο οποίος είναι υπαρκτός και σημαντικός». 

ΗΠΑ: Ο πρώτος άνθρωπος σε αναπηρικό αμαξίδιο ταξίδεψε στο διάστημα

Πώς η Ανταρκτική έγινε το σκαλοπάτι για το διάστημα

Πώς η Ανταρκτική έγινε το σκαλοπάτι για το διάστημα

Έχει σπουδάσει Ιατρική και τα τελευταία χρόνια βρισκόταν στο πλευρό αστροναυτών, παρακολουθώντας την υγεία τους πριν και μετά την αποστολή τους στο διάστημα. Ο ίδιος, όλα αυτά τα χρόνια, προετοιμαζόταν για να υλοποιήσει το όνειρό του. Βρέθηκε, μάλιστα, για έναν χρόνο στην Ανταρκτική.

«Τελείως απροσδόκητα βρέθηκα έναν χρόνο στην Ανταρκτική. Η Ανταρκτική, όπως και το διάστημα, είναι ένας χώρος όπου ένα μικρό πλήρωμα είναι τελείως απομονωμένο. Εμείς περάσαμε έναν χρόνο και, σε αυτό το διάστημα, κανείς δεν μπορεί να έρθει να σε σώσει αν έχεις κάποιο πρόβλημα. Ούτε μπορείς να φύγεις, ούτε μπορεί να σου φέρει επιπλέον φάρμακα», τονίζει. 

9 μήνες στο διάστημα: Οι μεγάλες αλλαγές στο σώμα των αστροναυτών

Η Ελλάδα κατακτά το διάστημα

Η Ελλάδα κατακτά το διάστημα

Μετά την αποστολή μικροδορυφόρων στο διάστημα, η Ελλάδα, που είχε περιορισμένη παρουσία στην επανδρωμένη διαστημική δραστηριότητα, με τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία ανοίγει νέους ορίζοντες για εκατοντάδες επιστήμονες.

«Αυτή, νομίζω, είναι πλέον η ολοκλήρωση - ή η αφετηρία μιας ολοκλήρωσης - της προσπάθειας να χτίσουμε και να αποκτήσουμε περαιτέρω εμπειρία στο διάστημα», υπογραμμίζει ο Δημήτρης Παπαστεργίου, υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. 

