Δοκιμάζουμε το νέο CUPRA Formentor 2.0 TSI VZ 4Drive

Αντισυμβατικό, τετρακίνητο με πλούσια προσόντα και άγρια δύναμη 333 ίππων

Δοκιμάζουμε το νέο CUPRA Formentor 2.0 TSI VZ 4Drive
H CUPRA είναι μια αντισυμβατική μάρκα κάτι που τονίζουν οι άνθρωποι της θέλοντας να δείξουν την διαφορετικότητα τους σε σχέση με τις υπόλοιπες αυτοκινητοβιομηχανίες. Το CUPRA Formentor αποτελεί τρανή απόδειξη της αντισυμβατικότητας του με την εντυπωσιακή εμφάνιση και τους τολμηρούς χρωματισμούς που «παίζουν» στο φως του ηλίου.

Δοκιμάζουμε το νέο CUPRA Formentor 2.0 TSI VZ 4Drive 

Πήραμε για δοκιμή την έκδοση  CUPRA Formentor 2.0 TSI VZ 4Drive και σας μεταφέρουμε τις εντυπώσεις μας. Πριν ξεκινήσουμε σας λέμε ότι η  λέξη «Veloz» στα ισπανικά σημαίνει ταχύτητα, οπότε καταλαβαίνετε για το τι έχετε να δείτε.

Δοκιμάζουμε το νέο CUPRA Formentor 2.0 TSI VZ 4Drive 
Το  Formetor είναι προκλητικό από όποια μεριά και αν το κοιτάξεις. Το μπροστινό μέρος θυμίζει ρύγχος καρχαρία (skark nose) με το ανάγλυφο καπό και το λογότυπο CUPRA να δεσπόζει σε αυτό. Η επιθετική εμφάνιση συμπληρώνεται με τα τριγωνικά φώτα LED matrix και το μεγάλο, τολμηρό κάτω άνοιγμα.

Δοκιμάζουμε το νέο CUPRA Formentor 2.0 TSI VZ 4Drive 

Στο πλαινό μέρος ξεχωρίζουν οι καμπύλες με τις έντονες γραμμώσεις οι οποίες  κάνουν ακόμη πιο μυώδη την εμφάνιση του. Οι προκλητικοί θόλοι «γεμίζουν» με τις πανέμορφες ζάντες αλουμινίου. Οι ράγες πλαισιώνουν την οροφή η οποία χαμηλώνει προς τα πίσω και καταλήγει σε μια διακριτική αεροτομή.

Δοκιμάζουμε το νέο CUPRA Formentor 2.0 TSI VZ 4Drive 

Στο πίσω μέρος ξεχωρίζουν τα έντονα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας led και η φωτεινή μπάρα που ενώνει τις δύο άκρες με το επίσης φωτιζόμενο λογότυπο της CUPRA.  Οι τέσσερεις απολήξεις της εξάτμισης μια για κάθε κύλινδρο του δίλιτρου κινητήρα, σε προδιαθέτουν για τις δυνατότητες στον δρόμο. 

Δοκιμάζουμε το νέο CUPRA Formentor 2.0 TSI VZ 4Drive 
Περνώντας στο εσωτερικό εντοπίζεις την ίδια απορτίβικη εμφάνιση.Ο χαλκός αποτελεί  το εταιρικό χρώμα της CUPRA, και τον συναντάμε γύρω από τους αεραγωγούς, στο τιμόνι, στα κουμπιά των προγραμμάτων οδήγησης οδήγησης στο start του κινητήρα, και στο πλαίσιο του μοχλού ταχυτήτων.

Δοκιμάζουμε το νέο CUPRA Formentor 2.0 TSI VZ 4Drive 

Η σχεδίαση του ταμπλό είναι οδηγοκεντρική και νοιώθεις  το όλο σύνολο να σε αγκαλιάζει και να σε τοποθετεί μέσα στην καμπίνα. Το πολυλειτουργικό τιμόνι διαθέτει θέρμανση λειτουργία που μας φάνηκε ιδιαίτερα χρήσιμη  τις ημέρες που υπήρχε έντονο κρύο, ειδικά τις πρωινές ώρες. Κάθεσαι στα εντυπωσιακά bucket ρυθμιζόμενα ηλεκτρικά καθίσματα με τις ποιοτικές επενδύσεις, την μονοκόματη πλάτη και την πλούσια πλευρική στήριξη. Η πανοραμική ανοιγόμενη οροφή με το ξεχωριστό σκίαστρο κάνει ακόμη πιο άνετη και ευχάριστη την διαμονή στο εσωτερικό.

