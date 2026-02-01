Σοβαρά επεισόδια στην Ιταλία: Αστυνομικός χτυπήθηκε στο κεφάλι με σφυρί!

Εκτεταμένα επεισόδια και συγκρούσεις της αστυνομίας με διαδηλωτές σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στο Τορίνο της βορειοδυτικής Ιταλίας. Νωρίτερα, πραγματοποιήθηκε πορεία με την συμμετοχή περίπου 20.000 πολιτών, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την εκκένωση και το κλείσιμο, πριν από έξι εβδομάδες, του «κοινωνικού κέντρου» Ασκατασούνα.

Επεισόδια στο Τορίνο μετά από συγκέντρωση διαμαρτυρίας (πηγή facebook, World Riots)

Στο τέλος της κινητοποίησης, μια περιορισμένη ομάδα 150 ατόμων, με καλυμμένο το πρόσωπο, άρχισε να πετά μολότοφ και βεγγαλικά προς τις αστυνομικές δυνάμεις.

Με την σειρά τους, αστυνομικοί απάντησαν με καπνογόνα και αντλίες νερού. Ο μέχρι τώρα απολογισμός είναι έξι τραυματίες, η κατάσταση των οποίων δεν εμπνέει ανησυχία.

Τορίνο: Επεισόδια μετά από συγκέντρωση διαμαρτυρίας (πηγή facebook, World Riots)

Ένα όχημα της αστυνομίας πυρπολήθηκε και συνεργείο της ιταλικής δημόσιας τηλεόρασης Rai έγινε στόχος επίθεσης από μέρους βίαιων διαδηλωτών. «Οι δημοσιογράφοι μας αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν και ο τεχνικός εξοπλισμός του συνεργείου καταστράφηκε. Πρόκειται για προμελετημένες και βίαιες πράξεις που έχουν ως μοναδικό σκοπό να μας παρεμποδίσουν να καταγράψουμε τα όσα συμβαίνουν στο Τορίνο», αναφέρεται σε ανακοίνωση της Rai.

Επεισόδια στο Τορίνο μετά από συγκέντρωση διαμαρτυρίας (πηγή facebook, World Riots)

Η πρωθυπουργός Μελόνι και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Ματαρέλα αναφέρθηκαν στα βίαια επεισόδια του Τορίνο - Αστυνομικός χτυπήθηκε από διαδηλωτές με σφυρί

Μελόνι: Σοβαρά και απαράδεκτα όσα συνέβησαν στο Τορίνο



Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι με ανάρτησή της στο Χ αναφέρθηκε στα επεισόδια που σημειώθηκαν πριν από λίγο στο Τορίνο, όπου διαδηλωτές με καλυμμένο το πρόσωπο συγκρούσθηκαν με την αστυνομία.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, ειδικότερα, αναφέρθηκε σε βίντεο που μεταδόθηκε από ιταλικά μέσα ενημέρωσης με αστυνομικό, πεσμένο στο έδαφος, ο οποίος γίνεται στόχος επίθεσης βίαιων διαδηλωτών. «Πρόκειται για βίντεο που έγινε viral και στο ίντερνετ. Ο αστυνομικός περικυκλώθηκε και χτυπήθηκε με κλωτσιές και με σφυρί» γράφει, στην διαδικτυακή της πύλη, η εφημερίδα «La Repubblica».

Quanto accaduto oggi a Torino, durante il corteo degli antagonisti contro lo sgombero dello stabile Askatasuna, è grave e inaccettabile.



Uno sgombero legittimo di un immobile occupato illegalmente è stato usato come pretesto per scatenare violenze, incendi, lanci di bombe carta… pic.twitter.com/AtVLzMVxfD — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 31, 2026

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, του παρασχέθηκε η αναγκαία φροντίδα και η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία.

«Τα όσα συνέβησαν σήμερα στο Τορίνο, στην πορεία του ανταγωνιστικού χώρου κατά της εκκένωσης του κοινωνικού κέντρου Ασκατασούνα, είναι σοβαρά και απαράδεκτα. Μια νόμιμη εκκένωση ακινήτου που τελούσε υπό παράνομη κατάληψη, χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για την χρήση βίας, αυτοσχέδιων εκρηκτικών, για πυρπολήσεις και οργανωμένες επιθέσεις, μέχρι και σε όχημα της αστυνομίας», υπογράμμισε η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

«Οι εικόνες του αστυνομικού ο οποίος δέχθηκε επίθεση μιλούν από μόνες τους: δεν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με διαδηλωτές, αλλά με άτομα που δρουν ως εχθροί του κράτους», πρόσθεσε η Μελόνι.

Ο Ιταλός πρόεδρος της δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, επικοινώνησε με τον υπουργό εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι, ζητώντας του να διαβιβάσει την αλληλεγγύη του στον αστυνομικό ο οποίος τραυματίσθηκε από την συγκεκριμένη επίθεση, όπως και σε όλα τα υπόλοιπα μέλη των αστυνομικών δυνάμεων που έχουν τραυματισθεί.

Ιταλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι τραυματίες είναι περίπου τριάντα και ότι πραγματοποιήθηκαν δέκα προσαγωγές βίαιων διαδηλωτώ

