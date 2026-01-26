Σία Κοσιώνη: Βγήκε από την εντατική - Αισιόδοξη εξέλιξη για την υγεία της!

Αισιοδοξία επικρατεί στην οικογένεια της Σίας Κοσιώνη, καθώς μετά από πέντε μέρες νοσηλείας στην εντατική μονάδα ιδιωτικού θεραπευτηρίου, το πρωί της Δευτέρας μεταφέρθηκε σε απλό θάλαμο νοσηλείας.
Σία Κοσιώνη: Οι τελευταίες εξελίξεις για την υγεία της- Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ
Η κατάσταση της υγείας της κρίνεται πολύ καλύτερη κλινικά σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, καθώς το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε έγκαιρα μετά τη διάγνωση ότι είχε προσβληθεί από τον ιό του πνευμονιόκοκκου.
Η δυσκολία στην αναπνοή κι ο υψηλός πυρετός, σύμφωνα με πληροφορίες έχουν υποχωρήσει και πλέον η Σία Κοσιώνη μετράει αντίστροφα για να πάρει εξιτήριο και βέβαια να βρεθεί κοντά στα αγαπημένα της πρόσωπα. Τον σύζυγό της Κώστα Μπακογιάννη και τον γιο τους, Δήμο.
Η νοσηλεία της, ωστόσο, θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες στο ιδιωτικό θεραπευτήριο που βρίσκεται κοντά στο κανάλι του Φαλήρου.
Θυμίζουμε ότι η παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ δεν ένιωθε καλά από την περασμένη Τετάρτη όμως την Πέμπτη διαπίστωσε ότι η κατάσταση της υγείας της χειροτέρευε. Έτσι, πήγε στο νοσοκομείο, μιας ο υψηλός πυρετός κι η δύσπνοια δεν της άφηναν άλλα περιθώρια.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.