Δοκιμάζουμε το νέο CUPRA Formentor 2.0 TSI VZ 4Drive 

Η τεχνολογία είναι εμφανής  με τη νέα και βελτιωμένη διεπαφή HMI η οποία  χρησιμοποιείται στον ψηφιακό πίνακα οργάνων πίσω από το τιμόνι, αλλά και την μεγαλύτερη κεντρική οθόνη αφής των 12,9 ιντσών η οποία φιλοξενεί και το σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, MIB 4ης γενιάς, το οποίο διαθέτει ένα slider με retro φωτισμό.

Δοκιμάζουμε το νέο CUPRA Formentor 2.0 TSI VZ 4Drive 

Ο έλεγχος του κλιματισμού είναι ενσωματωμένος στην οθόνη της κύριας μονάδας, καθιστώντας όλες τις λειτουργίες και τα συστήματα υποβοήθησης προσβάσιμα με ένα μόνο πάτημα. Προσφέρεται ασύρματη σύνδεσιμότητα με Android Auto και Apple CarPlay και θέση επαγωγικής φόρτισης smartphone. Με την εφαρμογή «My CUPRA» μπορείτε να κατεβάσετε και να ελέγξετε απομακρυσμένα κάποιες λειτουργίες.

Δοκιμάζουμε το νέο CUPRA Formentor 2.0 TSI VZ 4Drive 

Οι χώροι για τους επιβάτες είναι άνετοι ακόμη και για τους πίσω καθώς τους μένει ελεύθερος χώρος για τα γόνατα (17.5 εκ.)  ενώ το πίσω κάθισμα φάρδους 1,34 μ. δεν διεκδικεί πρωτεία σε σχέση με τον ανταγωνισμό.

Δοκιμάζουμε το νέο CUPRA Formentor 2.0 TSI VZ 4Drive

Η ύπαρξη του συστήματος ετρακίνησης θυσιάζει 30 λίτρα αποθηκευτικού χώρου στο πορτμπαγκάζ το οποίο έχει διαθέσιμα 420 λίτρα. Διαστάσεις: Μήκος 4,45 m, πλάτος 1,84 και ύψος 1,52 m και  μεταξόνιο στα 2.679 mm.

Δοκιμάζουμε το νέο CUPRA Formentor 2.0 TSI VZ 4Drive
Με «παράσημο» 5 αστέρων στις δοκιμές ασφαλείας Euro NCAP
Το CUPRA Formentor, το πρώτο όχημα της μάρκας που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε αποκλειστικά  γι’ αυτή, κατέκτησε την κορυφαία βαθμολογία ασφαλείας πέντε αστέρων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δοκιμών Euro NCAP. Είναι η πρώτη φορά που ένα όχημα της CUPRA περνάει από δοκιμές του Euro NCAP και αυτό αποτελεί ορόσημο για την CUPRA ως ανεξάρτητη μάρκα. Ειδικά φέτος που σύμφωνα με το ισχύον αυστηρότερο σύνολο απαιτήσεων των δοκιμών, το δυναμικό CUV κατάφερε να πετύχει τις καλύτερες βαθμολογίες. 

Δοκιμάζουμε το νέο CUPRA Formentor 2.0 TSI VZ 4Drive
Το CUPRA Formentor ήρθε αντιμέτωπο με μία σειρά αναθεωρημένων δοκιμών, μεταξύ των οποίων και της εισαγωγής κινούμενου φραγμού στη δοκιμή πρόσκρουσης μετωπικής σύγκρουσης με κινούμενο αυτοκίνητο. Η νέα δοκιμή αξιολόγει την προστασία των επιβατών μέσα στο αυτοκίνητο, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά η εμπρόσθια δομή του οχήματος σε ένα σενάριο σύγκρουσης. Το CUPRA Formentor σημείωσε υψηλή βαθμολογία σε όλους τους τομείς: Ενήλικοι επιβάτες 93%, παιδιά 88%, ευπαθείς χρήστες δρόμου 68% και συστήματα υποβοήθησης ασφάλειας 80%. 

