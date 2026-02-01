Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν 1 Φεβρουαρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη των Τελώνου και Φαρισαίου, Αγίου Τρύφωνος του Μάρτυρα και Φιλικητάτης Μάρτυρος. Επίσης είναι η Αρχή Τριωδίου.

Η «Αρχή του Τριωδίου» σηματοδοτεί την έναρξη της περιόδου των 10 εβδομάδων πριν το Πάσχα, που ξεκινά την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου (πρώτη Κυριακή μετά την Κυριακή του άρθου/ζαχαροπλαστείου) και τελειώνει το Μεγάλο Σάββατο, περίοδος που περιλαμβάνει τις Απόκριες, την Καθαρά Δευτέρα, τη Σαρακοστή και τη Μεγάλη Εβδομάδα.

Είναι η περίοδος προετοιμασίας για τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, με τις πρώτες τρεις εβδομάδες να ονομάζονται «Προφωνήσιμες».

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Τρύφων, Τρύφωνας

Τρυφωνία

Φιλικητάτη, Φιλικήτη, Φιλικήτα

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:29 και θα δύσει στις 18:48. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 10 ώρες 19 λεπτά.

Σελήνη 14.2 ημερών