Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν 1 Φεβρουαρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

01.02.26 , 03:00
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη των Τελώνου και Φαρισαίου, Αγίου Τρύφωνος του Μάρτυρα και Φιλικητάτης Μάρτυρος. Επίσης είναι η Αρχή Τριωδίου.

Η «Αρχή του Τριωδίου» σηματοδοτεί την έναρξη της περιόδου των 10 εβδομάδων πριν το Πάσχα, που ξεκινά την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου (πρώτη Κυριακή μετά την Κυριακή του άρθου/ζαχαροπλαστείου) και τελειώνει το Μεγάλο Σάββατο, περίοδος που περιλαμβάνει τις Απόκριες, την Καθαρά Δευτέρα, τη Σαρακοστή και τη Μεγάλη Εβδομάδα.

Είναι η περίοδος προετοιμασίας για τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, με τις πρώτες τρεις εβδομάδες να ονομάζονται «Προφωνήσιμες». 

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Τρύφων, Τρύφωνας
  • Τρυφωνία
  • Φιλικητάτη, Φιλικήτη, Φιλικήτα

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:29 και θα δύσει στις 18:48. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 10 ώρες 19 λεπτά.

 Σελήνη 14.2 ημερών

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
ΓΙΟΡΤΗ