Δοκιμάζουμε το νέο CUPRA Formentor 2.0 TSI VZ 4Drive
Όταν  έχεις στην διάθεση σου τα προγράμματα οδήγησης Eco Comfort, Performance, Cupra, Individual, Off Road και… Drift, αλλάζοντας ανάλογα την απόδοση του αυτοκινήτου αλλ΄και την οδική συμπεριφορά του αντιλαμβάνεσαι πριν ξεκινήσεις ότι έχεις στον χώρο κάτω από το καπό μια πολύ δυνατή...«καρδιά».

Δοκιμάζουμε το νέο CUPRA Formentor 2.0 TSI VZ 4Drive

Μιλάμε για τον 2λιτρο 4κύλιδνρο υπερτροφοδοτούμενο  βενζινοκινητήρα ο οποίος αποδίδει 23 ίππους παραπάνω, φτάνοντας τους 333 ίππους στις 5.600-6.500 σ.α. λ.  Η ροπή πλέον είναι στα 420 Nm σε κλίμακα 2.100-5.500 σ.α.λ. Αυτές οι τιμές προσφέρουν εκρηκτικές επιδόσεις με το δοκιμασμένο αυτόματο κιβώτιο επτά σχέσεων DSG του ομίλου VW.

Δοκιμάζουμε το νέο CUPRA Formentor 2.0 TSI VZ 4Drive

Έχει πυκνή κλιμάκωση και γρήγορες αλλαγές με μεγαλύτερη συμμετοχή εκ μέρους του οδηγού με τα paddles στο τιμόνι. Η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 250 χλμ./ώρα με τα 0-100 χλμ./ώρα να έρχονται σε μόλις  4,8 δυετερόλεπτα.

Δοκιμάζουμε το νέο CUPRA Formentor 2.0 TSI VZ 4Drive 

Όσον αφορά την κατανάλωση καυσίμου αν επιχειρήσεις να έχεις την βελόνα του στροφόμετρου στα «κόκκινα» και κινηθείς με αγωνιστικούς ρυθμούς τότε «κολλάς» στο κάθισμα από την επιτάχυνση και βλέπεις πάνω από 10 λίτρα/100 χλμ. Τιμή πάντως που μπορείς να την κατεβάσεις και στα 8 λίτρα αν κινηθείς σε ταξιδιάρικους ήρεμους ρυθμούς. Εκπομπές CΟ2; 197-209 γρμ./χλμ.

Δοκιμάζουμε το νέο CUPRA Formentor 2.0 TSI VZ 4Drive 
Όμως σημασία δεν έχει τι κάνει ένα αυτοκίνητο αλλά πως το κάνει ειδικά στον δρόμο εκεί όπου  η ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενη ανάρτηση Dynamic Chassis Control (DCC) προσφέρει 15 βαθμίδες σκληρότητας. Από την ρύθμιση προσανατολισμένη στην πλήρη άνεση για χαλαρές μετακινήσεις φιλτράροντας τις όποιες ανωμαλίες που δίνουν οι 19άρες ζάντες με τα χαμηλού προφίλ ελαστικά.

Δοκιμάζουμε το νέο CUPRA Formentor 2.0 TSI VZ 4Drive 

Πατάς το γκάζι και το νέο CUPRA Formentor 2.0 TSI VZ 4Drive αρχίζει να ξεδιπλώνει τις αρετές του. Οι ταχύτητες  στο αυτόματο 7άαρι κιβώτιο ταχυτήτων πέφτουν  στον σωστό χρόνο ενώ όταν επιλέξεις το πρόγραμμα CUPRA πιέζοντας τον αριστερό διακόπτη στο πολυλειτουργικό τιμόνι τα πράγματα αγριεύουν με έναν υπέρχοχο αγωνιστικό μπάσο ήχο που σου θυμίζει παλιές καλές εποχές ,πριν  εμφανιστούυν οι ηλεκτρικοί αθόρυβοι ίπποι.  

Δοκιμάζουμε το νέο CUPRA Formentor 2.0 TSI VZ 4Drive 

Έως την επιλογή  «Drift Mode» όπου όλα γίνονται πιο άμεσα για το  Formentor VZ δίνοντας ελεγχόμενα γλιστρήματα και  οδηγικές ικανότητες που συναντάς σε ποιλύ πιο ακριβά SUV κατηγορίας. Οι κλίσεις στις στροφές είναι ελάχιστες, το τιμόνι προσφέρει πλούσια πληροφόρηση.

