Σία Κοσιώνη: Βγήκε από την εντατική - Αισιόδοξη εξέλιξη για την υγεία της!

Η κατάστασή της πλέον είναι πολύ καλύτερη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.01.26 , 15:52 MasterChef: «Αυτοί που θα κάνουν τις δύο πιο αδύναμες προσπάθειες... έξω»
26.01.26 , 15:37 Πατροκτόνος Γλυφάδα: Tι Αποκάλυψε Συγγενής Για Τον Δράστη
26.01.26 , 15:37 Robert Burns: Άκουσες χθες στο σταθμό του μετρό Συντάγματος γκάιντες;
26.01.26 , 15:23 Εξαφάνιση Κρήτη: Θέλουμε Να Βρεθεί Είτε Ζωντανός Είτε Νεκρός
26.01.26 , 15:16 Σία Κοσιώνη: Βγήκε από την εντατική - Αισιόδοξη εξέλιξη για την υγεία της!
26.01.26 , 15:13 Μαζωνάκης: Ο Stef Καλείται Να Δώσει Γραπτές Εξηγήσεις
26.01.26 , 15:03 Σέρρες: Τον εγκλεισμό της σε ψυχιατρείο, ζητά ο σύζυγος της καθηγήτριας
26.01.26 , 14:55 Οι εγγραφές για τον «Δρόμο Εκεχειρίας 2026» ξεκίνησαν!
26.01.26 , 14:46 Φωτιά Βιολάντα: «Υποχώρησε το πάτωμα κι έπεσαν μέσα στη φωτιά»
26.01.26 , 14:46 Αλεξάνδρα Νίκα: Η elegant black lace εμφάνιση σε γάμο
26.01.26 , 14:04 Cash or Trash: Για πρώτη φορά κόσμημα με την υπογραφή των Tiffany's!
26.01.26 , 13:43 Γιάννης Πρετεντέρης: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με τη σύζυγό του, Σάντρα
26.01.26 , 13:42 ΟΠΕΚΕΠΕ: Δέσμευση περιουσίας για δύο κατηγορουμένους στην Κρήτη
26.01.26 , 13:26 Ελισάβετ Μουτάφη: Με τον γιο της, Δημήτρη, σε μουσική παιδική παράσταση
26.01.26 , 13:13 Οι Ιάπωνες αποχαιρέτησαν τα τελευταία δίδυμα πάντα της χώρας
Φωτιά Βιολάντα: «Υποχώρησε το πάτωμα κι έπεσαν μέσα στη φωτιά»
Eύη Βατίδου: Γενέθλια στις Γαλλικές Άλπεις
Νικολάου: «Ήμουν στο σπίτι χωρισμένη, χωρίς δουλειά και εγχειρισμένη»
Γιάννης Πρετεντέρης: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με τη σύζυγό του, Σάντρα
«Λύγισε» η Χρηστίδου: «Προκάλεσα κακό χωρίς να το θέλω»
Αποχώρηση Λιβαθυνού: «Ο λόγος είναι η κακή χημεία μεταξύ των παρουσιαστών»
Φωτιά «Βιολάντα»: Τα πιθανά αίτια της έκρηξης με τις νεκρές εργαζόμενες
Kαινούργιου: Μεταμόρφωσε ένα απλό δωμάτιο σε ονειρικό dressing room
Αλεξάνδρα Νίκα: Η elegant black lace εμφάνιση σε γάμο
Τσακίρογλου: «Η Διαβάτη θα κερδίσει το στοίχημα γιατί την έχω ανάγκη»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε βίντεο για την κατάσταση υγείας της Σίας Κοσιώνη από την εκπομπή Το Πρωινό
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αισιοδοξία επικρατεί στην οικογένεια της Σίας Κοσιώνηκαθώς μετά από πέντε μέρες νοσηλείας στην εντατική μονάδα ιδιωτικού θεραπευτηρίου, το πρωί της Δευτέρας μεταφέρθηκε σε απλό θάλαμο νοσηλείας. 

Σία Κοσιώνη: Οι τελευταίες εξελίξεις για την υγεία της- Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Η κατάσταση της υγείας της κρίνεται πολύ καλύτερη κλινικά σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, καθώς το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε έγκαιρα μετά τη διάγνωση ότι είχε προσβληθεί από τον ιό του πνευμονιόκοκκου.

Σία Κοσιώνη: Βγήκε από την εντατική - Αισιόδοξη εξέλιξη για την υγεία της!

Η δυσκολία στην αναπνοή κι ο υψηλός πυρετός, σύμφωνα με πληροφορίες έχουν υποχωρήσει και πλέον η Σία Κοσιώνη μετράει αντίστροφα για να πάρει εξιτήριο και βέβαια να βρεθεί κοντά στα αγαπημένα της πρόσωπα. Τον σύζυγό της Κώστα Μπακογιάννη και τον γιο τους, Δήμο.

Στη ΜΕΘ με πνευμονία η Σία Κοσιώνη

Η νοσηλεία της, ωστόσο, θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες στο ιδιωτικό θεραπευτήριο που βρίσκεται κοντά στο κανάλι του Φαλήρου.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sia Kosioni (@siakossioni)

Θυμίζουμε ότι η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ δεν ένιωθε καλά από την περασμένη Τετάρτη όμως την Πέμπτη διαπίστωσε ότι η κατάσταση της υγείας της χειροτέρευε. Έτσι, πήγε στο νοσοκομείο, μιας ο υψηλός πυρετός κι η δύσπνοια δεν της άφηναν άλλα περιθώρια.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΙΑ ΚΟΣΙΩΝΗ
 |
ΣΚΑΙ
 |
ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top