Δοκιμάζουμε το νέο CUPRA Formentor 2.0 TSI VZ 4Drive 

Όταν ανεβάζεις ρυθμούς το CUPRA Formetor ακολουθεί πιστά την γραμμή που του χαράζεις. Στον ανοιχτό δρόμο είναι σταθερότατο και «καταπίνει» μεγάλες αποστάσεις προσφέροντας ευχάριστο ταξίδι.

Δοκιμάζουμε το νέο CUPRA Formentor 2.0 TSI VZ 4Drive

Το CUPRA Formetor διαθέτει μια πλούσια σουίτα συστημάτων υποβοήθησης και ασφαλείας (ADAS). Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το Predictive Adaptive Cruise Control (ACC) το οποίο προσαρμόζει αυτόματα την ταχύτητα του οχήματος βάσει των δεδομένων πλοήγησης (GPS) και των σημάτων κυκλοφορίας, το Lane Assist που διατηρεί το αυτοκίνητο στο κέντρο της λωρίδας , σύστημα  αυτόματης πέδησης έκτακτης ανάγκης, με αναγνώριση πεζών και δικυκλιστών. 

Δοκιμάζουμε το νέο CUPRA Formentor 2.0 TSI VZ 4Drive

Το Emergency Assist ανιχνεύει την αδράνεια του οδηγού, το Side & Exit Assist (Side Assist) με επιτήρηση τυφλών σημείων  (blind spots) και προειδοποιεί οπτικά και ηχητικά για επερχόμενο όχημα κατά την έξοδο από τη θέση στάθμευσης (Exit Warning), Το Emergency Steering Assist & Junction Assist το οποίο βοηθά στους ελιγμούς αποφυγής και αποτρέπει συγκρούσεις σε διασταυρώσεις. Επιπλέον υπάρχει κάμερα οπισθοπορείας και αυτόματο σύστημα στάθμευσης που αναλαμβάνει το τιμόνι.

Δοκιμάζουμε το νέο CUPRA Formentor 2.0 TSI VZ 4Drive 

Την ίδια στιγμή  η τετρακίνηση επιλέγοντας το πρόγραμμα Off Road με την κωδική ονομασία «4Drive» διαθέτει ηλεκτροϋδραυλικό κατανομέα ροπής μεταξύ του μπροστινού και του πίσω άξονα, ενσωματώνοντας το σύστημα torque splitter με τους 2 πολύδισκους συμπλέκτες που είναι τοποθετημένοι ο ένας σε κάθε πίσω τροχό. Η διάταξη μεταφέρει την ροπή  με τον καλύτερο τρόπο και ανάλογα με την πρόσφυση του κάθε τροχού.

Δοκιμάζουμε το νέο CUPRA Formentor 2.0 TSI VZ 4Drive 

Και αν δεν φοβάσαι να... τραυματίσεις το κάτω μέρος του αντισυμβατικού CUPRA Formetor βγαίνεις σε χωματόδρομους σχετικά ομαλούς εκεί όπου η τετρακίνηση ααποδεικνύει τις δυνατότητες της. Όσο για το σύστημα πέδησης οι εξαπίστονες εμπρός δαγκάνες με δίσκους 375 χλστ. της γνωστής Akebono ακινητοποιούν το αυτοκίνητο ακόμη και μετά από σκληρή χρήση και με χιλιόμετρα...αυτόφωρου.

Δοκιμάζουμε το νέο CUPRA Formentor 2.0 TSI VZ 4Drive 
Το CUPRA  είναι ένα εντυπωσιακό μοντέλο με πλουσιότατο εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας με προηγμένο μηχανικό σύνολο που διαθέτει αγωνιστικές επιδόσεις και οδική συμπεριφορά που τιθασεύει τα 333 άλογα. Η προηγμένη τετρακίνηση και τα πλούσια συστήματα διακιολογούν μαζί με τις δυνατότητες του μοτέρ την  λέξη «Veloz» στην κωδική ονομασία CUPRA Formentor 2.0 TSI VZ 4Drive. Για να το αποκτήσετε πρέπει να διαθέσετε 54.990 ευρώ, τιμή που αν σας φαίνεται υψηλή θα σας φανεί στο τέλος λογική με βάση τα προσόντα του.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ    
 

